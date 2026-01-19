Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KVARE MU PLANOVE

Vučiću stiže protuudar s Kosova, vladaru Srbije neće se svidjeti što planira Priština

Beograd: Aleksandar Vučić održao je godišnju konferenciju za medije
R.Z.
Autor
Patrik Mršnik
19.01.2026.
u 17:07

Nakon što je Aleksandar Vučić najavio gradnju jednog od najljepših stadiona u Europi, Kosovo je otkrilo vlastite ambiciozne planove. Obje strane ciljaju na istu nagradu, finale velikog europskog natjecanja, što najavljuje novu vrstu regionalnog nadmetanja

Dok srpski predsjednik Aleksandar Vučić ne prestaje s bombastičnim najavama o novom Nacionalnom stadionu u beogradskom predgrađu Surčin, predstavljajući ga kao jedan od tri najljepša u Europi, s Kosova stiže neočekivan odgovor koji bi mu mogao pomrsiti račune. Projekt u Srbiji, čija je cijena narasla s početnih 257 milijuna na gotovo nevjerojatnu milijardu eura, trebao bi imati kapacitet od 52 tisuće mjesta i biti dovršen do kraja 2026. godine. Stadion je zamišljen kao kruna kompleksa za EXPO 2027., a Vučić je već samouvjereno najavio kako će se upravo na njemu 2028. godine igrati finale Europske lige, čime bi Srbija potvrdila svoj status u svijetu nogometa.

Međutim, čini se da Srbija neće biti jedini kandidat iz regije s takvim ambicijama. Dok traju pripremni radovi u Surčinu, i Kosovo kuje velike planove. Kao dio priprema za domaćinstvo Mediteranskih igara 2030. godine, Priština planira izgradnju vlastitog Nacionalnog stadiona. Iako je projekt sa cijenom od 250 milijuna eura znatno skromniji od srpskog, njegove ambicije nimalo ne zaostaju. Novi kosovski stadion trebao bi imati kapacitet od oko 30 tisuća mjesta i zadovoljavati sve najviše standarde UEFA-e, a planirani dovršetak gradnje je početak 2028. godine.

Ono što ovu priču pretvara u izravno regionalno nadmetanje jest činjenica da i Priština, odmah po završetku stadiona, namjerava podnijeti kandidaturu za domaćinstvo nekog europskog finala. To znači da bi se za organizaciju finala Europske ili Konferencijske lige 2028. ili 2029. godine mogli boriti i Beograd i Priština, što čitavoj situaciji daje posebnu političku težinu. Priča o sportskoj infrastrukturi tako je postala poligon za novu vrstu rivalstva, gdje se prestiž ne mjeri samo na terenu, već i u velebnim građevinskim projektima.

Ova utrka u izgradnji nije izolirani slučaj, već dio širih strategija. Srpski stadion dio je golemog kompleksa koji uključuje i šoping-centar te nogometnu akademiju. S druge strane, Kosovo je pokrenulo petogodišnji plan ulaganja u sportsku infrastrukturu koji obuhvaća obnovu i izgradnju čak 24 sportska objekta diljem zemlje, pripremajući se za najveći sportski događaj u svojoj povijesti. Dok se Srbija suočava s kritikama zbog netransparentnosti i goleme cijene svojeg projekta, Kosovo ga vidi kao priliku za međunarodnu afirmaciju. Jedno je sigurno, Balkan će u idućih nekoliko godina postati bogatiji za dva moderna stadiona, a borba za prestiž tek je započela.
Ključne riječi
nacionalni stadion Kosovo priština Srbija Aleksandar Vućić

Komentara 3

Pogledaj Sve
CR
crocro
07:00 20.01.2026.

Znači i Kosovo će imati stadion oko 30000 mjesta kao i budući Dinamov, na kojem će igrati i hrvatska reprezentacija. Ispada će će svi u državama čije su reprezentacije iza 50 mjesta na tablici, imati veće stadione od Hrvatske. Dinamovv stadion je već imao oko 70000 gledatelja, a sada će ga više nego prepoloviti. Hrvatski stadion ne bi smio biti manjega kapaciteta od 45-50 000 sjedećih mjesta. Kada bude igrala hrvatska repreznatcija onda će navijači stajati ispred stadiona i pratiti utakmice s ekrana. Da čak povise kapacitet na 40-45 000 sjedalica i to bi bio veliki korak u ime nacionalnog stadiona. Ako se pokaže učestali manjak sjedalica kojih će biti manje od 35 000, onaj tko je odlučio o veličini stadiona, trebao bi odgovarati. Ponavljam da je 1973 godine na stadionu bilo 64140 navijača s ulaznicama, a sveukupno je bilo oko 70 000 navijača. Pamet u glavu.

SU
suludničar
22:55 19.01.2026.

Hahaha stadion za 50 000 koštat će milijardu?!?! Samo Srbi mogu tu priču pušit

Avatar HajdukLika
HajdukLika
19:58 19.01.2026.

Moj je veći …

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!