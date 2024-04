Zamke isključivanja iz utičnice: Tri uređaja na koja trebate posebno paziti

Elektroničke uređaje unutar kućanstva često zbog smanjenja struje isključujemo iz utičnice no to uvijek nije dobra opcija. Postoje neki uređaju na koje isključenje iz struje uzrokuje oštećenja. Upoznati smo s činjenicom da neki električni uređaji često troše struju i kad su isključeni, što se naziva "fantomskim punjenjem". To uključuje, na primjer, televizore, radije, LCD monitore ili bežične telefone i zbog toga imamo naviku neke uređaje iskopčati iz utičnice.

Međutim, isključivanje iz utičnice može biti loše za neke uređaje, ovisno o njihovoj prirodi i načinu funkcioniranja. Bitno je pravilno isključiti uređaje kako bi se izbjegla oštećenja. Kako biste izbjegli oštećenje, uvijek prvo koristite prekidač, a zatim utikač, piše Fenix magazin.

A uređaji na koje trebate obratiti posebnu pažnju prilikom isključenja su pisač, isključivanje ink-jet pisača iz utičnice može izazvati probleme jer se uređaj resetira, trošeći više tinte. WiFi usmjerivač, isključivanje može onemogućiti pristup Internetu i stvoriti probleme s drugim povezanim uređajima i OLED televizori, isključivanje može oštetiti ili pogoršati kvalitetu slike zbog automatskog ažuriranja piksela. Najbolje je unaprijed saznati od proizvođača možete li električni uređaj isključiti tipkom za napajanje ili je dopušteno potpuno isključiti napajanje.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Čistili smo diljem Hrvatske: 'Himna nam počinje s 'Lijepa naša', hoćemo li ju zbog ovog otpada mijenjati?'