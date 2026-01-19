Ruski veleposlanik u Norveškoj žestoko o Milanovićevoj izjavi: 'Ovo je provokacija'

Ruski veleposlanik u Norveškoj Nikolaj Korčunov oštro je reagirao na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, a njegov komentar prenijelo je rusko veleposlanstvo u Oslu. Na pitanje novinara kako Rusija gleda na ideju da bi Sjedinjene Američke Države, umjesto Grenlanda, trebale usmjeriti pozornost na norveški arhipelag Svalbard, Korčunov je Milanovićevu izjavu ocijenio, provokativnom. - Smatramo da je ovakav komentar izuzetno provokativan u trenutnim okolnostima. On dodatno potvrđuje da zemlje NATO-a sve češće zanemaruju temeljna načela međunarodnog prava, čak i u međusobnim odnosima - poručio je ruski veleposlanik.

🎙Comment by Ambassador of Russia to Norway Nikolay Korchunov to RIA Novosti (14 January 2026)



❓A bill has been introduced in the US Congress on the ‘annexation of Greenland’ in order to secure US interests in the Arctic in opposition to China and Russia. How will this affect… pic.twitter.com/V1fVAHoU7E — Embassy of Russia in Norway (@RusEmbNo) January 15, 2026

Korčunov je pritom naglasio važnost dosljednog poštivanja Ugovora o Spitsbergenu iz 1920. godine, koji definira poseban pravni status tog arktičkog arhipelaga. - Polazimo od nužnosti potpunog i dosljednog poštivanja odredbi tog ugovora, koji jasno određuje pravni okvir Svalbarda - dodao je. Riječ je o ugovoru potpisanom u Parizu kojim je Norveškoj priznat puni suverenitet nad otočjem, ali uz stroge uvjete. Najvažnija odredba odnosi se na potpunu demilitarizaciju, što znači zabranu vojnih baza i bilo kakve uporabe otočja u ratne svrhe. Istodobno, svim potpisnicama, njih ukupno 48, zajamčen je jednak pristup prirodnim resursima.

Reakcija ruskog veleposlanika uslijedila je nakon izjave predsjednika Zorana Milanovića , koji je prošlog tjedna komentirao ambicije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Milanović je tom prilikom Grenland nazvao „beskorisnim“ u sigurnosnom smislu te ustvrdio da ne predstavlja ključni interes za SAD, osim u slučaju ekstremnog otapanja arktičkog leda koje bi značilo globalnu katastrofu. Umjesto toga, hrvatski predsjednik skrenuo je pozornost na Svalbard, norveški arhipelag koji, prema njegovim riječima, ima daleko veći strateški potencijal.

- Postoji, samo ne znam jesu li to u američkoj administraciji već vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada Norveškoj, malo je istočnije od Grenlanda i ondje završava Golfska struja, zbog čega more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Grenland je beskoristan - rekao je Milanović.