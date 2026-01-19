Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEGOVE RIJEČI ODJEKNULE

Ruski veleposlanik u Norveškoj žestoko o Milanovićevoj izjavi: 'Ovo je provokacija'

Foto: Pixsell/Ruska ambasada u Norveškoj
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 20:01

Korčunov je pritom naglasio važnost dosljednog poštivanja Ugovora o Spitsbergenu iz 1920. godine, koji definira poseban pravni status tog arktičkog arhipelaga.

Ruski veleposlanik u Norveškoj Nikolaj Korčunov oštro je reagirao na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, a njegov komentar prenijelo je rusko veleposlanstvo u Oslu. Na pitanje novinara kako Rusija gleda na ideju da bi Sjedinjene Američke Države, umjesto Grenlanda, trebale usmjeriti pozornost na norveški arhipelag Svalbard, Korčunov je Milanovićevu izjavu ocijenio, provokativnom. - Smatramo da je ovakav komentar izuzetno provokativan u trenutnim okolnostima. On dodatno potvrđuje da zemlje NATO-a sve češće zanemaruju temeljna načela međunarodnog prava, čak i u međusobnim odnosima - poručio je ruski veleposlanik.

Korčunov je pritom naglasio važnost dosljednog poštivanja Ugovora o Spitsbergenu iz 1920. godine, koji definira poseban pravni status tog arktičkog arhipelaga. - Polazimo od nužnosti potpunog i dosljednog poštivanja odredbi tog ugovora, koji jasno određuje pravni okvir Svalbarda - dodao je. Riječ je o ugovoru potpisanom u Parizu kojim je Norveškoj priznat puni suverenitet nad otočjem, ali uz stroge uvjete. Najvažnija odredba odnosi se na potpunu demilitarizaciju, što znači zabranu vojnih baza i bilo kakve uporabe otočja u ratne svrhe. Istodobno, svim potpisnicama, njih ukupno 48, zajamčen je jednak pristup prirodnim resursima.

Reakcija ruskog veleposlanika uslijedila je nakon izjave predsjednika Zorana Milanovića, koji je prošlog tjedna komentirao ambicije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Milanović je tom prilikom Grenland nazvao „beskorisnim“ u sigurnosnom smislu te ustvrdio da ne predstavlja ključni interes za SAD, osim u slučaju ekstremnog otapanja arktičkog leda koje bi značilo globalnu katastrofu. Umjesto toga, hrvatski predsjednik skrenuo je pozornost na Svalbard, norveški arhipelag koji, prema njegovim riječima, ima daleko veći strateški potencijal.

- Postoji, samo ne znam jesu li to u američkoj administraciji već vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada Norveškoj, malo je istočnije od Grenlanda i ondje završava Golfska struja, zbog čega more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Grenland je beskoristan - rekao je Milanović.

Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima
Ključne riječi
ruski veleposlanik Norveška Zoran Milanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!