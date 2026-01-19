'Ispalili smo negdje oko 10,11 raketa, uništili smo sve što je ostalo. Neprijatelj je panično pobjegao'

VRO Maslenica u svom ofenzivnom dijelu je trajala 4 dana. Glavni pravci prodora združenih hrvatskih snaga su bili na Velebitu u širem prostoru na pravcu Tulovih Greda i pravcu Straigrad - Obrovac.

Drugi glavni pravac prodora je bio Posedarje - Podgradina - Novigrad i Pridraga, Grguruce - Islam Latinski - Islam Grčki - Kašić. Pomoćni pravci djelovanja su bili u prostoru oko Aerobaze. Operacija je pripremljena u strogoj tajnosti, bez mobilizacije dodatnih snaga koje su raspuštene do lipnja 1992.. Prodor hrvatskih snaga je bio na glavnim pravcima i do 15 km u dubinu. Neprijatelj se uspio konsolidirati i dovući pojačanja, Arkanovce, Crvene beretke, Vukove s Vučjaka, ali i dodatno obučene, opremljene specijalne snage lokalnih pobunjenika i pojačanja sa okupiranih područja.

Osim toga, neprijatelj je zadržao bazu na Debelom Brdu, položaju iznad oslobođenog prostora Ravnih Kotara. Riječ je o artiljerijskoj bazi, sa ukopanim teškim topništvom koje je godinama JNA gradila i pripremala za obranu od potencijalnog NATO napada. Uslijedit će jedna od najtežih bitaka Domovinskog rata, bitka u kojoj će elitne snage sa obje strane, na malom prostoru, doći u direktni sukob.

- Kad bi oni zapucali, uvijek bi netko, tenk s lijeve ili desne strane koji je išao u pratnji s centralnim tenkom, vidio bi gdje se zapucalo, sva tri tenka bi okrenuli cijevi, ispalili granate, mitraljezima po njima i to je bila, ono što su oni zvali, opća bježanija - rekao je stožerni brigadir Željko Klasanović - Klaso.

- Dolazi mrak... ne vidi se... bilo je smiješnih situacija da su nam oni sami došli, mislili su da selo nije palo kako smo napravili tako brzu akciju... tako da smo ih zarobili dosta - rekao je satnik Robert Čakarun.

- 23. je bio najstrašniji dan na onom području. Dovukli su u Biljane sve što su mogli dovući... i u Gornji Zemunik... to je... granate su padale kao kiša - rekao je vodnik Ante Baždarić. Pukovnik Želimir Morović opisao je napad na Ražovljevu Glavu.

- Ispalili smo negdje oko 10,11 raketa, uništili smo sve što je ostalo. Neprijatelj je panično pobjegao, niti jedan metak nije ispalio - rekao je Morović.

