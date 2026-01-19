Naši Portali
OSTAVIO I OSOBNU ISKAZNICU

FOTO 'Pa živim ovdje!': Evo poruke koju je Zagrepčanin ostavio redaru koji mu piše kazne

Zagreb: Neobičnom porukom protiv kazni za parkiranje
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 10:16

Autor poruke, koji živi na području Dolca, uz nju je ostavio i osobnu iskaznicu kako bi pokazao da ondje ima prebivalište

Poruka zalijepljena na vjetrobransko staklo automobila parkiranog na početku Opatovine postala je još jedan signal nezadovoljstva koje je među stanarima Gornjeg grada izazvala relokacija tržnice Dolac. 

Autor poruke, koji živi na području Dolca, uz nju je ostavio i osobnu iskaznicu kako bi pokazao da ondje ima prebivalište.  Time je pokušao spriječiti novu kaznu za parkiranje koje uporno dobiva. U poruci se izravno obraća prometnom redaru: “Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne unatoč tomu što sam stanar Dolca, gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice. Imam troje djece i trebam parking!”


 
 

DarkoIvica
11:51 19.01.2026.

Baš ste našli možemovcima apelirati na djecu - pa dobivat ćete sad dvostruke kazne. Budite pametni, napišite da vam treba radi šetanja psa, radi aktivizma, radi traženja fašista...

Avatar Talkinghead
Talkinghead
13:47 19.01.2026.

Trebao je napisat da je aktivist. Pogledaj kako je Mile K rješio parking

Avatar Make my day
Make my day
18:47 19.01.2026.

U najužem centru grada on traži svoje parkirno mjesto? Jel ovi skrivena kamera?

