Znate li što su 'seksualni scenariji'? Evo kako mogu oživjeti vašu vezu!

Seksualne maštarije i "igranje uloga" često se prikazuju kao tabu ili nešto što pripada filmovima za odrasle. No, u stvarnosti, sve više parova otkriva kako scenariji i igre uloga mogu pomoći u obogaćivanju seksualnog života, jačanju emocionalne povezanosti i razbijanju rutine.

Seksualni scenariji su maštarije u kojima partneri glume određene uloge – od policajca i zatvorenika do stranaca u baru – sve su češća praksa u spavaćoj sobi. Oni oslobađaju inhibicije, stvaraju prostor za igru, bude znatiželju i omogućavaju parovima da se upoznaju u "novim" verzijama.

Kako početi?

Otvoreno razgovarajte o granicama i željama.

Počnite jednostavno – primjerice, “glumimo da se prvi put srećemo”.

Koristite kostime ili rekvizite ako vam odgovara.

Uvijek imajte sigurnu riječ.

Ulazak u "ulogu" može pomoći nekima da izraze želje koje ih inače srame. Osnažuje i potiče povjerenje u vezi. Igre uloga nisu rezervirane za "napredne" parove. One su alat za istraživanje, komunikaciju i dublje razumijevanje želja – i može ih isprobati svatko tko se u vezi osjeća sigurno i otvoreno.