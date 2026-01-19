Naši Portali
Znate li što su 'seksualni scenariji'? Evo kako mogu oživjeti vašu vezu!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 20:43

Maštarije nisu rezervirane samo za vaš um – evo kako ih sigurno i uz obostrani pristanak prenijeti u stvarni život.

Seksualne maštarije i "igranje uloga" često se prikazuju kao tabu ili nešto što pripada filmovima za odrasle. No, u stvarnosti, sve više parova otkriva kako scenariji i igre uloga mogu pomoći u obogaćivanju seksualnog života, jačanju emocionalne povezanosti i razbijanju rutine.

Seksualni scenariji su maštarije u kojima partneri glume određene uloge – od policajca i zatvorenika do stranaca u baru – sve su češća praksa u spavaćoj sobi. Oni oslobađaju inhibicije, stvaraju prostor za igru, bude znatiželju i omogućavaju parovima da se upoznaju u "novim" verzijama.

Kako početi?

  • Otvoreno razgovarajte o granicama i željama.
  • Počnite jednostavno – primjerice, “glumimo da se prvi put srećemo”.
  • Koristite kostime ili rekvizite ako vam odgovara.
  • Uvijek imajte sigurnu riječ.

Ulazak u "ulogu" može pomoći nekima da izraze želje koje ih inače srame. Osnažuje i potiče povjerenje u vezi. Igre uloga nisu rezervirane za "napredne" parove. One su alat za istraživanje, komunikaciju i dublje razumijevanje želja – i može ih isprobati svatko tko se u vezi osjeća sigurno i otvoreno.

Ključne riječi
fantazije orgazam erekcija intima libido seks

