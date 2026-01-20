FOTO Pokojni dizajner bio je toliko bogat da su se njegovi psi vozili u posebnom vozilu, imao je partnera, a zvijezde su ga obožavale

Svijet slavnih i modni obožavatelji i dalje se opraštaju od legendarnog dizajnera Valentina Garavanija, koji je preminuo jučer, 19. siječnja, u 94. godini života.
Svijet slavnih i modni obožavatelji i dalje se opraštaju od legendarnog dizajnera Valentina Garavanija, koji je preminuo jučer, 19. siječnja, u 94. godini života.
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Share
Podijeli
Iza sebe je ostavio neizbrisivu modnu ostavštinu - bio je vizionar, miljenik kraljevskih obitelji i pripadnik najuže svjetske elite.
Iza sebe je ostavio neizbrisivu modnu ostavštinu - bio je vizionar, miljenik kraljevskih obitelji i pripadnik najuže svjetske elite.
Foto: HERWIG PRAMMER/REUTERS
Share
Podijeli
Posebno je ostao upamćen po intenzivnoj crvenoj nijansi, poznatoj kao "Valentino crvena", koja je postala njegov zaštitni znak i simbol estetike brenda.
Posebno je ostao upamćen po intenzivnoj crvenoj nijansi, poznatoj kao "Valentino crvena", koja je postala njegov zaštitni znak i simbol estetike brenda.
Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
Share
Podijeli
Tijekom duge i iznimno uspješne karijere osvojio je brojna priznanja i nagrade za doprinos modi i dizajnu, a njegov je rad snažno obilježio razvoj suvremene modne industrije. Iako se iz aktivnog dizajnerskog rada povukao početkom 2000-ih, Valentino je i dalje ostao simbol luksuza i jedna od najutjecajnijih figura modne scene.
Tijekom duge i iznimno uspješne karijere osvojio je brojna priznanja i nagrade za doprinos modi i dizajnu, a njegov je rad snažno obilježio razvoj suvremene modne industrije. Iako se iz aktivnog dizajnerskog rada povukao početkom 2000-ih, Valentino je i dalje ostao simbol luksuza i jedna od najutjecajnijih figura modne scene.
Foto: LUCIANO MELLACE/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Modna kuća Valentino nastavila je djelovati pod novim kreativnim vodstvom, zadržavajući prepoznatljive elemente koje je sam osnivač uspostavio. Njegov prvi veliki uspjeh zbio se kada je Elizabeth Taylor naručila bijelu haljinu i nosila je na jednoj filmskoj premijeri, čime je Valentino dobio snažan vjetar u leđa i međunarodnu prepoznatljivost.
Modna kuća Valentino nastavila je djelovati pod novim kreativnim vodstvom, zadržavajući prepoznatljive elemente koje je sam osnivač uspostavio. Njegov prvi veliki uspjeh zbio se kada je Elizabeth Taylor naručila bijelu haljinu i nosila je na jednoj filmskoj premijeri, čime je Valentino dobio snažan vjetar u leđa i međunarodnu prepoznatljivost.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Share
Podijeli
Godine 1967. predstavio je danas kultni V logo u potpuno bijeloj kolekciji koja mu je donijela prestižnu nagradu Neiman Marcus.
Godine 1967. predstavio je danas kultni V logo u potpuno bijeloj kolekciji koja mu je donijela prestižnu nagradu Neiman Marcus.
Foto: YARA NARDI/REUTERS
Share
Podijeli
U privatnom životu i poslu neraskidivo je bio povezan s Giancarlom Giammettijem, svojim životnim i poslovnim partnerom.
U privatnom životu i poslu neraskidivo je bio povezan s Giancarlom Giammettijem, svojim životnim i poslovnim partnerom.
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS
Share
Podijeli
Zajedno su bili vlasnici brenda sve do 1998. godine, kada je tvrtka prodana talijanskom konglomeratu HdP za 300 milijuna dolara.
Zajedno su bili vlasnici brenda sve do 1998. godine, kada je tvrtka prodana talijanskom konglomeratu HdP za 300 milijuna dolara.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Posljednju reviju Valentino je održao u pariškom Musée Rodin, a pistom su tada prošetale najveće svjetske manekenke, među kojima Naomi Campbell, Claudia Schiffer i Eva Herzigova.
Posljednju reviju Valentino je održao u pariškom Musée Rodin, a pistom su tada prošetale najveće svjetske manekenke, među kojima Naomi Campbell, Claudia Schiffer i Eva Herzigova.
Foto: MAX ROSSI/REUTERS
Share
Podijeli
Nakon njegova umirovljenja kreativno vodstvo preuzela je Alessandra Facchinetti, a potom su 2008. godine na čelo kuće došli Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli.
Nakon njegova umirovljenja kreativno vodstvo preuzela je Alessandra Facchinetti, a potom su 2008. godine na čelo kuće došli Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli.
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Share
Podijeli
Njihova suradnja trajala je do 2016. godine, kada je Chiuri prešla u Dior, dok je Piccioli samostalno nastavio voditi brend i dodatno učvrstio njegov globalni uspjeh.
Njihova suradnja trajala je do 2016. godine, kada je Chiuri prešla u Dior, dok je Piccioli samostalno nastavio voditi brend i dodatno učvrstio njegov globalni uspjeh.
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Share
Podijeli
Valentino i Giammetti živjeli su u Rimu, a posjedovali su i superjahtu te niz luksuznih nekretnina u Italiji, Španjolskoj, Švicarskoj i Francuskoj, uređenih vrijednim umjetninama.
Valentino i Giammetti živjeli su u Rimu, a posjedovali su i superjahtu te niz luksuznih nekretnina u Italiji, Španjolskoj, Švicarskoj i Francuskoj, uređenih vrijednim umjetninama.
Foto: KENA BETANCUR/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
O njihovu raskošnom životnom stilu slikovito je pisao novinar Matt Tyrnauer u tekstu objavljenom 2004. godine u Vanity Fairu, opisujući njihova putovanja do zračne luke:
O njihovu raskošnom životnom stilu slikovito je pisao novinar Matt Tyrnauer u tekstu objavljenom 2004. godine u Vanity Fairu, opisujući njihova putovanja do zračne luke:
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Share
Podijeli
"Potrebna su tri autobusa - jedan za Valentina, Giammettija i osoblje, drugi za prtljagu i treći za pet Valentinovih mopsova: Miltona, Maude, Montyja, Margot i Molly.“
"Potrebna su tri autobusa - jedan za Valentina, Giammettija i osoblje, drugi za prtljagu i treći za pet Valentinovih mopsova: Miltona, Maude, Montyja, Margot i Molly.“
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Stephen Hird/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MAX ROSSI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: CHRIS HELGREN/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/