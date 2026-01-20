FOTO Pokojni dizajner bio je toliko bogat da su se njegovi psi vozili u posebnom vozilu, imao je partnera, a zvijezde su ga obožavale

Tijekom duge i iznimno uspješne karijere osvojio je brojna priznanja i nagrade za doprinos modi i dizajnu, a njegov je rad snažno obilježio razvoj suvremene modne industrije. Iako se iz aktivnog dizajnerskog rada povukao početkom 2000-ih, Valentino je i dalje ostao simbol luksuza i jedna od najutjecajnijih figura modne scene.
Modna kuća Valentino nastavila je djelovati pod novim kreativnim vodstvom, zadržavajući prepoznatljive elemente koje je sam osnivač uspostavio. Njegov prvi veliki uspjeh zbio se kada je Elizabeth Taylor naručila bijelu haljinu i nosila je na jednoj filmskoj premijeri, čime je Valentino dobio snažan vjetar u leđa i međunarodnu prepoznatljivost.