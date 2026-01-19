Noć prije vjenčanja saznala je da je zaručnik vara: Odlučila mu se osvetiti pred oltarom

Nema veće izdaje od saznanja da vas partner vara. Povjerenje, koje je temelj svake veze, u trenu se može razoriti kada se otkrije nevjera, ostavljajući osjećaj šoka, tuge i zbunjenosti. Takvo otkriće često mijenja pogled na odnos i zahtjeva emocionalnu snagu za nastavak dalje. Tako je jedna buduća mladenka primila strašne vijesti uoči svog vjenčanja kada je otkrila da joj je zaručnik bio nevjeran.

Anonimna tekstualna poruka srušila joj je svijet samo nekoliko sati prije nego što se trebala udati za muškarca za kojeg je mislila da joj je srodna duša. Par je bio u vezi šest godina, a ona nije sumnjala u njegovu vjernost. U razgovoru za Body and Soul, žena, koja je odlučila ostati anonimna, prisjetila se kako je boravila u hotelu s prijateljima kada joj se svijet srušio. Kada joj je zazvonio mobitel, tada je pretpostavila da je to još jedna dobronamjerna osoba koja joj čestita uoči velikog dana. Umjesto toga, suočila se s nizom snimaka zaslona koje prikazuju eksplicitne poruke koje je njezin zaručnik poslao drugoj ženi, piše Mirror. "Ja se ne bih udala za njega. Hoćeš li ti?", pisalo je u poruci.

U poruci su se nalazile i fotografije njezinog zaručnika i njegove ljubavnice. Vremenske oznake otkrile su da je afera trajala mjesecima, a njezin je zaručnik i nekoliko dana prije vjenčanja slao poruke ljubavnici. "Ovaj vikend. Ti i ja. Dogovoreno, vruća stvar. Donesi svoje najbolje", "Tvoje tijelo je nevjerojatno. I znaš kako ga koristiti", Volio bih da moja cura ima barem polovicu vještina koje ti imaš", samo su neke od poruka.

Jedna je poruka otkrila da su dogovarali tajno putovanje zajedno, a također je priznao toj ženi, koju je nesuđena mladenka opisala kao svoju potpunu fizičku suprotnost, da nikada nije imao takvu povezanost. Buduća mladenka se zbog svega rasplakala te je poruke pokazala svojim prijateljima koji su je nagovarali da odmah nazove zaručnika i otkaže sve. No, ona je imala druge ideje i skovala je spektakularan plan za osvetu.

Odlučila je nastaviti s ceremonijom, a zatim ga razotkriti pred svima koje je poznavao i volio. "Hodala sam do oltara s olovnim nogama, moja haljina iz snova bila je samo kostim. Čim je vidio moje lice, znao je da to nije oduševljena žena na svoj veliki dan, ali nije imao pojma što dolazi. Stigla sam do prednjeg dijela crkve, duboko udahnula i okrenula se prema našim prijateljima, našim roditeljima i rekla sam im istinu", objasnila je žena.

Rekla je da se vjenčanje neće održati, a crkvom su se prolomili zapanjeni uzdasi. "Moj zaručnik nije onakav kakav sam mislila da jest", rekla je okupljenima. Zatim je izvukla mobitel i pročitala svaku riječ iz poruka koje je primila prethodne večeri, što je njega natjeralo da u tišini napusti crkvu. "Danas neće biti svadbenog prijema, već će se umjesto toga slaviti iskrenost, pronalaženje prave ljubavi i praćenje srca čak i kada boli", obznanila je gostima. Dodala je i da se radilo o jako dobroj zabavi.