Otkrivena američka špijunaža Grenlanda? Evo kako su pokušali doći do podataka o bazama, mjestima za iskrcavanje...

SAD su navodno prošle godine nekoliko puta pokušale prisiliti dansko vojno osoblje da preda informacije o Grenlandu. O tome su izvijestile danske novine Berlingske, pozivajući se na dokumente oružanih snaga i Ministarstva obrane u Kopenhagenu. Novine su navele da su dokumente primile u strogo cenzuriranoj verziji iz razloga nacionalne sigurnosti. Navodno je SAD pokušao od danskih kolega na Grenlandu izvući osjetljive informacije o vojnim instalacijama, lukama, zračnim bazama i mjestima za iskrcavanje.

Prema izvješću danskog lista Berlingske, koji je došao do cenzuriranih dokumenata Ministarstva obrane i Oružanih snaga, američki vojni dužnosnik dva puta u siječnju 2025. s razmakom od šest dana zatražio je takve podatke izravno od danskog Arktičkog zapovjedništva na Grenlandu, zaobilazeći službene kanale preko Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane i vrha danske vojske. Potez je izazvao veliku zabrinutost u danskom Ministarstvu obrane i cijelom vrhu vojske, uključujući načelnika obrane. O svemu je odmah obaviješteno najviše vodstvo obrane. Danski dužnosnici strahuju da bi prikupljene informacije mogle poslužiti za planiranje pritiska, pa čak i potencijalne vojne akcije protiv Grenlanda.Berlingske je pokazao e-mailove nekolicini stručnjaka. Morten Heiberg, povjesničar i stručnjak za obavještajne poslove na Sveučilištu u Kopenhagenu, smatra da je dokumente "nevjerojatno teško procijeniti" jer su toliko redigirani. "Ne mogu znati jesu li to informacije koje bi bile korisne u slučaju napada ili su to samo 'normalne' informacije o savezničkoj obrani", kazao je. Obavještajni stručnjak Peer Henrik Hansen rekao je novinama da je jasno da Danci "nisu bili zadovoljni" pokušajem prikupljanja informacija: "Oni koji su bili na vlasti na Grenlandu morali su biti svjesni da se, čak i 2025. savjetovao oprez i da su najviše vlasti morale biti obaviještene o američkim interesima".

Dansko Ministarstvo obrane odbilo je komentirati slučaj kada ga je kontaktirao Berlingske. Glasnogovornik američkog veleposlanstva u Kopenhagenu izjavio je da "ne bi trebalo biti iznenađenje da smo imali i nastavljamo imati dijalog i kontakte s našim partnerima u Danskoj i Grenlandu dok zajedno radimo na osiguravanju sigurnosti diljem Saveza i na Arktiku", prenosi Die Welt.

Ova otkrića dolaze u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak prijetnjama carinama na izvoz osam NATO saveznica ako ne pristane na 'kupnju' Grenlanda. Danska i Grenland višekratno su odbili bilo kakvu prodaju, ističući suverenitet i teritorijalni integritet. Danski odgovor uključuje pojačanu vojnu prisutnost na otoku, uključujući privremena vojna područja oko Nuuka i proširene vježbe s NATO partnerima.