Komentara 5
POTEZ IZAZVAO ZABRINUTOST

Otkrivena američka špijunaža Grenlanda? Evo kako su pokušali doći do podataka o bazama, mjestima za iskrcavanje...

The Danish Military Deploys to Greenland
Foto: DANISH DEFENCE COMMAND/NEWSCOM
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.01.2026.
u 08:19

Navodno je SAD pokušao od danskih kolega na Grenlandu izvući osjetljive informacije o vojnim instalacijama, lukama, zračnim bazama i mjestima za iskrcavanje.

SAD su navodno prošle godine nekoliko puta pokušale prisiliti dansko vojno osoblje da preda informacije o Grenlandu. O tome su izvijestile danske novine Berlingske, pozivajući se na dokumente oružanih snaga i Ministarstva obrane u Kopenhagenu. Novine su navele da su dokumente primile u strogo cenzuriranoj verziji iz razloga nacionalne sigurnosti. Navodno je SAD pokušao od danskih kolega na Grenlandu izvući osjetljive informacije o vojnim instalacijama, lukama, zračnim bazama i mjestima za iskrcavanje.

Prema izvješću danskog lista Berlingske, koji je došao do cenzuriranih dokumenata Ministarstva obrane i Oružanih snaga, američki vojni dužnosnik dva puta u siječnju 2025. s razmakom od šest dana zatražio je takve podatke izravno od danskog Arktičkog zapovjedništva na Grenlandu, zaobilazeći službene kanale preko Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane i vrha danske vojske. Potez je izazvao veliku zabrinutost u danskom Ministarstvu obrane i cijelom vrhu vojske, uključujući načelnika obrane. O svemu je odmah obaviješteno najviše vodstvo obrane. Danski dužnosnici strahuju da bi prikupljene informacije mogle poslužiti za planiranje pritiska, pa čak i potencijalne vojne akcije protiv Grenlanda.Berlingske je pokazao e-mailove nekolicini stručnjaka. Morten Heiberg, povjesničar i stručnjak za obavještajne poslove na Sveučilištu u Kopenhagenu, smatra da je dokumente "nevjerojatno teško procijeniti" jer su toliko redigirani. "Ne mogu znati jesu li to informacije koje bi bile korisne u slučaju napada ili su to samo 'normalne' informacije o savezničkoj obrani", kazao je. Obavještajni stručnjak Peer Henrik Hansen rekao je novinama da je jasno da Danci "nisu bili zadovoljni" pokušajem prikupljanja informacija: "Oni koji su bili na vlasti na Grenlandu morali su biti svjesni da se, čak i 2025. savjetovao oprez i da su najviše vlasti morale biti obaviještene o američkim interesima". 

Dansko Ministarstvo obrane odbilo je komentirati slučaj kada ga je kontaktirao Berlingske. Glasnogovornik američkog veleposlanstva u Kopenhagenu izjavio je da "ne bi trebalo biti iznenađenje da smo imali i nastavljamo imati dijalog i kontakte s našim partnerima u Danskoj i Grenlandu dok zajedno radimo na osiguravanju sigurnosti diljem Saveza i na Arktiku", prenosi Die Welt.

Ova otkrića dolaze u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak prijetnjama carinama na izvoz osam NATO saveznica ako ne pristane na 'kupnju' Grenlanda. Danska i Grenland višekratno su odbili bilo kakvu prodaju, ističući suverenitet i teritorijalni integritet. Danski odgovor uključuje pojačanu vojnu prisutnost na otoku, uključujući privremena vojna područja oko Nuuka i proširene vježbe s NATO partnerima. 

Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'
Grenland SAD Danska
Grenland SAD Danska

Komentara 5

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
17:56 19.01.2026.

Zašto navodne akcije? Kada objavljujete tzv ruske planove kojima oni žele dominirati cijelim svemirom tada ne pišete navodno. Mediji vidjeli da je Trump tužio BBC pa se boje bilo što napisati protiv njega. 🤣😂

KR
Krug
18:20 19.01.2026.

i što je tu čudno. prije par godina su Ameri prisluškivali Merkel i sve druge čelnike EU pa ništa nije bilo. svi su se pokunjili i nastavili lizati dupe Amerima. u čemu je sad problem?

Avatar USA
USA
08:42 20.01.2026.

Ha ha notorna Masha nakon Rusa nasla novog neprijatelja pa udri. Samo nije USA Rusija. I razlika je sto ovo ipak nije prepisano iz Kiyev posta ha ha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

