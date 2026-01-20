Jeste li među njima? Najneuredniji ljudi rođeni su u jednom od ova 4 horoskopska znaka
Nered u domu ne mora nužno značiti lijenost, ponekad je to samo stil života. Dok jedni ne mogu zaspati ako čaša stoji na pogrešnom mjestu, drugima je 'kreativni kaos' prirodno stanje. Astrologija, naravno, ne može zamijeniti navike i odgoj, ali se često voli poigrati idejom da neki znakovi teže podnose rutinu pospremanja.
Neki su rastreseni, neki previše zauzeti, a neki jednostavno ne vide problem u hrpici odjeće na stolcu. Zajedničko im je da im je važnije raspoloženje i inspiracija od savršeno složenih polica. I dok jedni čiste kako bi se smirili, ovi znakovi se smiruju tek kad prestanu misliti na čišćenje. Ako se prepoznate, bez brige, uvijek postoji plan 'pospremit ću sutra'.
Strijelac: Strijelci su stalno u pokretu pa im dom često služi kao usputna stanica između dva plana. Pospremanje im je na listi 'kad budem imao vremena', ali to vrijeme nekako uvijek pobjegne. Nered kod njih često nije prljavština, nego tragovi života: ruksak u hodniku, suveniri na stolu i jakna na prvoj stolici.
Blizanci: Blizanci vole dinamiku, informacije i stalne promjene, pa im urednost rijetko bude prioritet. Njihov nered izgleda kao da se u istom prostoru odvija pet različitih dana odjednom: knjiga, laptop, šalica, bilješke, punjač. Često znaju gdje je što, ali samo oni, i to dok im netko ne 'pomogne' pospremiti.
Ribe: Ribe su emotivne i maštovite, a praktične sitnice poput slaganja ormara lako im skliznu s radara. Kad im je glava puna osjećaja, kreativnosti ili briga, pospremanje im djeluje kao pregrub povratak u realnost. U njihovom prostoru često ćete pronaći 'meki kaos': dekice, svijeće, sitnice i hrpice koje čekaju 'bolji trenutak'.
Vodenjak: Vodenjaci su originalni i mentalno stalno u nekoj ideji pa fizički prostor često ostane u drugom planu. Oni će radije složiti genijalno rješenje za nešto veliko, nego se baviti razvrstavanjem čarapa. Njihov nered zna biti tehnološki: kablovi, gadgeti, papiri i projekti u tijeku, jer 'to još treba'.