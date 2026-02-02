Spavate u ovom položaju tijekom noći? To bi moglo ozbiljno naštetiti vašem zdravlju!

Svatko od nas ima svoj omiljeni položaj za spavanje u kojem se osjeća najudobnije i najlakše tone u san: bilo da je to na leđima, boku ili trbuhu. Često o tome uopće ne razmišljamo, već se jednostavno namjestimo onako kako nam najviše odgovara, ne sluteći da način na koji spavamo može imati velik utjecaj na naše zdravlje i kvalitetu odmora.

Jedan uobičajen položaj spavanja može negativno utjecati na vaše zdravlje. Aaron M. Fuhrman, osnivač i direktor Sleeplaya, vodeće platforme za terapiju spavanja, objasnio je zašto bi izbjegavanje spavanja na trbuhu, odnosno licem prema dolje, moglo značajno poboljšati kvalitetu sna i opće zdravstveno stanje. Jedan od glavnih problema kod tog položaja je poremećeno disanje. Fuhrman je rekao da spavanje licem prema dolje komprimira dijafragmu, mišić odgovoran za disanje, što otežava duboko i potpuno disanje tijekom noći, piše Daily Express. "Položaj na trbuhu ograničava kapacitet pluća, što može dovesti do nižeg unosa kisika dok spavate. Kada vaše tijelo ne dobiva dovoljno kisika preko noći, tada to remeti kvalitetu sna i ostavlja vas umornima čak i nakon potpunog noćnog odmora", objasnio je Fuhrman.

Drugi problem je opterećenje vrata i kralježnice. Biti prisiljen okretati glavu za 90 stupnjeva na jednu stranu samo da biste disali stvara stalni pritisak na vratnu kralježnicu. "Taj neprirodni kut napreže ligamente i mišiće u vratu, što dovodi do ukočenosti, boli i upale. S vremenom, ovo ponovljeno naprezanje može uzrokovati kronične probleme s vratom i glavobolje uzrokovane napetošću", upozorio je stručnjak. Spavanje na trbuhu također izravnava prirodnu krivulju donjeg dijela leđa, vršeći pritisak na lumbalne kralješke. Ovaj neusklađeni položaj može dovesti do trajnih bolova u leđima i potencijalno pogoršati postojeća stanja kralježnice.

Uvrnuti položaj vrata također može stegnuti i pritisnuti živce. Kada vam je glava satima okrenuta na stranu, tada ona pritišće živce koji prolaze kroz vrat i ramena. Ova kompresija može uzrokovati utrnulost, trnce ili bol koja se širi niz ruke i u šake. Neki se ljudi bude s "mrtvim rukama" ili trncima, ne shvaćajući da je za to kriv njihov položaj spavanja. Spavanje licem prema dolje također može opteretiti vaš kardiovaskularni sustav, vršeći neočekivani pritisak na prsa i srce.

Pritiskom tjelesne težine na prsni koš otežavate učinkovitu cirkulaciju krvi. "Vaše srce mora jače raditi kada ležite na trbuhu. Ograničeno širenje prsnog koša znači da je vaš kardiovaskularni sustav pod većim opterećenjem tijekom noći, što s vremenom može doprinijeti povišenom krvnom tlaku i povećanom riziku od srčanih problema, posebno ako već imate kardiovaskularnih problema", objasnio je Fuhrman.

Dobra vijest je da promjena položaja može dramatično poboljšati kvalitetu sna i cjelokupno zdravlje. Fuhrman je preporučio spavanje na leđima kao zlatni standard. "Ležanje na leđima održava prirodnu krivulju kralježnice i ravnomjerno raspoređuje težinu, smanjujući pritisak na zglobove i organe", objasnio je.

Spavanje na boku još je jedna izvrsna opcija, posebno za zdravlje srca i smanjenje hrkanja. Korištenje jastuka za tijelo može pružiti dodatnu potporu i pomoći u sprječavanju prevrtanja na trbuh tijekom noći. "Odabir pravog madraca i jastuka za vaš željeni položaj također čini veliku razliku. Pravilna potpora pomaže u održavanju zdravog položaja tijekom noći", zaključio je stručnjak.