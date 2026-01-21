Nije samo za ljepotu: Spavanje ovoliko sati moglo bi vam produžiti život za četiri godine

Dovoljna količina sna ključna je za zdravlje tijela i uma. Nedostatak sna ne utječe samo na koncentraciju i raspoloženje, već dugoročno može povećati rizik od raznih bolesti, smanjiti otpornost organizma i skratiti životni vijek. Redovito spavanje omogućuje tijelu da se oporavi, mozgu da procesuira informacije i organizmu da očuva ravnotežu i energiju za svakodnevne izazove. Velika studija sugerira da dobre navike spavanja mogu produžiti životni vijek za oko četiri godine.

Istraživanje koje su objavili osiguravatelj Vitality i Londonska škola ekonomije i političkih znanosti (LSE) temeljilo se na podacima prikupljenim iz više od 47 milijuna noći sna više od 100 tisuća ispitanika. Analiza je otkrila da sedam sati sna po noći i održavanje dosljednog odlaska na spavanje unutar jednog sata smanjuje rizik od smrtnosti tijekom proučavanog razdoblja za 24 posto i smanjuje rizik od prijema u bolnicu do 7 posto. Stručnjaci su rekli da to odražava kombinirani učinak dovoljnog trajanja sna i redovitosti, piše Daily Express. pripazite! Spavate manje od ovoliko sati noću? Novo istraživanje upozorava da vam to može skratiti život Video sadržaj provjerite! Stalno ste umorni iako spavate dovoljno? Možda vam samo nedostaje ovog vitamina! Sudionici su nosili uređaje za bilježenje podataka o svom snu. Istraživači su zatim to povezali sa zdravstvenim i wellness kartonima, podacima o osiguranju i informacijama o njihovom sociodemografskom statusu. Studija je također zaključila da izgradnja dosljednih navika spavanja može produžiti životni vijek osobe do četiri godine. Međutim, jedna od tri osobe nije dobivala preporučenih sedam sati. Istraživanje je pokazalo da oni koji redovito spavaju manje od šest sati imaju 20 posto veći rizik od prerane smrti, u usporedbi s onima koji spavaju sedam do osam sati.

Kronični gubitak sna povezan je s povećanim rizikom od bolesti, uključujući bolesti srca, dijabetes i depresiju. "San je odavno poznat po kliničkoj važnosti, ali se ne smatra svakodnevnom navikom, poput tjelesne aktivnosti, koja se može pratiti i poboljšavati. Za većinu ljudi problem nije patologija, već rutina. Preoblikovanje sna mijenja agendu jer čini spavanje ponašanjem koje se može pratiti, poticati i pojačavati. Odlazak u krevet 15 minuta ranije svake večeri ili čitanje knjige umjesto gledanja još jedne epizode može s vremenom značajno utjecati na kvalitetu sna, a ovi podaci pokazuju koliko pojedinac i društvo mogu imati koristi", objasnila je dr. Katie Tryon, zamjenica glavnog izvršnog direktora tvrtke Vitality

Četiri savjeta tvrtke Vitality za poboljšanje sna uključuju: postavljanje dosljednog vremena za spavanje (pomaže u regulaciji tjelesnog sata i olakšava uspavljivanje, poboljšavajući kvalitetu sna tijekom vremena), smanjenje korištenja ekrana u satu prije spavanje (izloženost plavom svjetlu i digitalnom sadržaju povećava mentalnu stimulaciju, što može odgoditi oslobađanje melatonina i održati vas budnima), uspostavljanje umirujuće večernje rutine (to signalizira vašem mozgu da je vrijeme za opuštanje, pomažući vam da prijeđete u san) te praćenje sna (korištenje uređaja ili druge metode za bilježenje i razumijevanje koliko dugo spavate i od kojeg vremena omogućuje vam bolje razumijevanje vlastitog ponašanja i dosljednosti te pokazuje gdje bi bilo kakve promjene bile korisne).