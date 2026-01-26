Tijelo vam šalje upozorenje dok spavate: Ako ovo radite po noći, vrijeme je da posjetite liječnika

Stres, tjeskoba, bučni susjedi ili partner koji vam krade pokrivač, popis stvari koje mogu poremetiti san je uistinu dugačak. Oko 25 do 30 posto odraslih osoba u Hrvatskoj ima neki poremećaj spavanja, a mnogi od njih ne liječe se adekvatno. Na tom popisu mogu se naći i simptomi za koje ni ne znate da ih doživljavate, a koji su posljedica nedijagnosticiranog poremećaja spavanja ili zdravstvenog stanja koje uzrokuje takav poremećaj. Mnogi od tih znakova se zanemaruju ili pogrešno tumače, što odgađa pravovremenu liječničku pomoć i adekvatno liječenje.

"Većina ljudi će shvatiti da im je san bio poremećen tek kada sljedeći dan osjete pretjerani umor, ali često je teško taj umor povezati sa simptomima kao što su začepljenost nosa, probavni problemi ili bol", rekla je dr. Janice Johnston, suosnivačica i glavna medicinska direktorica američkog zdravstvenog plana Redirect Health, za HuffPost, "Umjesto toga, ljudi te osjećaje mogu pogrešno pripisati nedostatku kofeina, kasnom odlasku na spavanje ili dnevnom stresu." Upravo zato je ključno osvijestiti signale koje nam tijelo šalje tijekom noći jer oni mogu biti prvi pokazatelj zdravstvenih problema koji zahtijevaju pažnju.

Jedan od najalarmantnijih simptoma je hvatanje daha tijekom sna, što je najčešće znak apneje, poremećaja spavanja pri kojem disanje opetovano prestaje i započinje. "Tijekom spavanja mišići se opuštaju, a grlo se sužava ili zatvara", objasnio je dr. Zeeshan Khan, ravnatelj Instituta za medicinu spavanja u Centru za srce i pluća Deborah. Apneja je također povezana s hrkanjem, gušenjem u snu te buđenjem sa suhim ustima i glavoboljom. Drugi mogući uzrok hvatanja daha je postnazalno curenje, gdje višak sluzi blokira dišne putove, a to se može ublažiti hidratacijom ili lijekovima. I refluks kiseline može uzrokovati isti problem kada se želučana kiselina vraća u jednjak, a u tom slučaju može pomoći spavanje na lijevom boku ili uzdignuto uzglavlje.

Hrkanje je još jedan čest simptom apneje u snu, ali može biti uzrokovano i drugim stanjima. "Kada dođe do suženja dišnih putova, bilo u nosu ili grlu, tkivo počinje vibrirati i proizvoditi zvuk hrkanja", kaže dr. Khan. To može biti povezano s hvatanjem daha, suhim ustima ujutro i začepljenim nosom. Osim apneje, uzroci mogu biti i alergije, prehlada ili prekomjerna tjelesna težina, napominje dr. Johnston. Ako studija spavanja isključi apneju, postoje različite mogućnosti liječenja hrkanja, poput spavanja na boku, podizanja uzglavlja kreveta, korištenja nazalnih trakica, sprejeva za nos ili oralnih aparata koji pomažu održati dišne putove otvorenima i osigurati mirniji san.

Mjesečarenje i govor u snu

Mjesečarenje se smatra parasomnijom, odnosno nepoželjnim ponašanjem tijekom spavanja. "To je poremećaj koji se događa tijekom najdublje faze ne-REM spavanja, kada je mozak prekinut i nalazi se u stanju između sna i budnosti", objašnjava dr. Khan. Može biti uzrokovano nedostatkom sna, stresom, tjeskobom ili vrućicom. Korištenje određenih lijekova, poput hipnotika, sedativa ili nekih lijekova za psihijatrijske poremećaje, također može biti faktor, kao i konzumacija alkohola. Specijalist za spavanje može dijagnosticirati ovaj poremećaj temeljitim razgovorom i studijom spavanja, a preporučuju se preventivne mjere, poput prilagodbe lijekova i izbjegavanja okidača kao što su stres i alkohol.

Govor u snu, ili somnilokvija, jedna je od najčešćih parasomnija s nepoznatim uzrokom. "Češći je kod ljudi s mentalnim bolestima i može biti povezan s mjesečarenjem i noćnim morama", rekao je dr. Khan. Drugi uzroci mogu uključivati emocionalni stres, vrućicu i zlouporabu supstanci. Dr. Johnston dodaje kako ta stanja mogu dovesti do smanjene sposobnosti koncentracije, ekstremnih promjena raspoloženja ili halucinacija. Ako govor u snu nije uobičajena pojava i izaziva zabrinutost, važno je posjetiti stručnjaka. Kao i kod mjesečarenja, preporučuje se izbjegavanje okidača, a ponekad je potrebno prilagoditi terapiju lijekovima, poput antidepresiva, koji mogu potaknuti ovu pojavu.

Konzumiranje ovih slastica prije odlaska u krevet može vam pomoći da bolje spavate

Kronične noćne more i često mokrenje

Stalne noćne more mogu biti uzrokovane nizom psiholoških okidača, od kojih su najčešći anksioznost i depresija. Promjene u rasporedu koje remete ili smanjuju količinu sna također mogu dovesti do porasta noćnih mora, kao i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). "Kronične noćne more mogu uzrokovati ekstremne štetne posljedice po zdravlje, poput povećanog rizika od samoubojstva, srčanih bolesti i pretilosti", upozorava dr. Johnston. Liječenje može uključivati promjenu lijekova ako su oni uzrok, učenje vještina upravljanja stresom, a za PTSP se vrlo uspješnom pokazala terapija uvježbavanjem slika, gdje se svjesno mijenja završetak noćne more.

Nokturija, odnosno buđenje usred noći radi mokrenja, postaje češća s godinama, ali može biti i znak nečeg drugog. "Može biti uzrokovana prirodnim procesom starenja mjehura ili potaknuta medicinskim problemom", kaže dr. Khan. Najjednostavniji uzrok je pijenje previše tekućine prije spavanja, no uzroci mogu biti i ozbiljniji, poput infekcije mokraćnog mjehura ili urinarnog trakta, dijabetesa, povećane prostate ili kroničnog zatajenja bubrega. Dr. Johnston savjetuje vođenje dnevnika mokrenja nekoliko dana kako biste pratili unos tekućine i učestalost odlaska na toalet. Liječnik će na temelju tih informacija lakše utvrditi uzrok i odrediti odgovarajuću terapiju.

Škrgutanje zubima i prebrzo usnivanje

Štetni učinci bruksizma, odnosno škrgutanja ili stiskanja zubi u snu, mogu se primijetiti tijekom dana u obliku tupe glavobolje ili bolne čeljusti. Smatra se poremećajem pokreta povezanim sa spavanjem, a ljudi koji škrguću zubima vjerojatnije imaju i druge poremećaje spavanja, poput hrkanja i apneje. "Bruksizam može biti uzrokovan stresom i tjeskobom, ali je vjerojatnije posljedica abnormalnog zagriza", objašnjava dr. Johnston. Stomatolog može pregledom utvrditi znakove poput istrošenosti zubi i preporučiti izradu udlage koja će štititi zube tijekom noći.

S druge strane, mogućnost da zaspite vrlo brzo ne mora nužno biti loša stvar, sve dok se budite osvježeni. "Međutim, ako spavate manje od preporučenih sedam do devet sati i zaspite čim vam glava dotakne jastuk, to bi mogao biti znak da vam tijelo poručuje da mu treba više odmora", kaže dr. Johnston. Ostali znakovi nedostatka sna uključuju prekomjernu dnevnu pospanost i poteškoće s regulacijom emocija. To bi mogao biti i znak poremećaja poput narkolepsije, stanja u kojem pospanost dolazi iznenada. "Kod narkolepsije dolazi do gubitka neurotransmitera koji regulira budnost", kaže dr. Khan. Specijalist za spavanje može dijagnosticirati uzrok i propisati lijekove koji će vam pomoći da ostanete budni.

Jedenje u snu i kako pratiti probleme

Poremećaji prehrane povezani sa spavanjem (SRED) su stanja u kojima pojedinci konzumiraju hranu dok potpuno spavaju i nisu svjesni svojih postupaka. SRED može biti izazvan lijekovima, poput tableta za spavanje, ili se može javiti kod ljudi koji imaju druge poremećaje spavanja, poput sindroma nemirnih nogu. "Osobe koje doživljavaju SRED izložene su povećanom riziku od umora, depresije i debljanja", kaže dr. Johnston, a postoji i rizik od ozljeda pri pripremi hrane u snu. Ako je uzrok u lijekovima, liječnik može preporučiti alternativu. U suprotnom, savjetuju se promjene životnog stila kako bi se smanjio stres i uklonile potencijalne opasnosti iz okoline, poput zaključavanja hladnjaka ili postavljanja alarma na vrata spavaće sobe.

Ako živite sami, praćenje ovih problema može biti izazov. Dr. Thomas Hammond, neurolog, kaže da ponekad nered u kući ujutro može biti prvi znak da se nešto događa noću. Ipak, češće ćete samo osjećati da nešto nije u redu, bez konkretnih dokaza. Ovdje u pomoć mogu priskočiti uređaji za praćenje spavanja. "Postoje nosivi uređaji, uređaji koji se stavljaju pokraj kreveta i senzori za krevet", kaže dr. Johnston. Oni prikupljaju podatke o pokretima, otkucajima srca i obrascima disanja. Iako podaci s potrošačkih uređaja nisu dovoljni za kliničku dijagnozu, prikupljeni podaci nakon dva do tri tjedna mogu vašem liječniku pomoći da odluči jesu li potrebna daljnja klinička testiranja.

Ovih šest namirnica pomoći će vam da lakše zaspite i bolje spavate: