'tihi ubojica'

Kardiolog je poslao upozorenje: Ova tri suptilna znaka mogu signalizirati zatajenje organa

Dora Škrlec
02.02.2026.
u 15:30

Osim što rijetko izaziva primjetne simptome, hipertenzija se također naziva "ubojicom" jer povećava vjerojatnost srčanog i moždanog udara

Naše tijelo neprestano nam šalje signale koji mogu ukazivati na to da nešto nije u redu, no često ih zanemarujemo ili pripisujemo umoru i stresu. Sitne promjene, neugodni simptomi ili neobični osjećaji ponekad su zapravo znakovi upozorenja koji nas pozivaju da obratimo više pozornosti na svoje zdravlje prije nego što se problem pogorša.

Kardiolog je izdao oštro upozorenje o zdravstvenom stanju "tihog ubojice" koje se nikada ne smije zanemariti, posebno ako se pojave tri "suptilna" simptoma. U najnovijem podcastu "ZOE Science and Nutrition", konzultant kardiolog i specijalist za srce dr. Sanjay Gupta istaknuo je potencijalne znakove upozorenja koji zahtijevaju vašu pozornost. Epizoda prvenstveno ispituje visoki krvni tlak, istražujući njegove uzroke, mogućnosti liječenja i zašto on ne predstavlja bolest, već "vrisak u pomoć". Visoki krvni tlak, medicinski nazvan hipertenzija, zaslužio je svoju reputaciju "tihog ubojice" jer rijetko pokazuje očite simptome. Posljedično, može tiho oštetiti vitalne organe, posebno srce, mozak i bubrege, godinama prije otkrivanja, prenosi Daily Express.

To značajno povećava rizik od po život opasnih događaja, uključujući srčane udare, moždane udare i zatajenje bubrega, često sve dok intervencija ne postane kritična. Jedina metoda otkrivanja uključuje redovito praćenje krvnog tlaka jer se stanje progresivno pogoršava prije nego što nastanu ozbiljne komplikacije. Dr. Sanjay Gupta je u podcastu objasnio da visoki krvni tlak zaslužuje svoj nadimak "tihi ubojica" jer općenito izaziva minimalne ili nikakve simptome kod većine oboljelih, unatoč tome što uzrokuje oštećenje organa tijekom duljih razdoblja.

Napomenuo je da samo mali postotak razvije prepoznatljive znakove upozorenja, uključujući umor, glavobolje te otežano disanje tijekom vježbanja (zbog toga što srce radi protiv višeg tlaka). Osim što rijetko izaziva primjetne simptome, hipertenzija se također naziva "ubojicom" jer povećava vjerojatnost srčanog i moždanog udara. Kompromitirane arterije mogu rezultirati začepljenjima ili rupturama koje utječu na mozak ili srce. Srce se iscrpljuje pumpanjem protiv povišenog tlaka, postupno slabeći s vremenom.

Smanjen protok krvi također oštećuje funkciju bubrega, što potencijalno dovodi do zatajenja bubrega. Oštećenje krvnih žila može utjecati na oči i mozak, što dovodi do poteškoća s vidom i kognitivnog pada. Kada se visoki krvni tlak ne kontrolira, tada može uzrokovati mnogo štete. Krvne žile mogu postati tvrde ili slabe, što sprječava dotok dovoljne količine krvi i kisika do važnih organa. No, ova stalna oštećenja mogu se zaustaviti ili kontrolirati lijekovima za krvni tlak i nekim promjenama u načinu života.

Prepoznajte ih na vrijeme: Ovo su simptomi srčanog i moždanog udara
1/6

Liječnik je naglasio važnost oslanjanja na mjerenja i preglede organa, na primjer, krvarenje u mrežnici, zadebljanje srca, umjesto na simptome jer se oštećenja tiho akumuliraju, što rezultira demencijom, moždanim udarima, zatajenjem srca ili komplikacijama s bubrezima. Zato je potaknuo gledatelje da ne čekaju znakove upozorenja i da redovito provjeravaju.

Dr. Gupta je kao glavne uzroke povišenog krvnog tlaka naveo alkohol i nedostatak sna. "Mislim da postoji mnoštvo stvari u našem okruženju, u našem načinu života, koje doprinose preranom starenju naših krvnih žila koje onda postaju kruće, a krvni tlak stalno raste. Pretilost je velika stvar, nedostatak tjelovježbe također", zaključio je.

