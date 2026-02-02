Bila je klinički mrtva i tvrdi da je vidjela budućnost: Sada ima mračno upozorenje za svijet

Klinička smrt je trenutak u kojem srce prestaje kucati, a disanje i osnovne tjelesne funkcije staju, no još uvijek postoji mogućnost povratka života uz brzu medicinsku intervenciju. Tijekom ovog stanja, neki ljudi doživljavaju tzv. iskustva bliske smrti koja mogu uključivati osjećaj lebdenja, prolazak kroz tunel svjetla ili neobične vizije.

Angela Harris je doživjela iskustvo bliske smrti nakon što je imala napade tijekom testa na nagibnom stolu, provedenog da bi se otkrio uzrok njenih iznenadnih nesvjestica. Harris je nakon toga postala duhovna trenerica. "Godine 2015. moj život se zauvijek promijenio nakon iskustva bliske smrti koje je promijenilo putanju mog života. Ovaj duboki događaj poslužio je kao okidač za snažno duhovno buđenje, otkrivajući istinu o našem postojanju koja nadilazi granice fizičkog svijeta. Kroz to buđenje prisjetila sam se suštine onoga tko zaista jesmo: ljubavna bića na božanskom putovanju kroz zemaljsko iskustvo", napisala je na svojoj web stranici.

Njezino je srce stalo samo na 32 sekunde, no Harris je za to vrijeme svjedočila nekim preminulim rođacima. No, ono što je uslijedilo bilo je zaista iznenađujuće. Harris tvrdi da je bila prenesena na dva druga planeta prepuna života te da je čak vidjela samu sebe kako živi kao pripadnica vanzemaljske vrste. Dodala je i da je svjedočila trenutku u budućnosti u kojem su ratovi uništili svjetsku populaciju, što podsjeća na neka od proročanstava Babe Vange, prenosi Unilad.

Zato je Harris uputila i upozorenje čovječanstvu. "Razmišljala sam o budućnosti i misli su me odvele u tom smjeru, a tada sam vidjela budućnost u kojoj smo se vratili mnogo jednostavnijem, neagrarnom društvu. Dogodili su se ratovi. Izgubili smo velik dio populacije i u tom trenutku kojem sam svjedočila preselili smo se natrag u manja, lokalizirana naselja", objasnila je Harris.

Govoreći prošle godine u emisiji The Other Side NDE, Harris je dodala: "Vidim sebe kako živim neki drugi, drukčiji život u drugačijem prostoru: ono što bi mnogi ovdje nazvali vanzemaljcem, ali zapravo je to samo još jedna duša na drugom planetu koja radi iste stvari koje ja ovdje radim kao čovjek", izjavila je prošle godine u emisiji "The Other Side NDE".