Nesigurni muškarci u seksu će uporno pokušavati izvesti samo ovu stvar

Što je muškarac nesigurniji više će mu biti stalo da žena doživi orgazam, pokazalo je nedavno istraživanje. Istraživanje je provedeno nad 810 muškaraca, s naglaskom na njihove preferencije u krevetu i poimanje uloga.

Rezultati su pokazali kako ogroman utjecaj na muškarčevo samopouzdanje ima upravo činjenica da su ženu doveli do vrhunca. To objašnjava i zašto mnoge žene glume orgazam - naprosto ne žele povrijediti svog partnera.

Ipak, prevelik trud oko orgazma može proizvesti i kontraefekt. Kako piše Metro, žene seks smatraju puno kompleksnijim od igre koja vodi k samo jednom cilju. Osim dostizanja vrhunca bitni su i svi ostali detalji koji katkada mogu postići više intime i zadovoljstva od pukog orgazma. Naglašavaju i kako je seks igra na obostrano zadovoljstvo, stoga je naglasak na samo jednog partnera nepoželjan.