Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Thompson završio nastup pred tisućama na dočeku rukometaša: 'Vidimo se idućom prilikom'
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura
VIDEO Pogledajte Thompsonov govor na Trgu: ​​Evo što je poručio
Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu
Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'bildanje' ega

Nesigurni muškarci u seksu će uporno pokušavati izvesti samo ovu stvar

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 21:00

Seks - igra na obostrano zadovoljstvo.

Što je muškarac nesigurniji više će mu biti stalo da žena doživi orgazam, pokazalo je nedavno istraživanje. Istraživanje je provedeno nad 810 muškaraca, s naglaskom na njihove preferencije u krevetu i poimanje uloga.

Rezultati su pokazali kako ogroman utjecaj na muškarčevo samopouzdanje ima upravo činjenica da su ženu doveli do vrhunca. To objašnjava i zašto mnoge žene glume orgazam - naprosto ne žele povrijediti svog partnera. 

Ipak, prevelik trud oko orgazma može proizvesti i kontraefekt. Kako piše Metro, žene seks smatraju puno kompleksnijim od igre koja vodi k samo jednom cilju. Osim dostizanja vrhunca bitni su i svi ostali detalji koji katkada mogu postići više intime i zadovoljstva od pukog orgazma. Naglašavaju i kako je seks igra na obostrano zadovoljstvo, stoga je naglasak na samo jednog partnera nepoželjan. 
Ključne riječi
samopouzdanje muškarci intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Women's Weekend

Zašto se Women's Weekend upisuje u kalendar: sedam razloga koji nadilaze program

Kalendar nam je pun. Posao, obaveze, putovanja, treninzi, rođendani, sastanci koji se gomilaju i planovi koji se stalno preslaguju. Ipak, sve se posloži i odradi. Ali rijetki su datumi koji se stvarno čuvaju bez obzira na sve. Ne zato što moraš, nego zato što želiš. U vremenu kad događaja ima više nego ikad, a svi obećavaju isto – networking, promjenu perspektive, zabavu i novu energiju – rijetki su oni koji nude nešto više od programa. Jedan od takvih upravo je Women’s Weekend.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!