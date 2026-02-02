Naši Portali
VILINSKA ČAROLIJA

Mama pomoću genijalnog trika natjerala sina na pospremanje sobe: 'Oduševljen je mojim pomoćnikom'

Screenshot TikTok
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
02.02.2026.
u 13:30

Iako ujutro, prije doručka, imaju rutinu kratkog pospremanja, sina je često morala podsjećati da pokupi igračke. No, dolaskom njezinog novog pomoćnika sve se promijenilo

Natjerati djecu da pospreme za sobom za roditelje ponekad predstavlja gotovo nemoguću misiju pa je jedna mama posegnula za malo magije. TikTokerica AzeniaVe ispričala je za People kako je sve krenulo kada je njezina kći izgubila prvi zubić. 'U našoj obitelji je tradicija da Zubić Vila za prvi zub u zamjenu ostavi minijaturnu igračku', kaže ova mama dvoje djece. Zbog toga je u sobi svoje djevojčice, u zidu, ugradila malena 'vilinska vrata'  i rekla joj kako je riječ o posebnom portalu kroz koji vila ulazi kako bi ostavila darove.

Kada je mlađi sin pokazao veliko zanimanje za taj tajanstveni ulaz, mama je dobila ideju za novog pomoćnika: vilenjaka za kućne poslove koji nagrađuje čiste sobe, a ne zubiće. Iako ujutro, prije doručka, imaju rutinu kratkog pospremanja, sina je često morala podsjećati da pokupi igračke. Nije se bunio kad bi ga zamolila, ali mu jednostavno nije bilo važno da sobu održava urednom bez podsjetnika.

@azeniave 🦷🧚‍♀️ #tradition #toothfairy #miniature #childhood #motherhood ♬ original sound - beaulandonmusic

Zato je jedne večeri majka, nakon što je mališan sobu doveo do savršenstva odnosno nakon što ju je pomeo, obrisao i sve stavio na svoje mjesto, ugradila i njemu malena vrata dok je on spavao. 'Trebalo mi je oko 45 minuta', otkriva. Uz vrata je ostavila poruku: 'Charlie, vilenjak za pospremanje, došao je provjeriti sobu jer mu je rođakinja Zubić Vila rekla da je ovdje katastrofa.' No, Charlie je našao toliko uredan prostor da je ostavio nagradu i obećao nasumične mjesečne posjete: ako je čisto, stiže mini poklon, a ako je nered, više se ne vraća. U poruci je pisalo i da se vilenjak voli igrati igračkama kada nitko ne gleda, ali da je nered za njega opasan.

Reakcija dječaka bila je filmska: najprije je pokazivao detalje tati, a onda se, bez riječi i raširenih očiju, kako je opisala njegova majka, zaletio do zida i izvukao mali zlatni kovčežić s porukom. Mama kaže da je prošlo više od 50 dana, a soba je i dalje uredna. Ne zato što mu je urednost sama po sebi nagrada, nego zato što je njegovoj mašti trebala priča.

Nakon što je objavila video, majku su iznenadile reakcije: neki su predlagali što bi mogla osmisliti sljedeće, neki su pisali da im je ideja 'izliječila' unutarnje dijete, a bilo je i kritika, poput one da nije uredu da samo sina nagrađuje za urednost, a ne i kćer. No, autoricu objave kritike nisu obeshrabrile. Danas, kaže, sina više ne mora podsjećati da pokupi igračke, a gotovo uvijek može zaviriti u sobu i zateći je urednu.

Ključne riječi
roditeljstvo trik Zubić vila dijete pospremanje

