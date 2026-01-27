Mlade hrvatske snage otkrit će vam 26. veljače možemo li postati snažan europski proizvođač hrane, prijavite se besplatno!

Europa sve snažnije osjeća posljedice klimatskih promjena, geopolitičkih napetosti i poremećaja u lancima opskrbe, pa sigurnost hrane postaje ključno strateško pitanje. Hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija suočavaju se s padom proizvodnje, rastom troškova i zahtjevnijim regulatornim okvirom, ali raspolažu resursima i znanjem za snažniji tržišni iskorak.

Agro Summit 2026. otvara prostor za konkretan dijalog o budućnosti hrvatskog agrara – kao mjesto susreta gospodarstva, institucija i stručne zajednice. Fokus je na prijelazu s izvoza sirovina prema proizvodnji hrane veće dodane vrijednosti, jačanju domaćih brendova i konkurentnom nastupu na europskom tržištu.

Ključne teme konferencije

Program Summita donosi aktualne europske perspektive i domaće izazove kroz keynote izlaganja, intervjue 1 na 1 i panel-rasprave, s naglaskom na:

sigurnost opskrbe hranom i logistiku

utjecaj EU politika i novih regulatornih zahtjeva

održivost proizvodnje i otpornost sektora

konkurentnost hrvatskih prehrambenih brendova

donošenje strateških odluka u uvjetima stalnih promjena

ulogu mladih i nove generacije agrara u transformaciji sektora kroz inovacije, održive modele i nove tržišne pristupe

Zašto sudjelovati?

Agro Summit 2026. pruža uvid u ključne trendove i politike koji oblikuju budućnost poljoprivrede i prehrambene industrije, te priliku za izravno povezivanje s donositeljima odluka iz gospodarstva, institucija i europskog okruženja. Sudionici će razmijeniti konkretna iskustva, primjere dobre prakse i smjernice za jačanje konkurentnosti u zahtjevnijem europskom kontekstu.