AGRO SUMMIT 2026.

Mlade hrvatske snage otkrit će vam 26. veljače možemo li postati snažan europski proizvođač hrane, prijavite se besplatno!

Agro Summit 2026.
Foto: PD native tim (Marko Prpić/PIXSELL, Ivan Ojdanić)
VL
Autor
Poslovni dnevnik
27.01.2026.
u 14:54

U organizaciji Poslovnog dnevnika, 26. veljače u hotelu Zonar Zagreb održava se Agro Summit 2026. – konferencija posvećena sigurnosti opskrbe hranom, konkurentnosti domaće proizvodnje i pozicioniranju hrvatskog agrara na EU tržištu.

Europa sve snažnije osjeća posljedice klimatskih promjena, geopolitičkih napetosti i poremećaja u lancima opskrbe, pa sigurnost hrane postaje ključno strateško pitanje. Hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija suočavaju se s padom proizvodnje, rastom troškova i zahtjevnijim regulatornim okvirom, ali raspolažu resursima i znanjem za snažniji tržišni iskorak.

Agro Summit 2026. otvara prostor za konkretan dijalog o budućnosti hrvatskog agrara – kao mjesto susreta gospodarstva, institucija i stručne zajednice. Fokus je na prijelazu s izvoza sirovina prema proizvodnji hrane veće dodane vrijednosti, jačanju domaćih brendova i konkurentnom nastupu na europskom tržištu.

Ključne teme konferencije

Program Summita donosi aktualne europske perspektive i domaće izazove kroz keynote izlaganja, intervjue 1 na 1 i panel-rasprave, s naglaskom na:

  • sigurnost opskrbe hranom i logistiku
  • utjecaj EU politika i novih regulatornih zahtjeva
  • održivost proizvodnje i otpornost sektora
  • konkurentnost hrvatskih prehrambenih brendova
  • donošenje strateških odluka u uvjetima stalnih promjena
  • ulogu mladih i nove generacije agrara u transformaciji sektora kroz inovacije, održive modele i nove tržišne pristupe

Zašto sudjelovati?

Agro Summit 2026. pruža uvid u ključne trendove i politike koji oblikuju budućnost poljoprivrede i prehrambene industrije, te priliku za izravno povezivanje s donositeljima odluka iz gospodarstva, institucija i europskog okruženja. Sudionici će razmijeniti konkretna iskustva, primjere dobre prakse i smjernice za jačanje konkurentnosti u zahtjevnijem europskom kontekstu.

Pridružite nam se 26. veljače u zagrebačkom hotelu Zonar – sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu. Detaljnije informacije, program i registracijsku formu možete pronaći na web specijalu Agro Summita 2026.

agrar Agro summit

