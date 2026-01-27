Mlade hrvatske snage otkrit će vam 26. veljače možemo li postati snažan europski proizvođač hrane, prijavite se besplatno!

Europa sve snažnije osjeća posljedice klimatskih promjena, geopolitičkih napetosti i poremećaja u lancima opskrbe, pa sigurnost hrane postaje ključno strateško pitanje. Hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija suočavaju se s padom proizvodnje, rastom troškova i zahtjevnijim regulatornim okvirom, ali raspolažu resursima i znanjem za snažniji tržišni iskorak.
Agro Summit 2026. otvara prostor za konkretan dijalog o budućnosti hrvatskog agrara – kao mjesto susreta gospodarstva, institucija i stručne zajednice. Fokus je na prijelazu s izvoza sirovina prema proizvodnji hrane veće dodane vrijednosti, jačanju domaćih brendova i konkurentnom nastupu na europskom tržištu.
Ključne teme konferencije
Program Summita donosi aktualne europske perspektive i domaće izazove kroz keynote izlaganja, intervjue 1 na 1 i panel-rasprave, s naglaskom na:
- sigurnost opskrbe hranom i logistiku
- utjecaj EU politika i novih regulatornih zahtjeva
- održivost proizvodnje i otpornost sektora
- konkurentnost hrvatskih prehrambenih brendova
- donošenje strateških odluka u uvjetima stalnih promjena
- ulogu mladih i nove generacije agrara u transformaciji sektora kroz inovacije, održive modele i nove tržišne pristupe
Zašto sudjelovati?
Agro Summit 2026. pruža uvid u ključne trendove i politike koji oblikuju budućnost poljoprivrede i prehrambene industrije, te priliku za izravno povezivanje s donositeljima odluka iz gospodarstva, institucija i europskog okruženja. Sudionici će razmijeniti konkretna iskustva, primjere dobre prakse i smjernice za jačanje konkurentnosti u zahtjevnijem europskom kontekstu.
Pridružite nam se 26. veljače u zagrebačkom hotelu Zonar – sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu. Detaljnije informacije, program i registracijsku formu možete pronaći na web specijalu Agro Summita 2026.