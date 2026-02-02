Naši Portali
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
Ipak nije voda: Stručnjaci su otkrili koje je najbolje piće za hidrataciju tijela

VL
Autor
Dora Škrlec
02.02.2026.
u 07:00

Iako voda dobro hidrira ljudsko tijelo, istraživači su otkrili da postoji drugo, iznenađujuće piće koje dulje sprječava dehidraciju

Hidracija je ključna za pravilno funkcioniranje tijela i održavanje zdravlja. Voda sudjeluje u gotovo svim tjelesnim procesima, od regulacije temperature i probave, preko transporta nutrijenata, do održavanja kože i funkcije organa. Nedovoljna hidracija može uzrokovati umor, glavobolje, probleme s koncentracijom, pa čak i dugoročne zdravstvene komplikacije, stoga je redovito unošenje tekućine neophodno za svakodnevno dobro funkcioniranje organizma.

Iako voda dobro hidrira ljudsko tijelo kada smo žedni, istraživači su otkrili da postoji drugo, iznenađujuće piće koje dulje sprječava dehidraciju. Iako obična ili mineralna voda učinkovito hidrira, druga pića koja sadrže malu količinu masti, proteina i šećera zapravo održavaju hidrataciju tijela dulje, a čaša mlijeka pokazala se najboljom za dugoročnije gašenje žeđi. Istraživanje škotskog Sveučilišta St. Andrews usporedilo je reakcije hidratacije nekoliko različitih pića i otkrilo je da je mlijeko hidratantnije od vode, piše Daily Express. Sve je povezano s načinom na koji naša tijela reagiraju na pića, objasnio je Ronald Maughan, profesor na Medicinskom fakultetu St. Andrews i autor studije.

Što više tekućine pijete, brže se apsorbira u krvotok putem želuca, a nakon što je u krvotoku, piće počinje hidrirati tijelo. Dakle, to ima puno veze s količinom pića, ali i s drugim važnim faktorom: pićem koje se konzumira i njegovom nutritivnom vrijednošću koji igraju ulogu u duljem održavanju hidracije tijela. Imajući to na umu, čaša kravljeg mlijeka, koja sadrži šećer, laktozu, malo proteina i nešto masti, zapravo usporava pražnjenje tekućine iz crijeva i stoga održava razinu hidracije stabilnom tijekom duljeg vremena.

Kravlje mlijeko također prirodno sadrži natrij koji stvara spužvasto djelovanje koje zadržava vodu u ljudskom tijelu, a to stvara manje urina. To je sličan proces povremenom korištenju rehidracijskih vrećica, elektrolita, za liječenje proljeva nakon bolesti ili trovanja hranom. Elektroliti sadrže natrij i kalij plus male količine šećera, potičući zadržavanje vode u vrijeme kada je to potrebno za borbu protiv dehidracije.

"Elektroliti, poput natrija i kalija, doprinose boljoj hidraciji, dok kalorije u napitcima rezultiraju sporijim pražnjenjem želuca i stoga sporijim oslobađanjem mokraće", objasnila je Melissa Majumdar, dijetetičarka, osobna trenerica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku. Mlijeko djeluje kao svojevrsni prirodni elektrolit koji sadrži sastav bogat hranjivim tvarima koji uključuje vitamine, minerale i proteine.

Nacionalno vijeće za mliječne proizvode (NDC) Irske objasnilo je važnost mlijeka. „Dobro je poznato da je mlijeko izvrstan izvor kalcija, koji je ključni nutrijent za normalan rast, razvoj i održavanje naših kostiju. Zapravo, 99 posto kalcija u tijelu nalazi se u našim kostima i zubima. No, mlijeko je više od kalcija. Naime, samo jedna čaša pruža nam osam esencijalnih nutrijenata, od kojih svaki igra važnu ulogu za naše zdravlje“, zaključili su iz NDC-a.

Ključne riječi
zdravlje tijelo hidracija mlijeko

