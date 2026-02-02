Naši Portali
OTKRIO SVE DETALJE

Radnik na kruzeru pokazao platnu listu i šokirao mnoge: Evo koliko mjesečno zarađuje

Ana Hajduk
02.02.2026.
u 12:30

Posao na kruzeru mnogima je privlačna opcija zbog visoke zarade, premda je poznato da život na brodu nije nimalo lak. Jedan youtuber i menadžer kasina otkrio je koliko točno zarađuje i kako uspijeva uštedjeti značajan iznos.

Rad na kruzerima za mnoge je primamljiva opcija ponajviše zbog zarade, iako je općepoznato da posao na velikim putničkim brodovima nije nimalo lak. Koliko se mjesečno može zaraditi i isplati li se takav život, otkrio je youtuber Chris, koji kao menadžer kasina na kruzeru radi još od 2013. godine. On je odlučio otvoreno govoriti o svojoj profesiji na vlastitom YouTube kanalu te je javno podijelio svoju platnu listu kako bi svima pokazao koliko zarađuje i na koji način uspijeva značajno uštedjeti.

Iako Chris ostvaruje vrlo pristojnu plaću radeći za kompaniju Royal Caribbean, njegova jedanaesta i ujedno posljednja smjena bit će na brodu "Allure of the Seas". U videu je detaljno pokazao koliko je zaradio tijekom siječnja 2025. godine. Zaposlenicima se plaća isplaćuje u intervalima od dva tjedna, pa je tako primio dvije platne liste: jednu u iznosu od 2.890,21 dolara, a drugu od 1.450,09 dolara. Ukupno je to 4.340,30 dolara, odnosno oko 3.993 eura za samo jedan mjesec, a mnogi su u komentarima priznali kako su ostali iznenađeni tim iznosom.

On je također objasnio i kako funkcionira sustav isplate za zaposlenike. "Kao aktivni član posade, kada se prvi put ukrcate i potpišete ugovor, otvarate bankovni račun koji se zove 'sea pay account'. Svaka dva tjedna moja plaća sjeda na taj američki bankovni račun i s njom mogu raditi što god želim. Mogu koristiti karticu na bankomatu i podići gotovinu ili je koristiti kao debitnu karticu za kupovinu, u restoranima i trgovinama, gdje god poželim", otkrio je Chris.

Plaća, prema njegovim riječima, može značajno varirati, ovisno o veličini broda i ruti putovanja, što su ključni faktori koji utječu na zaradu. "Ovisno o tome na kojem ste brodu, to će uvelike utjecati na to koliko novca realno možete zaraditi, odnosno radi li se o velikom ili malom brodu te gdje se u svijetu on nalazi", pojasnio je i dodao: "Naši brodovi na kojima članovi posade potencijalno mogu najviše zaraditi su oni u SAD-u tijekom karipske sezone". Njegov maksimalni mjesečni iznos dok je još radio kao asistent bio je pet tisuća dolara.

Budući da tijekom trajanja ugovora živi na brodu, njegova plaća ne odlazi na troškove najma stana, automobila ili druge slične životne izdatke, što mu omogućuje veliku uštedu. "Uspio sam uštedjeti mnogo novca radeći za ovu kompaniju. Naravno, dodatno zarađujem i od svog YouTube kanala. Kada zbrojite plaću s kruzera i prihod od oglasa na YouTubeu, dobijem prilično dobar ukupan iznos na godišnjoj razini", priznao je Chris na kraju.
krstarenje zarada plaća posao kruzer

