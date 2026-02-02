Naši Portali
'Bit će to sjajan dodatak'

Nevjerojatno otkriće tijekom renovacije: Par je ostao u šoku nakon što je podigao pod u kuhinji

TikTok/Screenshot
VL
Autor
Dora Škrlec
02.02.2026.
u 14:30

"Obožavamo stare, povijesne nekretnine i ovo otkriće nam je bilo stvarno posebno!", otkrila je nova vlasnica kuće

Mnogi ljudi koji su se upustili u renovaciju kuće ili stana mogu potvrditi da takvi projekti često donose neočekivana iznenađenja. Ispod starih podova, iza zidova ili unutar skrivenih prostora nerijetko se pronađu zaboravljeni predmeti, tajne prostorije ili čak tragovi prošlih vremena koji otkrivaju zanimljive priče o nekadašnjim vlasnicima i povijesti doma. No, jedan je par ostao potpuno zapanjen nakon što je otkrio da su bivši vlasnici skrivali veliku tajnu.

Emma Harrison i Rhys Stainer bili su iznenađeni nakon što su saznali da kuća, koju su nedavno kupili, sadrži tajni dragulj, a to je bunar star 126 godina. Nakon radova na obnovi svoje kuhinje, Emma (28) i Rhys (27) bili su zapanjeni kada su otkrili bunar dubok više od šest metara skriven ispod poda njihove kuhinje koji je bio besprijekorno kamufliran podnim pločicama. Emma i Rhys iz Ujedinjenog Kraljevstva objavili su svoje otkriće na TikToku, a video je brzo prikupio više od 5,3 milijuna pregleda i 200 tisuća lajkova. Par je izračunao da je skriveni bunar izgrađen uz kuću 1897. godine, što ga čini starim 129 godina, piše Mirror.

"Apsolutno obožavamo stare, povijesne nekretnine i ovo otkriće nam je bilo stvarno posebno! Nažalost, prethodni vlasnici su bunar prekrili podom i nije bio vidljiv, ali se može otkriti podizanjem jedne podne daske. Prema našem istraživanju, pretpostavljamo da je izgrađen u isto vrijeme kada i kuća, da bi služio kao izvor vode za prve stanare. Kuća je sagrađena 1897. godine", objasnila je Emma.

Na snimci podijeljenoj na TikToku, Rhys podiže podnu dasku da bi otkrio skriveni zasun. Nakon što je podigao otvor, otkrio je bunar dubok šest metara, koji su on i Emma domišljato izmjerili s pomoću šalice pričvršćene na konopac. Da bi sačuvali svoje novo otkriće, par je optimističan da će ga u budućnosti dodatno urediti i pretvoriti u poseban, upečatljiv detalj svog doma.

@victoriahouseinthehills Replying to @Karma Replying to @Karma Overdue well update! 💧 #renovation #renouk #amazingfinds #historical #discovery #weirdfinds #periodproperty #renovationproject #renovatingourhome ♬ original sound - Emma & Rhys | Victoria House

"Nadamo se da možemo postaviti svjetla sve do dna bunara i stakleni poklopac po kojem se može hodati. Bit će to sjajan dodatak novoj kuhinji. Sve ćemo sami napraviti, ali očekujemo da će trebati nekoliko godina", ispričala je Emma. Mnogi su korisnici TikToka požurili u odjeljak za komentare da bi izrazili svoje mišljenje oko ovog otkrića, a brojni su opisali bunar kao "zastrašujuć".

"Ne bih nikada ostao u toj kući nakon takvog pronalaska", napisala je jedna osoba. "S obzirom na sve horor filmove koje sam gledao, preporučujem da ga trajno zatvorite", dodala je druga. "Zamislite sve ljude koji su nestali u bunaru", napisala je treća. "Bojao bih se da će štakori istrčati van", zaključila je četvrta.

bunar kuhinja TikTok renovacija

