prvi znak da je vrijeme za uzbunu

Ovo ubija seks u dugim vezama – a većina parova to ne primijeti na vrijeme

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 21:30

Intimnost u dugim vezama ne nestaje zbog godina, već zbog šutnje.

U početku veze, seks je često poput prve kave ujutro – ne samo potreba, već i uzbuđenje, užitak i znak da je dan (ili noć) krenuo dobro. No kako vrijeme prolazi, posao se gomila, računi stižu, djeca rastu, a strasti… padaju. Zašto je baš seks tako često prva žrtva rutine i umora? Mnogi parovi misle da je smanjenje seksualne aktivnosti normalno. I jest – do određene granice. No ono što često zaboravljamo jest da seks nije samo fizički čin, nego i emotivna poveznica. Kada ga nema, ljudi se počnu osjećati nepoželjno, usamljeno ili samo kao “sustanari” u vlastitoj vezi.

Razlozi za smanjenje seksualne aktivnosti:

  • Stres i iscrpljenost – Kad umor preuzme tijelo, želja postaje luksuz.
  • Neizrečene zamjerke – Neriješeni konflikti znaju se preseliti u spavaću sobu.
  • Promjene u tijelu i samopouzdanju – Tijelo se mijenja, a s njim i način na koji doživljavamo sebe.
  • Navika – Ako smo navikli da “se više ne događa”, prestanemo to i očekivati.

Može li se intimnost vratiti – i kako?

Da, ali ne magično. Potrebno je otvoreno komunicirati, biti iskreni, ali i ranjivi. Intimnost počinje izvan spavaće sobe – dodirom, pogledom, zagrljajem, iskrenim “kako si danas stvarno?”. Seksualna želja rijetko se upali kao prekidač. Više je poput plamena koji se mora njegovati.

Evo nekoliko koraka koji pomažu:

  • Uvedite “intimne sastanke”, ne da biste imali seks, nego da biste si ponovno bili blizu.
  • Razbijte rutinu – neka to bude nova lokacija, drugačije vrijeme dana, možda i malo igre ili maštarije.
  • Radite na bliskosti – kroz masažu, kupku, zajednički ples bez riječi.
  • Ako treba – potražite stručnu pomoć. Seksualna terapija nije tabu.

Seks ne mora biti savršen, ali treba biti stvaran. Kad se u vezi prestane razgovarati o željama, granicama, nesigurnostima, ušutkava se jedan važan jezik ljubavi. Intimnost u dugim vezama ne nestaje zbog godina, već zbog šutnje. Ako se pitate je li kasno da se ponovno spojite – nije. Samo je možda vrijeme da prvo skinete tišinu, a ne odjeću.

Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

