Liječnica otkrila pet vrsta bolova koje ne smijete ignorirati: Znak su nečeg vrlo ozbiljnog

Iako su većina bolova samo sastavni dio starenja, važno je znati prepoznati kada bi mogli upućivati na nešto ozbiljnije. Bolovi u leđima, prsima i glavi obično nisu razlog za brigu i proći će sami od sebe, često uzrokovani fizičkim problemima poput naprezanja mišića ili lošeg držanja, a mogu se pripisati i stresu, dehidraciji ili napetosti. Iako su uobičajeni i kratkotrajni te se za većinu preporučuju odmor i hidratacija, ovi simptomi u rijetkim slučajevima mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme, tvrdi dr. Ellie Cannon. Liječnica iz Londona izjavila je za Daily Mail kako je uvijek dobro educirati se o stvarima na koje treba paziti, iako većina ljudi, kako kaže, neće trebati ni liječenje.

Bol u prsima često je uzrokovana žgaravicom ili probavnim smetnjama, no iznenadna i uporna bol mogla bi biti znak nečeg opasnog. Prema britanskom NHS-u, bol u prsima koja traje više od petnaest minuta i širi se prema čeljusti ili lijevoj ruci može ukazivati na srčani udar, a simptom može biti i teška probavna smetnja. Drugi životno ugrožavajući uzrok je plućna embolija, kod koje krvni ugrušak blokira protok krvi u pluća, što može dovesti do oštre boli koja se pogoršava kašljanjem, nedostatka zraka ili iskašljavanja krvi. "Tisuće ljudi svake godine dožive srčani udar i u početku toga nisu svjesni", rekla je dr. Cannon. "Embolije su rjeđe, ali zahtijevaju hitno liječenje."

Iznenadna bol u gornjem desnom dijelu trbuha koja se širi prema ramenu može upućivati na upalu žučnog mjehura, što može dovesti do teške infekcije ako se ne liječi. Povremena grčevita bol, u kombinaciji s povraćanjem ili teškim zatvorom, može ukazivati na začepljenje crijeva koje često zahtijeva hitnu operaciju. Kod žena, bol u donjem dijelu trbuha može signalizirati izvanmaterničnu trudnoću, a kod muškaraca torziju testisa, stanje u kojem uvrnuti testis prekida dotok krvi, što može dovesti do gubitka testisa. Dobra vijest je, kako je pojasnila dr. Cannon, da razliku možete uočiti prema jačini boli. "Ako je bol u trbuhu uzrokovana nečim ozbiljnim, agonija će vjerojatno biti nepodnošljiva. Ako je samo blago neugodna, vjerojatno nije ništa previše strašno", objasnila je stručnjakinja.

Bol u leđima izuzetno je česta i pogađa trećine odraslih osoba. Međutim, ako je popraćena utrnulošću oko genitalija, problemima s crijevima ili bolovima u obje noge, mogla bi upućivati na sindrom cauda equina, kompresiju živaca koja zahtijeva hitnu operaciju. Iznenadna, jaka i parajuća bol između lopatica također može biti disekcija aorte, po život opasno puknuće unutarnjeg sloja stijenke aorte. "Svakog tjedna u svojoj klinici viđam pacijente s bolovima u leđima", rekla je dr. Cannon. "Gotovo svi slučajevi nisu opasni po život. Ali s vremena na vrijeme pojavi se slučaj koji zahtijeva hitnu pozornost."

Kada je glavobolja opasan simptom?

Glavobolje su obično uzrokovane dehidracijom, mamurlukom ili migrenama, no iznenadna "gromoglasna" glavobolja može ukazivati na krvarenje u mozgu. Bol u glavi praćena slabošću lica, utrnulošću ruke ili problemima s govorom može biti znak moždanog udara, dok glavobolja s povraćanjem, vrućicom i osjetljivošću na svjetlo može upućivati na meningitis. "Gromoglasne glavobolje su nešto što se nikada ne smije zanemariti", objasnila je dr. Cannon. "Ako osjetite bol u glavi, pogledajte se u zrcalo kako biste uočili znakove moždanog udara."

Ne ignorirajte bol u listovima

Bol u listovima obično je mišićnog podrijetla, ali oteklina ili toplina mogu signalizirati duboku vensku trombozu, opasan krvni ugrušak koji može otputovati u pluća. "Duboka venska tromboza jedno je od onih stanja koja su smrtonosna, a mnogi ljudi ne poznaju njezine znakove", rekla je dr. Cannon. "Fizičke promjene na vašim listovima mogu biti znak nečeg vrlo ozbiljnog."