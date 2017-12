Baka Mraz iz Gorskog kotara: Možda sam i prva na svijetu! A danas me mnoge kopiraju

Baka Mraz pije kapučino. Sjedimo u kafiću u Delnicama, ovo je svojevrsni intervju. Lako za Djedove Božićnjake, njih ima na svakom koraku. Iskaču iz svakog šoping-centra. A ona? Baka Mraz je raritet! Grije se ona nakon cijelog jutra animiranja klinaca. S one strane prozora, u gradskom parku, gužva je. Djeca jašu na ponijima, voze se u kolima, drugi su na klizanju, treći jedu fritule, neki šeću s balonima pa čak pjevaju i karaoke. Veselo je, praznično. Ne stiže se odmoriti, čak išta i reći jer akcija traje.

Odjeća za seksi mrazice

– Evo, Bako, dva Ki-Ki bombona, to čuvam za vas – prilazi stolu jedna djevojčica. Možda je krenula jesenas u školu. Drugi klinac stiže s vlastitom bakom, mamom od mame, pa veli:

– Bako Mraz, možemo se slikati? Evo, moja baka ima mobitel...

Nasmiješi se mališa pa jurne pogledati kakva je fotografija.

– Godinama sam bila jedina Baka Mraz, a sad su se počele pojavljivati i druge. Možda sam bila i prva na svijetu! Prije nisam čula da to postoji. Ima sad jedna u zagrebačkoj Areni, za drugu sam čula u Puli, ali ja sam prva prava! Sve ostale su kopije – priča bakica smijući se.

– Kad me klinci tijekom godine sretnu u gradu, odmah me prepoznaju. Jedan mi je ljetos, sreli smo se tu u Lidlu, prišao i rekao: “Znam tko si, ti si Baka Mraz! Maskirala si se u običnu gospođu”.

Zvijezda je gospođa u 50-ima, najpopularnija stanovnica kraja.

– Otkud Baka u Delnicama? Imali smo prve godine vilenjake, a kako im ne bi pomagala samo u civilu, sjetila sam se kako imam kod kuće crvenog materijala od kojeg sam htjela napraviti stolnjak. Imala sam i zelenog, od kojeg sam željela sašiti prekrivač za krevet. Pa sam odlučila da ću radije napraviti odijelo Bake Mraz! Bit ću Baka Mraz. Otišla sam taj dan na internet kako bih pronašla...

Kroj iz Burde?

– Da. No, kad sam počela tražiti na Googleu, ispalo je da postoji samo odjeća za – seksi Mrazice. Više kao – donje rublje za odrasle. No, pronašla sam ipak sliku jedne stare gospođe, s rumenim obrazima, koja peče djeci kolače. Pa sam po tome skrojila bakino odijelo. I otad, a ima tome već pet godina, ja sam ovdje Baka Mraz.

Na trgu ima i sandučić na kojem piše “Pisma za Baku Mraz”.

– Čuvam ih, skupila sam ih stotine. Raznježim se kad vidim što požele.

Playstation i mobitel?

– Ma kakvi, to žele roditelji. Starce zanimaju iPhone ili laptop, a djeca su skromnija. Jedan je pisao da želi povodac za hrčka. Ima prekrasnih želja. U jednom je pismu dijete pisalo da moli Baku Mraz da mama ozdravi. Dirne me to da zaplačem. Nekad od tuge zbog ljudskih sudbina, nekad od sreće. Crtaju mi djeca sobove, srca, pišu da jako vole Baku Mraz... Jedan klinac mi je pričao da je bio kod Djeda Božićnjaka u Rijeci te da mu je rekao da sutra ide k njegovoj ženi – Baki Mraz u Delnice. A kolega mu je odgovorio: “Puno mi pozdravi ženu...”

Računamo baka i ja koliko je djece prošlo kroz njezino selo. Mobitel na stolu, s digitronom, pa ispada:

– 18.000 klinaca! Eto, toliko. I kažem, ja sam Baka Mraz cijele godine, ne možemo ih prevariti. Čak govore da znaju gdje živi baka Mraz! “Nije na Sjevernom polu, tu je u Delnicama, pokraj naše crkve...”

Dizanje u pet ujutro

Kad se diže Baka Mraz?

– U pet ujutro za vrijeme adventa. Sjedam u vlak i vozim se prema Rijeci. Ondje dočekujem goste koji dolaze u Delnice, vraćam se s njima, tu smo cijeli dan, pa ih popodne ispratim natrag “Tin-expressom” do Rijeke. Dijelim im darove – bojanke, čokolade... I tako gotovo cijeli prosinac, sve do Božića. Morali smo ovdje u našim Delnicama nešto smisliti za naše klince. Delnice su zimi bile uspavane, čekala se prilika za afirmaciju... – priča Baka.

Za stol dolazi i njezina kći Matea, ona je princeza iz “Delničke bajke”. I sestra Lara je tu vilenjakica. Treća kćer Maja je u - Bjelovaru.

– Moja mama, Baka Mraz, i privatno je super! Eto, ja sam prije dvije godine dobila najljepši dar na svijetu – psića Groma!

Na pauzu stiže i Matein otac Saša, suprug Bake Mraz.

– Kuham u Selu Bake Mraz svim vilenjacima, princezi i Baki, to je moj dio posla. Radim gulaš, grah s kobasicama... A kad dođemo doma, šnicle s mlincima, juhicu...

A kako je Baki ime?

– Snježana Šibenik-Klačić.. Znaš, ja sam iz Bjelovara. No, doselili smo se ovdje u Delnice. Zbog supruga, on radi u Rijeci. I nismo pogriješili. Ovo je mjesto čarobno. Delnice su grad u kojem se najbolje spava. Svjež zrak, nema buke, ma divota. Ne stajemo ni zimi, trudimo se privući goste.

Odlazi Baka u selo, klinci i dalje dolaze, sjedaju joj u krilo...

– Imam kostima kod kuće, mogu biti bilo koji lik iz bajke. Ma što god treba za turiste tu u Delnicama, mi smo spremne...