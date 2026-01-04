Ova česta crta lica mogla bi otkriti jeste li u opasnosti od razvoja demencije

Jedna naizgled bezazlena i vrlo česta crta lica mogla bi biti povezana s povećanim rizikom od demencije. Prema novim znanstvenim istraživanjima, bore – osobito one oko očiju – ne odražavaju samo proces starenja kože, već bi mogle ukazivati i na dugoročno zdravlje mozga. Novo istraživanje sugerira da ljudi koji izgledaju starije nego što zapravo jesu imaju znatno veći rizik od razvoja demencije kasnije u životu, prenosi UNILAD.

Znanstvenici sa sjedištem u Kini otkrili su da takve osobe imaju čak 60 posto veći rizik od dijagnoze degenerativnog stanja mozga unutar 12 godina, čak i nakon što su u obzir uzeti faktori poput načina života i općeg zdravstvenog stanja. Posebno se ističu bore oko očiju. U jednoj od studija utvrđeno je da su osobe s izraženijim borama na tom području imale više nego dvostruko veću vjerojatnost mjerljivog kognitivnog oštećenja u usporedbi s onima kod kojih su te bore bile minimalne.

Znanstvenici objašnjavaju da bore oko očiju često odražavaju kumulativna oštećenja okoliša, ponajprije izloženost suncu. Takva oštećenja povezana su sa sistemskim oksidativnim stresom i kroničnom upalom – procesima koji se već dugo dovode u vezu sa starenjem mozga i neurodegenerativnim bolestima.

Područje oko očiju ima izrazito tanku i osjetljivu kožu, zbog čega je podložnije vidljivim znakovima starenja. Ako se na tom mjestu pojavljuju izražene bore u ranijoj dobi, to bi, prema istraživačima, moglo upućivati na slabije mehanizme popravka u tijelu – procese koji su usko povezani i sa zdravljem mozga.

“Starost lica – bilo subjektivna, kako je ljudi percipiraju, ili objektivna – mogla bi poslužiti kao vrijedan pokazatelj u strategijama ranog probira za prepoznavanje populacije s povećanim rizikom od kognitivnog pada ili demencije”, zaključuje studija objavljena u časopisu Alzheimer’s Research & Therapy.

Istraživanje se temeljilo na podacima iz UK Biobank studije, koja je tijekom više od 12 godina pratila zdravstvene podatke više od 195.000 Britanaca starijih od 60 godina. Sudionici su odgovarali na jednostavno pitanje: smatraju li ih drugi mlađima, starijima ili otprilike njihove dobi.

Nakon analize i uzimanja u obzir varijabli poput dobi, životnih navika i postojećih zdravstvenih stanja, istraživači su zaključili da su ispitanici za koje se smatralo da izgledaju starije imali 61 posto veći rizik od razvoja demencije.

Zanimljivo je i to da povezanost između “starijeg” izgleda i demencije nije bila jednaka za sve. Posebno su se isticale tri skupine s povećanim rizikom: osobe s pretilošću, one koje većinu vremena ljeti provode na otvorenom te pojedinci s većim genetskim rizikom za Alzheimerovu bolest.

Znanstvenici ovaj fenomen opisuju pojmom “zajedničkih patogenih mehanizama”, koji sugerira da vidljivo starenje lica može biti vanjski pokazatelj biološke starosti organizma i vjerojatnosti razvoja bolesti povezanih sa starenjem – uključujući one koje pogađaju mozak.