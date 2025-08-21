Ovdje se smještaj može naći i za 40 eura po danu: Iz doline Neretve dođu im na kupanje, s Pelješca na sladoled

Kad iskrcaju kofere, mnogi će se gosti Kleka odmah krenuti prema plaži i prije kupanja otići do slastičarnice Turist koja tu od svibnja do listopada radi gotovo 30 godina. Ismailj Ahmedi većinu njih zna ako ne po imenu, a ono barem po fizionomiji i drago mu je kad čuje da je upravo slastičarnica dobrom dijelu stalnih turista prva asocijacija na ovo mjesto nedaleko od Pelješkog mosta, na samoj granici s Bosnom i Hercegovini, uz Neum.

Ima čak i onih koji su prije ljetovali u Kleku, a sad nisu mogli naći smještaj pa su otišli nekamo na Pelješac, al' dođu k nama na sladoled. Ovo je ljeto najtraženiji Dubai čokolada – kaže Ahmedi.

Smještaj i za 40 eura

Njegova se obitelj cijeli život bavi ugostiteljstvom i slastičarstvom, još prije 60 godina u Dubrovnik su "donijeli" burek, a sve te godine u Gružu radi njihov lokal u kojem se prodaju samo tri proizvoda – burek, krafne i štrudla. U Kleku osim Ismailja rade i njegov mlađi brat, njihove žene, djeca i dvije studentice koje su tu na sezoni. Posla ima i ispred hladnjaka sa sladoledom (kuglica je dva eura) uvijek je red.

Ovo mjesto u općini Slivno odredište je Čeha, Slovaka, Ukrajinaca, Slovenaca gostiju iz Bosne i Hercegovine te domaćih koji ovamo dolaze uglavnom iz doline Neretve na jednodnevno kupanje. Sve u svemu, Klek se profilirao u destinaciju za goste manje platežne moći, pa se smještaj u apartmanu može naći i za 40 eura po danu, što je uistinu rijetkost na obali, baš kao i dnevna parkirna karta od sedam eura, koliko ona u Kleku stoji. Iako su se mnogi plašili da će ih dovršetkom Pelješkog mosta turisti zaobići, to se ipak nije dogodilo, već im je most donio dobro jer gužve na granici više nema, a kod njih je sve puno. Jedini gosti koje su izgubili su oni koji su dolazili autobusima što idu za Dubrovnik jer ti busevi sad idu preko mosta. No došli su im drugi, vidi se i po punoj plaži kojom na radost najmlađih dominira akvapark. Za potpunu morsku zabavu tu su i pedaline, banane, kolutovi za vuču... a koncesionar s plaže pazi da netko slučajno ne otpedalira u Bosnu i Hercegovinu. Ako želite izbjeći gužvu i metež, nekoliko koraka od slastičarne "Turist" manja je i ne toliko nakrcana plaža nasuprot koje je otočić do kojeg turisti vole otpedalirati ondje se iskrcati i fotografirati, za društvene mreže ili uspomenu. Na tom je otočiću nekada davno bio svjetionik, ali su domaći stavili križ i sad mnogi misle da je to kapelica.

Što se tiče turističke ponude, u Kleku će vam preporučiti da odete na cjelodnevni izlet brodom Lipa moja do Malog Stona. Ponuda uključuje kupanje, hranu i dobru zabavu. Uz cjelodnevne izlete ovim ili Malim brodom koji plovi do delte rijeke Neretve, u ponudi su i poludnevni izleti do Drača na Pelješcu.

Trud se isplatio

Turistima se sviđa i utvrda Smrden grad izdignuta iznad samog Kleka pa se vole popeti na stari put koji je nekoć spajao dolinu Neretve s Dubrovačkim primorjem. Ono što im se ne sviđa i što "bode oči" svakako su nepokošena trava i smeće, pogotovo oko nekadašnjeg igrališta koje je bilo u sklopu turističkog naselja s hotelom, diskom, bungalovima i ostalim sadržajima za sve generacije. Staro je naselje doživjelo sudbinu poznatih poslijeratnih privatizacijskih priča iz Hrvatske. Otvoreni su tu drugi smještaji, iznajmljuju se sobe, apartmani, vile, na samoj je plaži hotel "Plaža". I sve je puno, baš kao i terasa uz more ispred slastičarne "Turist" gdje Ismailj Ahmedi već gotovo tri desetljeća dočekuje goste Kleka pa nekoć djeca sada tu na sladoled dovode svoju djecu.

Nama je drago da generacije uživaju u našem sladoledu. To znači da radimo dobar posao i da se trud isplatio, što nam isti gosti iz godine u godinu i potvrđuju – kaže Ahmedi.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 7

Plaže 8

Raznolikost smještaja 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude 7

Sadržaji za djecu 9

Događanja 8

Opskrbljenost 9

Autohtonost 7

Opći dojam 7

Ukupno 80