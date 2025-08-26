Oni koji ovdje jednom dođu, često se vraćaju: Naš otok je uvršten među najljepše otoke svijeta

Tijekom ljetne sezone dvadesetak je trajektnih linija koje svakodnevno plove na relaciji od Orebića na Pelješcu do luke Dominče na Korčuli, no bez obzira na učestalost prometovanja ovom morskom prugom, gužva je normalna pojava, kao i to da se uvijek nekome pred nosom digne rampa pa mora čekati idući brod. Trajekt vozi dvadesetak minuta, a karta za automobil i dvije osobe je 25 eura. Po iskrcaju za manje od deset minuta stići ćete u Lumbardu, malo mjesto na istočnoj strani otoka s oko tisuću stalnih stanovnika. Jedan od njih je i nagrađivani vinogradar i vinar Ivan Batistić Zure, čija obitelj tu ima i restoran u kojem se poslužuju svježe lokalne namirnice i, naravno, vrhunska vina. Njegov otac Bartul je profesionalni ribar, a 1996. otvorio je agroturizam, prvi u Hrvatskoj.

Koncept odlične hrane

Koncept je bio taj da kroz svoj restoran plasira vlastitu hranu, od ulova iz mora, do pršuta od svojih svinja, jaja, povrća, vina... te da gostima ponudi i smještaj. Danas gospodarstvo vode Ivan i njegov brat Marko, uz neizostavnu očevu pomoć, a u svom restoranu plasiraju sav dnevni ulov ribe, povrće koje uzgajaju, vlastito maslinovo ulje... Ono što Batistići sami ne proizvode, kupuju od proizvođača ili s otoka ili iz ostatka Hrvatske. Ovaj koncept odlične hrane i finih vina svojevrstan je koncept turističke ponude Lumbarde:

– Turizam koji se tu njeguje nije party turizam, nego je hedonistički, fokusiran na opuštanje, hranu, piće i uživanje. Imamo dosta stalnih gostiju, oni koji nam jednom dođu vrlo često se vraćaju, što samo potvrđuje da su prepoznali kvalitetu i mjesta i ljudi. Mi smo malo mjesto puno bogatstva koje je iznjedrilo jako puno akademskih umjetnika, slikara, kamenoklesara, sportaša... Poznati smo po svome turizmu, a otok Korčula, na kojem se nalazimo, u nekoliko je svjetskih magazina uvršten među najljepše otoke svijeta, čemu pridonosi i Lumbarda – kaže Zure.

Sama Lumbarda nije poput većine mjesta, sa starim centrom, već je duguljasta oblika, s brojnim zaseocima. Nije prevelika, može se propješačiti, a biciklističke staze vode kroz vinograde i maslinike. Pržina, što je lumbarajska riječ za pijesak, najveća je pješčana plaža, domaći vole ići na Bilin žal, plaža je i u centru...

– Po meni, Lumbarda je odlično malo mjesto za obiteljski odmor. Imamo mir koji ljudi traže, prekrasne pješčane i kamenite plaže, a blizina življe Korčule svakako je samo plus. Od nas nisu daleko ni Dubrovnik, ni Nacionalni park Mljet, ni Split ni Hvar, a da biste doživjeli Lumbardu, treba vam i više od sedam dana boravka – objašnjava Zure.

Tijekom ljeta Lumbarda oživljava brojnim izložbama, koncertima, manifestacijama, večerima folklora, festivalima... A nekoliko je festivala posvećeno grku, autohtonoj sorti vinove loze. Obitelj Batistić najveći je proizvođač toga grožđa i vina u Lumbardi. Iako ime možda i zavarava, grk nema veze s Grčkom i za Lumbarđane ta teorija jednostavno ne drži vodu.

Trk za grk

– Lumbarda je bogata tradicijom, ponosni smo na psefizmu – u kamenu zapisan povijesni dokument, ujedno i najstariji pronađeni katastar na svijetu. Mi smo i dom grka, jedne od najautohtonijih hrvatskih sorti. Grk ima izraženu gorčinu, jako je bogat polifenolima i ako se dugo macerira, fermentira, onda vino bude čak i gorkasto, odnosno mi kažemo da je gerk. Dakle, grk s Grcima nema veze, genski pripada dalmatinskim sortama – nazdravljajući čašom grka, kaže Ivan Batistić Zure, ujedno i predsjednik Udruge grk, koja u čast svojoj prepoznatljivoj sorti godišnje organizira nekoliko festivala, najnoviji je Trk za grk u svibnju, kada trčeći možete obići sve vinarije u Lumbardi.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 8

Plaže 9

Raznolikost smještaja 9

Kvaliteta ugostiteljske ponude 10

Sadržaji za djecu 8

Događanja 10

Opskrbljenost 9

Autohtonost 9

Opći dojam 8

Ukupno 90