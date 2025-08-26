Naši Portali
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Hobotnica na lumbardski način

Lumbarda: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Marina Borovac
26.08.2025.
u 09:48

Konoba MaDa, Lumbarda 374

Osamdeset posto vlage u zraku i mi smo teško podnosili, a ne samo konobarica, koja je došla na sezonu. Na kraju je ispalo da je sreća što nas je njezin bahat stav odvratio od nauma da sjednemo jer inače ne bismo "otkrili" konobu MaDa, u kojoj radi djevojka čija obitelj drži restoran. Ponuda konobe bazira se na svježem ulovu pa je jelovnik ispisan kredom na ploči koju ona prenosi od gosta do gosta. Predjelo dana (16 eura) bila je hobotnica pripremljena na lumbardski način – na maslinovu ulju najprije se propirja crveni luk, a zatim doda narezana kuhana hobotnica. Kušali smo i pastu dana – ručno rađenu tjesteninu s očišćenim kozicama (20 eura) u umaku od rajčice.

Ocjena

Raznovrsnost ponude jela i pića 44 (do 50 bodova)      
Kvaliteta hrane 15 (do 15 bodova)      
Usluga 10 (do 10 bodova)      
Prostor 20 (do 20 bodova)      
Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)
Ukupno: 93 
