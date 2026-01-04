Žene otkrile idealnu veličinu penisa - i ona bi vas mogla šokirati

Prema nedavnom istraživanju provedenom na 800 heteroseksualnih žena, idealna veličina penisa koju preferiraju nije daleko od prosječne – što je ohrabrujuća vijest za muškarce koji su zabrinuti zbog svojih mjera. Istraživanje koje je proveo ZipHealth otkrilo je da većina žena smatra 14 cm kao poželjnu duljinu penisa, dok im je idealni opseg oko 11,4 cm. Ove dimenzije se ne razlikuju puno od prosjeka, što znači da većina muškaraca nema razloga za brigu kada je u pitanju ostavljanje dojma na partnericu, piše New York Post.

Prema nedavnom izvješću, prosječna duljina penisa je 13 cm, a opseg 11,6 cm. I dok se žene čine zadovoljnima umjerenom veličinom, muškarci su u istraživanju pokazali sklonost prema većim dimenzijama. ZipHealth je anketirao 100 muškaraca, a većina je izjavila da bi voljeli da je njihov penis dug 16,5 cm, uz opseg od 14 cm.

Dr. Jen Caudle, koja je prošle godine postala viralna na TikToku, govorila je o potrebi da se sruši mit o važnosti veličine penisa. U svom videu je naglasila kako mnogi ljudi precjenjuju prosječnu veličinu penisa, stvarajući nepotrebni pritisak. ‘Želim vam predstaviti stvarne činjenice o prosječnoj veličini penisa’, rekla je, ‘Mnogi misle da je prosječna veličina puno veća nego što zapravo jest’.

Dodala je: ‘Postoji veliki društveni pritisak da izgledate na određeni način, a to nije korisno ni za muškarce ni za žene. Prosječna duljina penisa u opuštenom stanju je 9 cm, dok je u erekciji prosječna duljina oko 13 cm’.