Miješane školjke, stonska torta od makarona

Za restorane "Bota Šare" i "Kapetanova kuća" poželjno je imati rezervaciju, u "Vilu Koronu" često navraćaju grupe pa mnogi gosti Maloga Stona na ručak ili večeru odlaze u Ston, u konobu "Bakus", zadovoljni i kvalitetom hrane, ali i cijenama (npr. kilogram dagnji na buzaru je 12, a crni rižot od sipe te miješano meso s pomfritom, lukom i ajvarom su po 17 eura). Na jelovniku su, naravno, i malostonske kamenice na nekoliko načina kao i tradicijska stonska torta koja se pravi od makarona. Domaći iz ponude izdvajaju i miješane školjke na stonski način. Preporuka je uz raznovrsnu ponudu ribljih specijaliteta, školjki i mesnih jela popiti čašu vina – pelješkog crnog ili korčulanskog bijelog, ovisno o tome što volite i što jedete. U "Bakusu" su vina kuće plavac i pošip.

Ocjena Raznovrsnost ponude jela i pića 46 (do 50 bodova)

Kvaliteta hrane 14 (do 15 bodova)

Usluga 10 (do 10 bodova)

Prostor 19 (do 20 bodova)

Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)

Ukupno: 93