Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Miješane školjke, stonska torta od makarona

Marina Borovac
Autor
Marina Borovac
25.08.2025.
u 10:50

Konoba 'Bakus', B. Angeli Radovani 5

Za restorane "Bota Šare" i "Kapetanova kuća" poželjno je imati rezervaciju, u "Vilu Koronu" često navraćaju grupe pa mnogi gosti Maloga Stona na ručak ili večeru odlaze u Ston, u konobu "Bakus", zadovoljni i kvalitetom hrane, ali i cijenama (npr. kilogram dagnji na buzaru je 12, a crni rižot od sipe te miješano meso s pomfritom, lukom i ajvarom su po 17 eura). Na jelovniku su, naravno, i malostonske kamenice na nekoliko načina kao i tradicijska stonska torta koja se pravi od makarona. Domaći iz ponude izdvajaju i miješane školjke na stonski način. Preporuka je uz raznovrsnu ponudu ribljih specijaliteta, školjki i mesnih jela popiti čašu vina – pelješkog crnog ili korčulanskog bijelog, ovisno o tome što volite i što jedete. U "Bakusu" su vina kuće plavac i pošip.

Ocjena

Raznovrsnost ponude jela i pića 46 (do 50 bodova)      
Kvaliteta hrane 14 (do 15 bodova)      
Usluga 10 (do 10 bodova)      
Prostor 19 (do 20 bodova)      
Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)
Ukupno: 93
Ključne riječi
turistička patrola Večernjakove zvjezdice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još