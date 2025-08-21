Dvije pizze i dva pića - 33 eura

Kad već nismo uspjeli dan prije u Zaostrogu, na pizzu smo otišli sutradan u Kleku, u restoran Obala, u čijoj su ponudi burgeri, ćevapi, pljeskavice, ražnjići, biftek, riba, plodovi mora... Mnogi tamo zalaze upravo na pizzu i pivo pa smo se i mi poveli za tom opcijom, zamijenivši pivo mineralnom vodom. Dvije pizze – mortadela i Mediteran – i piće platili smo 33 eura. Hrana je stigla relativno brzo, za stolovima je bilo mjesta, a na plaži ispod gužva, doduše ne baš kao proteklih godina. No i ležaljke i more bili su puni, pogotovo djece koja su uživala u vodenom parku. Klek je destinacija koju za odmor najčešće biraju obitelji, pogotovo s manjom djecom, za koju su, uz terasu restorana, postavljeni i zabavni sadržaji.

Ocjena Raznovrsnost ponude jela i pića 42 (do 50 bodova)

Kvaliteta hrane 12 (do 15 bodova)

Usluga 10 (do 10 bodova)

Prostor 18 (do 20 bodova)

Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)

Ukupno: 86