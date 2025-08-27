Naši Portali
U KONKURENCIJI 30 ODREDIŠTA

Šampion Mali Ston gostima daje ljepotu, a mještanima ugodan život

Turistička patrola u Stonu
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/14
Autor
Marina Borovac
27.08.2025.
u 10:39

Od maksimalnih 100 Mali Ston je osvojio 95 bodova

Prošavši ovoga ljeta 30 mjesta na obali u naših sedam “morskih” županija – Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj – šampiona Turističke patrole Večernjeg lista pronašli smo na jugu Hrvatske, na Pelješcu. To je Mali Ston, mjesto koje će vas čim kročite u njegovu kamenu unutrašnjost osvojiti mirnoćom, poviješću i bogatom eno-gastronomskom ponudom. No ono što je još bitnije, svojom će vas jednostavnošću, neposrednošću i ljubaznošću osvojiti ovdašnji ljudi, s kojima ćete odmah “ući u priču” kao da se znate godinama. Ispred hotela Ostrea vidjet ćete dunda Ljubu koji tu veže svoju barku. On je ribar staroga kova, s pregršt zanimljivih priča iz povijesti Maloga Stona. Na plažici na kojoj se uglavnom kupaju domaći naići ćete na Lenku, ljubiteljicu fotografije koja je svojim aparatom zabilježila brojne podvodne čari Maloga Stona i cijeloga Pelješca, na ulazu u mjesto Sveto Pejić, direktor i većinski vlasnik Stonske solane u čijem je sastavu i restoran Villa Koruna, mahat će vam živim jastozima...

Brodom do farme kamenica

Fani Slade, savjetnica u Turističkoj zajednici Stona, Mali Ston opisuje kao malo, ali iznimno vrijedno mjesto, prepoznatljivo po svojim zidinama, moru i stoljetnoj tradiciji uzgoja školjaka. Naime, ovdje obitava više od stotinu različitih vrsta, a od tih sto dvije se uzgajaju – dagnje i kamenice. Prije pet godina malostonska kamenica dobila je europsku zaštićenu oznaku izvornosti.

Iz Malog Stona možete se zaputiti do impozantnih stonskih zidina ili se kilometar dugom šetnicom zaputiti u Ston. Prepoznatljivu vizuru mjesta čini kula Toljevac, nasuprot kojoj je brod što vozi do nedaleke farme kamenica Bota Šare, dok se hvaljeni istoimeni restoran nalazi u srednjovjekovnom skladištu soli uz kulu. Za vrijeme Dubrovačke Republike do skladišta je bilo sjedište lučkog kapetana, a danas je poznati restoran Kapetanova kuća obitelji Kralj.

Ston

Neki su to od detalja zbog koje je ove godine Mali Ston osvojio šampionsku titulu Turističke patrole Večernjeg lista, najstarije turističke nagrade u Hrvatskoj, utemeljene 1975.

– Dobiti priznanje Turističke patrole Večernjeg lista nakon pedeset godina njihova djelovanja za nas je veliko poticanje i potvrda da je trud uložen u očuvanje autentičnosti i kvalitete života u našem mjestu prepoznat. Moja je želja da Mali Ston i dalje ostane destinacija u kojoj će posjetitelji pronaći mir, ljepotu i autentičnost, a stanovnici imati skladan i ugodan život u svom domu – rekla je Fani Slade.

Tijekom ovoljetne Turističke patrole na našem putu po Jadranu ocjenjivali smo gostoljubivost i susretljivost, čistoću i urednost mjesta, plaže, raznolikost smještaja, kvalitetu ugostiteljske ponude, sadržaje za djecu, događanja, opskrbljenost i autohtonost. Od maksimalnih 100 Mali Ston je osvojio 95 bodova.

Načelnik: Velika nam je čast...

– Velika nam je čast i zadovoljstvo što je Turistička patrola Večernjeg lista nakon punih pedeset godina postojanja upravo Mali Ston prepoznala i odabrala kao pobjednika ove godine. Naš je cilj postati cjelogodišnja destinacija, u kojoj će posjetitelji tijekom svih godišnjih doba moći uživati u miru, kulturi i vrhunskim lokalnim okusima – rekao je načelnik Općine Ston Vedran Antunica.

Poredak

Mali Ston (općina Ston) 95

Mošćenička Draga 94

Murter-Kornati 94

Pakoštane 94

Medulin 93

Rogoznica 93

Starigrad-Paklenica 93

Tribunj 93

Malinska 92

Sukošan 92

Tkon 92

Premantura 91

Lumbarda 90

Kostrena 90

Bale 90

Funtana 90

Matulji 89

Povljana (grad Pag) 89

Ražanac 89

Stara Novalja (grad Novalja) 89

Živogošće (općina Podgora) 89

Brodarica 88

Prvić 88

Rakalj 88

Vrbnik 88

Zaostrog (općina Gradac) 88

Karlobag 87

Kućište (općina Orebić) 83

Klek (općina Slivno) 80

Seget 78

Ocjene

Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 10

Plaže 9

Raznolikost smještaja 9

Kvaliteta ugostiteljske ponude 10

Sadržaji za djecu 9

Događanja 10

Opskrbljenost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 10

Ukupno 95
Ključne riječi
Vedran Antunica turistička patrola Mali Ston

