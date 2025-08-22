Gof sa žara izvrsna preporuka

Jedini restoran u Kućištu nalazi se u predjelu Perna, a osim fine hrane u sklopu kompleksa je i smještaj, naravno s doručkom u "Vrgorcu". Restoran ima dvije terase, jedna je uz samo more, druga se nastavlja na lijepo uređen zatvoreni dio pa konobari ovdje naprave popriličnu dnevnu kilometražu. U ponudi su razne vrste ribljih i mesnih jela, tjestenine, rižoti, pizze... Porcije su velike, i iz restorana "Vrgorac" teško da možete izaći gladni. Hrana je ukusna, a na preporuku domaćih za ručak uzimamo odrezak gofa sa žara, s blitvom i krumpirima kao prilogom. Kilogram ove ribe stoji 62 eura, dvije porcije nešto malo manje od 50 (prilog je uključen u cijenu).

Ocjena Raznovrsnost ponude jela i pića 45 (do 50 bodova)

Kvaliteta hrane 13 (do 15 bodova)

Usluga 10 (do 10 bodova)

Prostor 20 (do 20 bodova)

Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)

Ukupno: 92