VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Gof sa žara izvrsna preporuka

Turistička patrola iz mjesta Kučište
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Marina Borovac
22.08.2025.
u 09:22

Restoran Vrgorac, Perna 24

Jedini restoran u Kućištu nalazi se u predjelu Perna, a osim fine hrane u sklopu kompleksa je i smještaj, naravno s doručkom u "Vrgorcu". Restoran ima dvije terase, jedna je uz samo more, druga se nastavlja na lijepo uređen zatvoreni dio pa konobari ovdje naprave popriličnu dnevnu kilometražu. U ponudi su razne vrste ribljih i mesnih jela, tjestenine, rižoti, pizze... Porcije su velike, i iz restorana "Vrgorac" teško da možete izaći gladni. Hrana je ukusna, a na preporuku domaćih za ručak uzimamo odrezak gofa sa žara, s blitvom i krumpirima kao prilogom. Kilogram ove ribe stoji 62 eura, dvije porcije nešto malo manje od 50 (prilog je uključen u cijenu).

Ocjena

Raznovrsnost ponude jela i pića 45 (do 50 bodova)      
Kvaliteta hrane 13 (do 15 bodova)      
Usluga 10 (do 10 bodova)      
Prostor 20 (do 20 bodova)      
Vrijednost za novac 4 (do 5 bodova)
Ukupno: 92
