Ženama prijeti rizik od rane smrti ako se dovoljno ne seksaju: Evo koliko bi često to trebale raditi

Nedavna američka studija analizirala je zdravstvene i seksualne podatke 14.542 muškarca i žene. Rezultati su pokazali da su žene u dobi od 20 do 59 godina, koje su imale seks manje od jednom tjedno, imale 70 posto veći rizik od smrti unutar pet godina u usporedbi s onima koje su imale seks više od jednom tjedno, piše The Sun. Žene s manjom učestalošću spolnih odnosa imale su povišenu razinu proteina povezanog s upalom, što može dovesti do oštećenja zdravih stanica, tkiva i organa. Autori studije sa Sveučilišta Walden u Pennsylvaniji vjeruju da seks doprinosi zdravlju srca, smanjujući varijabilnost otkucaja srca i povećavajući protok krvi.

Zaključili su da ‘žene imaju koristi od seksa više od jednom tjedno’ ili otprilike četiri puta mjesečno. Ideja da je seks koristan za zdravlje nije nova, jer se već dugo povezuje s brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući bolji san, poboljšanu funkciju mozga i mlađi izgled.

Međutim, istraživači su također primijetili da osobe lošijeg zdravlja možda imaju manje mogućnosti za seks, što također može utjecati na rezultate. Za studiju objavljenu u časopisu Journal of Psychosexual Health, tim je koristio veliku bazu podataka američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC). Podaci su uključivali informacije o depresiji, pretilosti, etničkoj pripadnosti i seksualnoj aktivnosti.

Ispitanici su odgovarali na pitanje: ‘Koliko ste puta imali vaginalni ili analni seks u proteklih 12 mjeseci?’. Opcije su uključivale: nikada, jednom, dva do 11 puta, 12 do 51 puta, 52 do 103 puta, 104 do 364 puta i 365 puta ili više. Rezultati su pokazali da je oko 95 posto sudionika imalo seks više od 12 puta godišnje, dok je 38 posto imalo seks jednom tjedno ili više. Zanimljivo je da su osobe s depresijom koje su imale seks manje od jednom tjedno bile izložene 197 posto većem riziku od rane smrti.

Dr. Srikanta Banerjee, jedan od autora studije, sugerirao je da visoka seksualna učestalost može smanjiti štetne učinke depresije, jer seks oslobađa endorfine koji mogu spriječiti teške zdravstvene posljedice.

Ali, i previše seksa može biti opasno

S druge strane, studija je otkrila da su muškarci koji su imali mnogo seksa zapravo sebi činili više štete nego koristi. ‘Izražena seksualna aktivnost’, napisali su istraživači, ‘povezana je s šest puta većim rizikom od smrtnosti kod muškaraca nego kod žena. Ovo je bilo slučaj čak i nakon što su znanstvenici uzeli u obzir varijable poput zdravlja, ponašanja, zanimanja, prihoda i etničke pripadnosti.

Tijekom seksa tijelo otpušta adrenalin i kortizol u krvotok, što povećava otkucaje srca i krvni tlak. Višestruki seksualni odnosi mogu povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti. ‘Istraživanje pokazuje da seksualna učestalost može povećati smrtnost’, zaključili su istraživači, ‘Rješavanjem učestalosti spolnih odnosa mogu se učinkovitije adresirati i druge zdravstvene razlike’.