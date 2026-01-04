Liječnik je upozorio da nikada ne koristite mobitel dok ste na WC-u: Razlog će vas iznenaditi

Mnogi nose mobitel sa sobom svuda, pa tako i na WC, gdje skrolanje kroz društvene mreže ili čitanje poruka postaje gotovo automatska navika. Iako se može činiti bezazlenim načinom da "ubijemo vrijeme", stručnjaci su upozorili da korištenje mobitela na dok sjedimo na WC-u možda i nije tako nevino kako mislimo te da može imati neugodne, pa čak i zdravstvene posljedice.

Liječnik opće prakse podijelio je važan podsjetnik o uobičajenoj navici odlaska u toalet, naglašavajući ključno pravilo "10 minuta" kojeg bi se svi trebali pridržavati. Dr. Karan Rajan, koji je ujedno i kirurg, izdao je upozorenje da bi podigao svijest o nečemu što mnogi možda ne znaju. Istaknuo je rizike predugog sjedenja na WC-u i pretjeranog naprezanja te je objasnio da čak i ako se to čini normalnim i uživate sjediti i skrolati po mobitelu, nesvjesno uzrokujete zdravstvene probleme koji vam mogu donijeti bol, piše Daily Express.

Upozorio je da zadržavanje na WC-u povećava pritisak na rektum i stražnjicu te je istaknuo da pametni telefoni nisu jedini uzrok distrakcije. Isti se problem javlja i pri korištenju tableta ili čak čitanju novina. Medicinski stručnjak objasnio je da mnogi ljudi možda nisu svjesni, ali čak i oblik WC sjedala može uzrokovati probleme. "Budući da je sjedalo izrezano, vaš rektum visi niže od ostatka vaše stražnjice", objasnio je liječnik. Kao rezultat toga, gravitacija uzrokuje nakupljanje krvi u rektalnim venama.

"Gravitacija preuzima kontrolu i krv se počinje skupljati i zgrušavati u tim rektalnim venama. Dodajte tome malo naprezanja i guranja, a to dovodi do još većeg pritiska, uzrokujući ispupčenje vena, što rezultira hemoroidima. Hemoroidi dovode do boli, svrbeža i krvarenja", upozorio je dr. Rajan.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) objasnila je da drugi znakovi ovog problema uključuju: jarko crvenu krv nakon obavljanja nužde, svrbež oko anusa, osjećaj kao da još uvijek trebate na WC i nakon što ste već bili, sluz na donjem rublju ili na toaletnom papiru nakon brisanja, kvržice oko anusa te bol u području anusa. Liječnik je zaključio da biste na WC trebali ići isključivo kada zaista imate potrebu. Također je savjetovao da izbjegavate naprezanje i da nikada ne provodite dulje od 10 minuta na toaletu.