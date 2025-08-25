Sol se grabi rukama, kamenice pripremaju na sto načina

Smješten na samom početku Pelješca, odmah nakon Zamasline na koju ćete prvu naići kad na poluotok skrenete s Jadranske magistrale, nekad važno obrambeno središte moćne Dubrovačke Republike, Mali Ston, mjesto je koje će vas čim kročite u njegovu kamenu unutrašnjost osvojiti mirnoćom, poviješću, a ako sjednete u neki od ovdašnjih restorana i okusima finih jela i peljeških vina. U vrijeme prije interneta svojevrsna recepcija na ulazu u Mali Ston bila je Villa Koruna, najstariji restoran na ovome području, gdje su gosti zastajkivali i ispitivali što ih zanima. Staju oni tu i danas, pogotovo ako je pred ulazom Sveto Pejić, direktor i većinski vlasnik stonske solane u čijem je sastavu i Villa Koruna. Popevši se na male stube iz vagona ispred restorana, vitalni Pejić rukama grabi sol i na oduševljenje turista koji odmah vade mobitele baca je u zrak, govoreći kako se radi o prirodnoj soli, bez aditiva. Nerijetko će Pejić gostima mahati i živim jastozima u rukama, a ako sjednete kod njega na objed, sigurno će s njima doći do stola, kao što je bilo i za našeg dolaska kad ga je posjetila skupina Japanaca.

I 3000 tona mušula

S restoranima Kapetanova kuća i Bota Šare, mi smo najjača gastro destinacija Hrvatske. A zašto je Mali Ston bitan za hrvatsku gastronomiju? Pa ovdje obitava više od stotinu različitih vrsta školjaka, a od tih sto, dvije se uzgajaju – kamenice i mušule. Stonska kamenica nešto je posebno, kamenica koja je živjela i izumrla u svim morima svijeta opstala je samo ovdje. Uzgoji se oko tri milijuna kamenica i 3000 tona mušula. Devedeset posto ih se konzumira u Malom Stonu i Stonu, pet posto u Dubrovniku i pet posto u Hrvatskoj. Izvoza nema. Našu kamenicu možete pripremati na stotinu načina, ali kažu da je šteta jesti je drukčije do sirovu, s malo limuna – kaže Pejić iznad čijeg se restorana izdigla tvrđava Koruna po kojoj je dobio ime, a kod koje je jedan od dva ulaza na Stonske zidine u koje gledate kad plivate u Malostonskom zaljevu gdje se uzgajaju kamenice i mušule. Kad bura ohladi more, mnogi na kupanje dolaze u topli zaljev.

Prepoznatljivu vizuru Malog Stona čini kula Toljevac nasuprot koje je brod koji vozi do nedaleke farme kamenica Bota Šare. Ovisno o tome što gosti žele i koliko je putnika na ovome izletu, tako se formira i cijena. Osim degustacije kamenica, na drvenoj platformi s kuhinjom možete pojesti buzaru od svježih mušula. Prije nego što se "bacite" na kamenice, domaćini će vam na brodu ponuditi ušećerene bademe, limune i naranče i čašu travarice jer sirove kamenice nije dobro jesti na prazan želudac. Na izletu ćete čuti i vidjeti kako izgleda trogodišnji uzgoj kamenica po fazama. Lica gostiju po silasku na mul potvrđuju da nema nezadovoljnih putnika. U srednjovjekovnom skladištu soli uz kulu danas je hvaljeni restoran Bota Šare. Za vrijeme Dubrovačke Republike do te je zgrade bilo sjedište lučkog kapetana. Sada je restoran Kapetanova kuća u kojem "stoluje" poznata chefica Lidija Kralj. Osim kod privatnih iznajmljivača, gosti Malog Stona mogu odsjesti i u hotelu Ostrea obitelji Kralj. U sklopu hotela je i restoran Mlinica u koji možete otići na brunch. Do plaže i ležaljki (ne naplaćuju se) treba vam nekoliko koraka. Plažice su ovdje male, no na njima nema gužvi. Tu svoju barku veže i dundo Ljubo, ribar staroga kova. On će vam rado ispričati zanimljivosti iz povijesti mjesta koje nećete pronaći na internetu, pokazati gdje je nekad bila kavana, gdje su se održavali plesovi...

Kilometar šetnice do Stona

Osim uz samo more, Mali Ston ima još nekoliko uličica sa starim kamenim kućama. Kilometar dugom šetnicom uz cestu ili hodajući po zidinama stići ćete do Stona i njegove stare jezgre, restorana i trgovina u kojima se možete opskrbiti i vratiti u mir Maloga Stona iz kojeg vam nisu daleko ni Pelješki most, ni Dubrovnik, ni Korčula, ni Mljet.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 10

Plaže 9

Raznolikost smještaja 9

Kvaliteta ugostiteljske ponude 10

Sadržaji za djecu 9

Događanja 10

Opskrbljenost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 10

Ukupno 95