VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Pobjednik iz Funtane: Konoba More, gastronomski ponos Istre

Funtana: Turistička patrola Večernjeg lista
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Srđan Hebar
27.08.2025.
u 10:40

Gosta drže kao na dlanu, serviraju jelo pred njime, samo što mu, iz ljubaznosti, hranu – ne pomognu pojesti

Na more na kupanje, a zatim u – More. Domaći gurmani i strani "kužeri" znaju kako je obiteljska konoba u Funtani važan adut gastronomski ionako razvikane Istre. Znaju to i Večernjakovi reporteri, koji su u jubilarnoj 50. Turističkoj patroli, u kojoj su obilazili 50 destinacija i 50 restorana diljem Hrvatske, kao najbolji restoran na obali, dodijelivši mu već drugu veliku Večernjakovu zvijezdu, proglasili More. Obitelj Ipša, na moru i u Moru, itekako zna što radi.

– Večernjakov izbor nam je nagrada za 46 godina rada! – veseli se obitelj Ipša. Majka Karmen, otac Ivan i kći Barbara, svi su, kao djed i baka od kraja sedamdesetih, i danas u konobi.

– Djed Lučano Ipša, ribar poznat po tome da je hvatao i morske pse kapitalce, sve što bi uhvatio donio bi u konobu, u kojoj je supruga Marija kuhala još 1979. Brudet s palentom, šufigane sipe, kovač, list, škarpine... sva su ta jela i danas na tanjuru. Šparheti se kod nas ne gase desetljećima – govore Ipše.

Specijalitet je brancin u soli, koji prije posluživanja poliju rakijom te zapale. – Priprema pred gostom je efektna, atrakcija, rijetko je to gdje vidio, osim tu na terasi – ponosni su u Funtani. Jadranske lignje iz pećnice s krumpirom, pljukanci sa škampima i tartufima, riba, škampi, jastozi... u tome su ovdje u Moru majstori. Gosta drže kao na dlanu, serviraju jelo pred njime, samo što mu, iz ljubaznosti, hranu – ne pomognu pojesti. Bila bi šteta... Čestitamo!
Ključne riječi
Konoba More Funtana Večernjakove zvjezdice

