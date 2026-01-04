Zaboravite ocat: Jedan kuhinjski sastojak uklanja kamenac sa slavine za 15 minuta

Kamenac na slavini česta je pojava u mnogim kućanstvima, osobito tamo gdje voda sadrži visoku razinu minerala poput kalcija i magnezija. Osim što neugledno izgleda i stvara bijele ili žućkaste naslage, kamenac može otežati protok vode i oštetiti slavinu ako se ne uklanja redovito. Srećom, postoje učinkoviti kućni trikovi i proizvodi koji mogu brzo i jednostavno ukloniti tvrdokorne naslage.

Siječanj je vrijeme za dubinsko čišćenje doma i pregled područja koja obično ne primjećujete, zbog čega je nevjerojatno važno pregledati sve slavine u vašem domu. Kamenac nastaje kada voda ispari, a minerali ostanu, a s vremenom će se ti minerali nakupljati i formirati sloj nalik kori. Ako dopustite da kamenac raste, sitne čestice mogu ogrebati stranu slavine, začepiti cijevi i postati leglo bakterija koje mogu širiti više klica po vašem domu. Većina sredstava za čišćenje dizajnirana je za razgradnju ulja i prljavštine, što znači da nisu dovoljno jaki da djeluju protiv kamenca, budući da je to tvrdi mineral.

Međutim, ne morate pribjegavati korištenju jakih kemijskih sredstava za čišćenje jer su stručnjaci iz Silkflowa podijelili da se kamenca možete riješiti korištenjem sadržaja svoje zdjele za voće, piše Daily Express. "Limuni je jedan od najboljih proizvoda koje treba razmotriti za čišćenje kućanstva, dijelom zato što prekrasno miriše, ali uglavnom zato što je njegova limunska kiselina vrlo učinkovita u uklanjanju masnoće i kamenca", objasnili su.

Kamenac se uglavnom sastoji od minerala zvanog kalcijev karbonat koji se počinje razgrađivati ​​kada dođe u kontakt s kiselim tvarima. Sok od limuna sadrži limunsku kiselinu, koja je blaga kiselina, pa će biti nježna za slavine, ali je vrlo učinkovita protiv kamenca da bi ga omekšala i otopila. Često se savjetuje korištenje limunovog soka iz boce ili bijelog octa za uklanjanje kamenca, no to na slavini rijetko daje rezultate jer su slavine nepravilnog oblika i tekućina jednostavno sklizne s izljevnog dijela.

Bolje je koristiti svježi limun jer njegova prirodna kiselina ima jači učinak i može učinkovito ukloniti kamenac, čak i ako se dio soka prolije. Ako nemate limune, možete koristiti i limetu ili sok od grejpa jer oni također imaju ista kisela svojstva koja mogu ukloniti kamenac za samo 15 minuta.

Za početak, prerežite limun (ili limetu ili grejp) na pola i utrljajte jednu krišku po zamrljanim dijelovima slavine. Kada je slavina potpuno prekrivena voćnim sokovima, tada uzmite drugu krišku i nježno stavite prerezanu stranu na gumenu izbočinu. Koristite gumicu da pričvrstite krišku, a zatim je ostavite na miru najmanje 15 minuta ili do sat vremena ako su u pitanju jako zaprljane slavine. Kada vrijeme istekne, tada jednostavno krpom obrišite slavinu i trebala bi biti potpuno čista bez ikakvog jakog ribanja.