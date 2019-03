VIDEO Najmoderniji Heli centar u srcu Zagorja: Ovdje se obučavaju vojni piloti iz cijelog svijeta

Ovim dvjema pedalama kontrolira se pozicija helikoptera, da bude ravan, odnosno da se ne “izvrnemo”. To treba stalno paziti, kao i ručicu kojom se kontrolira brzina, a tu je još i ova glavna komanda kojom se određuje smjer kretanja – objašnjava nam pilot s kojim dijelimo kokpit gdje se nalazi još mali milijun gumbića, tipki, prekidača, žaruljica... I dok se mi pokušavamo uvjeriti da kao kopiloti bar malo pomažemo, ili da barem ne odmažemo previše, ipak je većina naše koncentracije usmjerena na to da nas ne svlada mučnina od turbulentne vožnje umjesto na to da ostanemo “u zraku”.

– Morate stalno gledati i na kojoj smo visini, tamo su brda i planine, da se ne zaletimo u njih. Dolje su pak kuće, pazite!... Sad se još spustila magla i počinje oluja – nastavlja pilot bez kojeg bismo već davno bili srušeni negdje pokraj Olimpijskog sela u ruskom gradu Sočiju.

Da je već i održati helikopter u zraku i te kako zahtjevna misija, Večernjakovi su se novinari veoma brzo uvjerili a da se uistinu nisu ni otisnuli u visine.

Sve kao u pravom Mi-17

No kako letjeti helikopterom iznad Sočija, a da se pritom ostane na tlu te bez da se uopće ode u Rusiju, a da doživljaj pritom bude potpuno autentičan? – Odgovor je zapravo jednostavan! Treba se, ni manje ni više, zaputiti u idilični zagorski krajolik gdje se među brežuljcima i vinogradima u samom središtu Krapinskih Toplica smjestio – Heli centar Toplice. Na potpuno neočekivanom mjestu i to ne baš blizu nekoj velikoj vojnoj ili civilnoj zračnoj luci nalazi se, naime, najskuplji i najmoderniji centar u Europi za obuku pilota helikoptera. Impresivno moderno zdanje vrijedno je više od 12 milijuna eura, a da nije riječ o običnoj poslovnoj zgradi, već na prvi pogled pokazuju tri zastave koje se vijore na ulazu – Republike Hrvatske, Europske unije te NATO-a.

Od kada je 2015. godine počeo s radom, Heli centar je posao jedan od glavnih svjetskih središta u koji dolaze piloti iz cijeloga svijeta. No što oni zapravo tamo rade? Riječ je, naime, o mjestu za trening pilota i to na najmodernijim simulatorima na svijetu.

– Inače ljudi o tome ne razmišljaju, ali simulatori su jako važan dio avijacijskih treninga, bilo da se radi o helikopterima ili teretnim, civilnim i vojnim avionima. Neke situacije se jednostavno ne mogu vježbati u stvarnosti, primjerice kako reagirati ako motor otkaže. Riskiralo bi se rušenje helikoptera na toj vježbi, što je nedopustivo. Ovako se piloti sigurno mogu pripremati za veoma opasne situacije, i to je za njih jako važno – govori nam Stanislav Bičinski, generalni direktor Heli centra, u kojem postoje dva simulatora, jedan fiksni i jedan pokretni. Dodaje kako su to identične kopije pravih letjelica te kako nipošto nije riječ o igračkama kakve se koriste u zabavnoj industriji, primjerice za videoigre. U Heli centru se nalaze puno ozbiljniji simulatori, a ovaj koji ima i mogućnost pokreta je FFS (Ful Flight Simulator) tip simulatora koji, kako mu i ime kaže, u potpunosti vjerno simulira let.

– Točnost je veća od 99 posto, što znači da mozak čak ni kod profesionalnog pilota ne može uočiti razliku između leta u tom simulatoru te u pravom helikopteru. Sve je matematički identično te za svaki tip letjelice postoji poseban simulator koji je identična kopija. Dakle, kada neki proizvođač počne s proizvodnjom letjelice, odmah mora napraviti i simulator, bez toga ne može certificirati letjelicu. To znači da svi helikopteri imaju svoju kopiju u obliku simulatora – kaže Bičinski te dodaje kako se u Heli centru u Krapini nalaze simulatori za ruski helikopter Mi-17. Riječ je o poznatoj letjelici iz Mi-8 “obitelji” koji spada u kategoriju većih helikoptera s dva motora.

– Zašto baš Mi helikopter? Jednostavno, on je najpopularniji na svijetu tog tipa. Koristi se u više od 100 zemalja svijeta uključujući i Hrvatsku, gdje postoji oko 20 Mi helikoptera od čega je deset u svakodnevnoj uporabi u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Nažalost, u Europi se ne koristi kao civilni helikopter jer nije certificiran za to – objašnjava Stanislav Bičinski dok nam pokazuje veliku bijelu kupolu u golemom hangaru. Iako se na prvu ne bi moglo pogoditi da je riječ o simulatoru helikoptera, kada se u kupolu uđe, stvari postaju puno jasnije.

Uistinu je sve identično, napravljeno od istih materijala, samo se iza stakla ne nalazi pravi teren, nego je on projiciran na osam modernih zakrivljenih ekrana. Piloti mogu birati krajolik, ovisno o tome u kakvim uvjetima žele vježbati. Za let u pustinji je najpopularniji Afganistan, dok je let iznad Sočija najzahtjevniji jer kombinira kretanje iznad naseljenog grada, planina i mora. Mapa iznad koje se leti je prikazana do najsitnijih detalja, od, primjerice objekata u Olimpijskom selu do naftnih platforma na kojima se također vježba slijetanje. Iako je to dosta skupo, autentična mapa se može napraviti za bilo koji dio svijeta, ovisno o tome što vojske koje u Heli centru vježbaju žele.

Najbolji piloti na svijetu

Da bi iskustvo letenja bilo potpuno autentično, veliki se simulator nalazi na posebnim hidrauličnim nogama, a s “tlom” je spojen samo jednim mostićem. U trenutku kada simulacija počne, most se odvaja i podiže, pa je kupola spremna za rotiranje, trešnju, zanošenje lijevo, desno, naprijed, natrag… Kretnje iz pravih helikoptera se u potpunosti imitiraju. Jedina je razlika što za osobe u simulatoru mučnina može biti čak i jača nego u pravoj letjelici i to zato što mozak vidi i osjeća da se kreće, a tijelo u isto vrijeme “zna” da stoji na mjestu.

Iako u Heli centru postoje programi za početnike u kojima se, kako kažu, može naučiti voziti helikopter “from zero to hero” (od nule do heroja), individualni tečajevi su jako rijetki, a kompleks većinom koriste vojske za dodatno uvježbavanje profesionalnih pilota.

– Svaki pilot jednom ili dva puta godišnje, ovisno o nacionalnim pravilima, mora obnoviti svoju obuku i to je glavni razlog zašto dolazi ovdje. No često žele vježbati u nekim posebnim uvjetima. Imamo program s naočalama za noćni vid, program preživljavanja u raznim situacijama poput opasnih oluja i zaleđivanja helikoptera, program slijetanja u teškim uvjetima… – govori Stanislav Bičinski te dodaje kako vojske u Centru uglavnom ostaju tjedan dana, a dolaze iz cijelog svijeta, iz Poljske, Mađarske, Venezuele, Perua, Ekvadora, Kolumbije, Argentine, Meksika, Kazahstana, Rusije, Laosa… Također, dolazile su u Krapinske toplice i delegacije iz Indije, Kine… U tri godine ih je posjetilo više od 200 posada, odnosno preko 1000 ljudi, a među njima su bili neki od najboljih pilota na svijetu, poput Kazahstanca koji se nalazi i u Guinnessovoj knjizi rekorda kao jedan od trojice pilota koji su u stanju sletjeti na planinu, mjesto na nadmorskoj visini većoj od 5000 metara. U simulatoru je vježbao slijetanje nakon otkazivanja motora i uspio je “preživjeti” u dva od tri pokušaja.

Surađuju i sa SAD-om

– Sada smo u procesu pregovora s SAD-om. Znam da se to čini neobično s obzirom na svima poznato rivalstvo između SAD-a i Rusije, ali vojna suradnja postoji. Amerika je, primjerice, koristila više od 200 Mi helikoptera u Afganistanu jer njihovi helikopteri poput Black Hawka ne rade u takvim vremenskim uvjetima i u pustinjama. A Mi je poput kalašnjikova, on radi uvijek i svuda u svim uvjetima – zaključuje Bičinski te dodaje kako svi koji dođu u Heli centar ne vježbaju samo u simulatorima, nego se za njih organiziraju i teorijska predavanja, a imaju i posebnu pripremu prije svakog leta te analizu i savjetovanje poslije. Naravno, nakon napornog radnog dana tu je i soba za odmor s igricama.

– Pilotima se jako sviđa i ova lokacija. Kada smo tražili mjesto za ovaj kompleks, birali smo između Portugala, Cipra i Hrvatske, ali Zagorje je odlično povezano s Bečom i Budimpeštom gdje se nalaze velike zračne luke, tako da vojske ovamo lako dolaze. Također, naša je ideja bila da ovo ne bude isključivo vojna obuka. U Litvi su, primjerice, vojnici cijelo vrijeme u hangaru pokraj zračne luke i to im ne odgovara. Ipak dolaze iz raznih krajeva svijeta i žele vidjeti još nešto osim simulatora. Tako da se ovdje nakon teškog i napornog posla mogu i opustiti u toplicama, otići na relaksaciju i rehabilitaciju, kod ortopeda… To je cijela kombinacija faktora zbog kojih smo izabrali Zagorje – ističu iz Heli centra te dodaju kako nakon obuke piloti često znaju uzeti nekoliko dana slobodno pa razgledati Zagreb te obalu.

Za vrijeme programa u Heli centru s pilotima radi pet instruktora, iskusnih hrvatskih vojnih pilota koji su certificirani za edukaciju, a cijeli kompleks broji ukupno 20 zaposlenih koji održavaju opremu te se brinu da sve prođe kao po špagici kada vojske stignu. No osim profesionalaca, u Centar dolaze i “cvili” što je neobično jer su u svijetu postrojenja koja koristi vojska uglavnom zatvorena. No u Heli centar, u terminima kada vojska tamo ne radi, mogu dići baš svi jer u ponudi ima i turističke obilaske te ture za djecu. Također, osnovali su i mali Muzej avijacije.

– Pokrenuli smo program dječje letačke akademije koji nije profitabilan, ali je nama drago uključiti ljude u svijet avijacije te se osjećamo zadovoljno kada vidimo kako su djeca sretna što su ovdje. Mogu isprobati simulator, organiziramo im predavanje, gledaju filmove o helikopterima… – ističe Bičinski. I dok u Heli centar dolaze vojske iz cijelog svijeta, turisti i djeca, postoje i oni koji ne koriste te kapacitete kako bi tamo trenirali - hrvatski vojni piloti. Apsurdna je to činjenica iz koje stoji birokracija i politika.

Menadžeri Matija Borovečki i Boris Čepelevski s glavnim direktorom Heli centra u Krapinskim toplicama Stanislavom Bičinskim

– Mi imamo suradnju s hrvatskom Vladom i s vojskom te oni ponekad dolaze ovdje, ali ne na treninge, nego zbog nekih drugih certifikata. I nama i pilotima je jako žao zbog toga i redovito pokušavamo pokrenuti suradnju te se nadamo da će se uskoro nešto pomaknuti s mrtve točke. Problem je financiranje, ali i birokracija. S obzirom na to da je Hrvatska u NATO-u, ne bi trebala koristiti Mi helikoptere i zato im se kao ne isplati slati pilote na našu obuku. No činjenica je da je za zamjenu cijele flote potrebno više od dvije milijardi dolara te da Hrvatska neće tako skoro prestati koristiti Mi helikoptere. To znaju i piloti koji bi zbog toga željeli vježbati u simulatorima, ali još uvijek nije moguće. Nadamo se da će se to uskoro promijeniti i da ćemo naći zajednički jezik – ističe Bičinski te dodaje kako bi bolja suradnja s Vladom otvorila još puno mogućnosti. U Heli centru, naime, ima dovoljno mjesta za još dva simulatora, a želja im je postaviti novi za pilote civilnih aviona Airbusa.

Ne prestaju s investiranjem

– U ovom dijelu Europe nedostaje takav simulator, no on je jako skup i mi u taj projekt ne možemo ići bez podrške Vlade. Ne govorimo o novčanoj potpori, nego o tome da nam treba garancija da će se hrvatski piloti ovdje obučavati, ako mi već kupimo taj simulator. A trenutačno piloti iz Hrvatske na trening odlaze u Kanadu – objašnjavaju iz Heli centra u kojem imaju još puno planova za budućnost, a prvi je gradnja hotela da piloti kada dođu na obuku ne moraju odsjedati u obližnjima. U kupnju zemlje već su investirali milijun eura, a to je tek početak jer tu ne planiraju stati s investiranjem u Hrvatsku.

