Obilježilo ga je mučno ubojstvo koje ledi krv u žilama i štovanje sotonske crkve: Tko je Kristijan Aleksić?

Policija i dalje traga za osumnjičenikom za ubojstvo koje je potreslo Drniš, a nedavno je objavljeno kako je riječ o Kristijanu Aleksiću, 50-godišnjaku koji je prije više od 30 godina počinio stravičan zločin. Podsjetimo, Aleksića se sumnjiči da je sinoć pucao na 19-godišnjeg dostavljača koji je preminuo od posljedica ranjavanja. 50- godišnjak je pobjegao, a u svrhu potrage na teren su izašli i specijalci te su dignuti dronovi i helikopter.

PU šibensko -kninska objavila je fotografiju osumnjičenika i zamolila građane da budu na oprezu.U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika. Upozoravaju građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192.

Iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je osumnjičenik 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Usto, ukoliko se utvrdi da su nagađanja medija točna, riječ je o muškarcu koji je 1994. ubio 22-godišnju djevojku koja mu je bila susjeda i poznanica.Tužiteljstvo ga je teretilo da je djevojku sačekao na putu prema bakinoj kući i 17 puta je izbo nožem.

Policijska istraga utvrdila je da je mlada Marijana Sučević ubijena na posebno brutalan način. Napadač ju je, prema navodima iz postupka, pričekao na putu, prišao joj s leđa i napao posebno obrađenim nožem za kruh, kojem je dršku ojačao metalnom cijevi. Na rukama je imao kožnate rukavice. Nakon prvog napada otišao je od tijela, a zatim se vratio i djevojci zadao dodatne ubode po glavi, prsima i leđima. Ukupno joj je naneseno 17 rana, a tijekom napada ozlijedio se i sam, pa su na njezinoj odjeći ostali tragovi njegove krvi. Nož je, prema vlastitim navodima, kasnije polomio, ali nikada nije pronađen.

Foto: Screenshot

Tijelo je pronašao mještanin koji je prolazio traktorom. U početku, prema tadašnjim izvještajima, na Aleksića nitko nije ozbiljno sumnjao. Istraga je kasnije ponovno pokrenuta, a u otkrivanju počinitelja pomogla je isa žrtvine odjeće.

Na suđenju je Aleksić govorio da je bio opsjednut nasilnim filmovima i da je želio provjeriti je li sposoban ubiti. Tvrdio je da za napad baš na Marijanu nije imao poseban razlog. Prema navodima iz postupka, bio je povučen, sa žrtvom nikada nije razgovarao, nego ju je promatrao. Marijanina majka tada je za Večernji list rekla da joj kćer nitko ne može vratiti te da je sumnjala na mnoge, ali nikada na Aleksića. Zahvalila je policiji što, kako je kazala, godinama nije odustala od slučaja.

Aleksić je prvotno nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora, no Vrhovni sud kasnije je kaznu povećao na 14 godina. Kao otegotne okolnosti navedeni su planiranje ubojstva, brutalnost napada i način na koji je zločin počinjen. Određena mu je i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Olakotnim okolnostima smatrani su njegova dob, jer je ubojstvo počinio s 18 godina i dva mjeseca, te smanjena ubrojivost. Prema ranijim podacima, još sredinom 90-ih liječio se na psihijatriji u Splitu zbog adolescentske krize. Bio je vjeran poklonik kulta smrti i sotone. Ormar je iscrtao simbolima 666. Vježbao je i ubadanje nožem.

Večernji list i reporter Dragan Miljuš ranih je 2000-ih izvještavao sa suđenja na kojemu je svjedočila osumnjičenikova majka. Iako vještačenjem nije utvrđeno da je bio neubrojiv, njegova majka tvrdila da je psihički bolestan. Opisala je sina kao povučenog i introvertiranog mladića koji je, kako kaže, imao probleme u školi i komplekse zbog debljine. Rekla je da je često boravio u kući, izrađivao predmete od drva i vezao goblene, ali je odbacila navode da je izrađivao noževe.

Aleksić je uhićen nakon što je njegov brat policiji rekao da mu je ovaj pričao kako je ubio djevojku. Njihova majka na sudu je rekla da je policiju sama pozvala zbog ponašanja svoga sina, ali da nije znala da će ga to povezati s ubojstvom. - Da sam znala da će ga povezati s ubojstvom te djevojke, nikad ga ne bih prijavila. Ne bih osam godina u kući skrivala ubojicu, makar mi bio sin - kazala je tada.