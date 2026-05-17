NEMA OZLIJEĐENIH

Drama na aeromitingu: Sudarila se dva američka F-18 borbena aviona, šire se snimke

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 21:55

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vide se otvoreni padobrani iznad mjesta nesreće dok se oštećeni avioni ruše prema tlu.

Dramatičan incident dogodio se na aeromitingu Gunfighter Skies u američkoj saveznoj državi Idaho, gdje su se tijekom letačkog nastupa sudarila dva borbena aviona F-18. Nesreća se dogodila u blizini zrakoplovne baze Mountain Home tijekom nedjeljnog programa pred brojnim gledateljima. Prema informacijama lokalnih medija, sudar se dogodio nešto poslije 12.30 sati po lokalnom vremenu, oko dva kilometra od same baze. Unatoč ozbiljnosti incidenta, sva četiri člana posade uspjela su se na vrijeme katapultirati te sigurno prizemljiti padobranima.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vide se otvoreni padobrani iznad mjesta nesreće dok se oštećeni avioni ruše prema tlu. Nakon sudara američka zrakoplovna baza odmah je zatvorena, a na teren su upućene hitne službe i vojni istražitelji. Associated Press navodi kako je istraga o uzroku nesreće već pokrenuta.

Organizatori manifestacije Gunfighter Skies ističu da je riječ o popularnoj zrakoplovnoj priredbi koja publici prikazuje bogatu povijest zrakoplovstva, ali i moderne sposobnosti američkih zračnih snaga kroz akrobatske i demonstracijske letove. Američko ratno zrakoplovstvo zasad nije objavilo nove informacije o okolnostima sudara niti o mogućoj materijalnoj šteti.

SE
Serđo23
23:05 17.05.2026.

Njihovim jadnim pilotima je obuka toliko površna da ne znaju neupotrebljene bombe bacit u more , nego im padnu na neki otok !

TI
Tal_ib
22:12 17.05.2026.

Nažalost oni kopiraju Ruse, napr kao Stroži sto prave parade....Ali zato triba mnogo vremena učiti....Samo se sramote dobro je što su piloti živi.....Rusi se smiju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

