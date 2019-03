Najveća plovna dizalica s čekićem za zabijanje pilota na svijetu Xong Cheng 1 jedini je, uz barže s pilotima, trenutačno vidljiv znak radova na gradilištu Pelješkog mosta. No to je poprilično velik znak s obzirom na to da je dizalica visoka čak 130 metara pa je lako uočljiva iz velike daljine. Najviša kvota pilona budućeg mosta bit će visine 100 metara iznad mora pa dizalica može biti već sad neki orijentir kako će most dominirati Malostonskim zaljevom kad se sagradi.

Osim toga, udarci čekića dok zabija pilote odzvanjaju gradilištem, u ritmu od manje od dvije sekunde između dva udarca. Kad čekić Xong Cheng-a 1 počne lupati, na gradilištu znaju reći da je crkva počela zvoniti. A da zvuk udarca čekića u pilot doista podsjeća na crkvena zvona, uvjerio se i Večernjakov novinar koji se i popeo na grdosiju od dizalice i svjedočio zabijanju 42. pilota.

Video: Pelješki most - snimka dronom

[video: 29798 / ]

Na dizalici radi 40 ljudi

Dosad je u podmorje budućeg mosta zabijeno 44 od ukupno 148 stalnih pilota, koliko je predviđeno projektom. Xong Cheng 1 za našeg je obilaska zabijao 18. pilot na stupnom mjestu S5, dug 117 metara. Na dizalici koja stoji na mjestu uz pomoć sedam sidara, radi 40 ljudi. Cijeli postupak uzimanja 42. pilota s barže, njegovo fiksiranje na točnu poziciju te zatim zabijanje trajalo je oko sat i pol. Kako su nam objasnili naši domaćini, pilot tone kad ga dizalica pusti 40-ak metara po svojoj težini u glinu. Onda slijede udarci čekićem, a broj tih udaraca je različit i ovisi o dubini, duljini pilota, o tlu...

– Imali smo dosad od 40 do 50 udaraca po pilotu. Dok je pilot u glini, on nikad ne ide više od dva tri centimetra po jednom udarcu, a kad dođe do stijene nakon 50 udaraca, ako se ne makne dalje od dva centimetra, onda se staje – objašnjava Jere Šegedin, voditelj projekta Pelješkog mosta u ime investitora – Hrvatskih cesta.

Na zadnjih 20 metara pilota, tumače nam zaposlenici China Road and Bridge Corporation (CRBC), prati se dinamička analiza, mjeri se broj udaraca čekićem i koliko pilot ulazi u tlo te se na osnovi toga pravi zapisnik. Dosad je osim na S5, postavljeno i 14 pilota na S8 te 10 pilota na S7.

Video: Rad na pilotima pomoću dizalice

[video: 29797 / ]

Na S5 duljina pilota je 115 i 177 metara dok je na S8 njihova duljina 128,4 metra, a na S7 128,1 metara. Nakon što je Xong Cheng 1 zabio 18. pilot na S5, krenuo je prema S7, gdje je zabio dva preostala pilota koja su dosad stigla na gradilište. Ovaj vikend iz Kine bi trebala stići nova isporuka od 27 pilota, a nakon toga za nekoliko dana trebao bi stići još jedan brod s dodatnih 24 pilota. Najduži pilot ima 128,4 metra i težak je oko 230 tona, dok je najkraćem samo 36 metara. Promjeri pilota su 1,8 i dva metra. Na središnjim stupištima bit će pobijeno po 18 i 20 pilota, a na stupnim mjestima uz obalu po njih devet. Ukupno je 12 stupnih mjesta.

Goran Legac, voditelj projekta Cestovnog povezivanja juga Hrvatske iz Hrvatskih cesta, kaže da će najzahtjevnije biti zabijanje pilota na S6 zbog rascjepa u flišnoj zoni. Napominje da je temeljenje u podmorju najveći rizik ovog projekta.

– Temeljenje i na kopnu je inače najrizičnije jer uvijek se u krškim terenima naiđe na špilje, kaverne, a kamoli još u podmorju. Stoga je na gradilištu cijelo vrijeme angažiran i projektant Marjan Pipenbaher, odnosno njegova tvrtka, da interpretiraju rezultate pobijana i kako bi se zajedno s nadzornim inženjerima donijela odluka o adekvatnosti projektnih rješenja – kaže Legac.

Video: Pelješki most

[video: 29795 / ]

Otkriva da će na gradilište doći i još jedna manja dizalica za dodatno unošenje sile kako bi se ispitala nosivost na “peti” pilota. Na svakom pilotu se inače mjeri nosivost po plaštu, na tjemenu, na peti i onda se odluči je li dovoljno “usidren” u stijenu, treba li ga eventualno produžiti i treba li ga začepiti. A čep može, govori Legac, biti dolje ili gore.

Betonara vraćena iz Zagreba

– Kad se zabije šuplja cijev, unutra uđe mulj do neke visine, a u zadnjoj trećini cijevi taj mulj se kopa i odvozi u predviđeni deponij. Mulj se zamjenjuje armiranim betonom koji se spreže s čeličnom stijenkom i tako se dobiva efekt čepa. Stoga nema daljnjeg prodiranja mulja – objašnjava Legac. Kinezi dnevno pobiju u prosjeku dva pilota iako je plan bio jedan dnevno. A nekad to bude i tri pilota dnevno. Stoga se očekuje da će svih 148 pilota biti pobijeno do svibnja ove godine. A nakon toga slijedi izrada naglavnice pilota.

Video: Pelješki most - snimka dronom

[video: 29794 / ]

Za taj dio posla pripreme već traju. Tako na pelješkoj strani gradilišta, u Brijesti, radnici već pripremaju lokaciju za prefabriciranje oplate za naglavnice pilota. Na Brijesti je već postavljena i betonara, koja je već bila na gradilištu Pelješkog mosta kad se on prije 10-ak godina prvi put počeo graditi. U međuvremenu je ta betonara bila premještena u Zagreb, na gradilište novog terminala zračne luke, a sad je ponovno vraćena na Pelješac. Na Brijesti će biti i laboratorij za ispitivanje kvalitete betona, pogon za armaturu te kontejnersko naselje za kineske radnike.

Na gradilištu je trenutačno oko 110 radnika, od toga su njih 25 Hrvati. Legac kaže da će na gradilištu biti angažirano maksimalno 480 radnika. U jeku radova na mjestu budućeg mosta bit će i puno više plovila nego ovih dana, njih 20-ak. Na kopnenoj strani gradilišta smješteni su uredi Hrvatskih cesta s jedne i CRBC-a s druge strane. Kinezi su oko svojih ureda posadili travu i masline, a za to hortikulturno uređenje odlučili su se kako bi se radnici osjećali ugodnije. Za sport i razonodu tu je i košarkaško igralište. Legac kaže da je zaštita okoliša i radnika u Kini na izrazito visokoj razini i da je u rangu svih najboljih europskih i američkih izvođača radova, pa čak i veća.

Foto: Željko Hladika

Naš vodič, koji se predstavio kao Mister Hu i koji se ne voli fotografirati, kazao je da radnici igraju svaki dan košarku nakon posla, ako imaju vremena. Hu se pohvalio da je dosad radio na puno većim mostovima koje je CRBC gradio po Kini, ali je napomenuo da Pelješki most, iako nije toliko velik, ipak ima veliko značenje za CRBC. Naime, Pelješki most prvi je veliki infrastrukturni projekt koji je neka kineska tvrtka dobila u Europskoj uniji.