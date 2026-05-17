FOTO Tjedan ispred nas donosi nam kombinaciju svega: Čeka nas sunce, ali uz puno nestabilnosti

Pred Hrvatskom je nekoliko promjenjivih proljetnih dana uz izmjene sunca, oblaka i povremene kiše, dok će temperature ostati ugodne. Stabilnije vrijeme očekuje se početkom tjedna, no već od utorka ponovno raste mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti i gorju, javlja DHMZ.

U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će djelomično sunčano vrijeme uz povremeno više oblaka. Od utorka su mogući kraći pljuskovi i grmljavina, ponajviše u popodnevnim satima. Temperature će se kretati između 19 i 22 °C, dok će jutra ići između 8 i 11 °C. Slavoniju i istočnu Hrvatsku očekuje nešto više sunčanih razdoblja, ali i ondje sredinom tjedna stiže nestabilnije vrijeme. Lokalno može pasti kiša uz kratkotrajne pljuskove. Najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 22 °C, dok će se jutarnje kretati između 5 i 8 °C

U gorskoj Hrvatskoj zadržat će se najsvježije vrijeme uz jutarnju maglu. U Lici i Gorskom kotaru očekuje se više oblaka, povremena kiša te temperature koje će se uglavnom kretati od 14 do 17 °C. U višim predjelima moguće je i jače zahlađenje tijekom prolaska nestabilnosti, pa bi temperatura mogla biti oko 10°C. Na sjevernom Jadranu, u Istri i na Kvarneru, očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kratkotrajnih pljuskova, a puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će između 20 i 22 °C.

Dalmacija i krajnji jug imat će najviše sunčanog vremena, a dnevne temperature će se kretati uglavnom između 20 i 22 °C, dok će jutarnje ići između 9 i 14 °C. Ipak, ni jug zemlje neće biti potpuno stabilan pa su sredinom tjedna mogući lokalni pljuskovi, osobito u zaleđu i tijekom večeri. Ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne jugozapadnjak. Za vikend prognostičari najavljuju djelomično sunčano i toplo vrijeme, ali uz mogućnost povremenih lokalnih nestabilnosti. Na Jadranu će prevladavati ugodnije i sunčanije prilike, dok su u unutrašnjosti i dalje mogući kratkotrajni pljuskovi u poslijepodnevnim satima.