Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA PROGNOZA

FOTO Tjedan ispred nas donosi nam kombinaciju svega: Čeka nas sunce, ali uz puno nestabilnosti

Foto: DHMZ
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 22:36

Stabilnije vrijeme očekuje se početkom tjedna, no sredinom ponovno raste mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti i gorju

Pred Hrvatskom je nekoliko promjenjivih proljetnih dana uz izmjene sunca, oblaka i povremene kiše, dok će temperature ostati ugodne. Stabilnije vrijeme očekuje se početkom tjedna, no već od utorka ponovno raste mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti i gorju, javlja DHMZ.

U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će djelomično sunčano vrijeme uz povremeno više oblaka. Od utorka su mogući kraći pljuskovi i grmljavina, ponajviše u popodnevnim satima. Temperature će se kretati između 19 i 22 °C, dok će jutra ići između 8 i 11 °C. Slavoniju i istočnu Hrvatsku očekuje nešto više sunčanih razdoblja, ali i ondje sredinom tjedna stiže nestabilnije vrijeme. Lokalno može pasti kiša uz kratkotrajne pljuskove. Najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 22 °C, dok će se jutarnje kretati između 5 i 8 °C

U gorskoj Hrvatskoj zadržat će se najsvježije vrijeme uz jutarnju maglu. U Lici i Gorskom kotaru očekuje se više oblaka, povremena kiša te temperature koje će se uglavnom kretati od 14 do 17 °C. U višim predjelima moguće je i jače zahlađenje tijekom prolaska nestabilnosti, pa bi temperatura mogla biti oko 10°C. Na sjevernom Jadranu, u Istri i na Kvarneru, očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kratkotrajnih pljuskova, a puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će između 20 i 22 °C.

Dalmacija i krajnji jug imat će najviše sunčanog vremena, a dnevne temperature će se kretati uglavnom između 20 i 22 °C, dok će jutarnje ići između 9 i 14 °C. Ipak, ni jug zemlje neće biti potpuno stabilan pa su sredinom tjedna mogući lokalni pljuskovi, osobito u zaleđu i tijekom večeri. Ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne jugozapadnjak. Za vikend prognostičari najavljuju djelomično sunčano i toplo vrijeme, ali uz mogućnost povremenih lokalnih nestabilnosti. Na Jadranu će prevladavati ugodnije i sunčanije prilike, dok su u unutrašnjosti i dalje mogući kratkotrajni pljuskovi u poslijepodnevnim satima.
Ključne riječi
pljuskovi sunce kiša vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-15/PXL_181024_122389715.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
54
IVANA MARKOVIĆ

Osoba koja vitla mačem u scenskom nastupu demonstracije ljubavi prema svojoj domovini treba jednako voljeti sve građane. Ili ne?

SDP-e je inzistirao da se uvrsti Ustavna odredba o dvotrećinskoj većini u izboru ustavnih sudaca kako bi se spriječilo da Ustavni sud bude pod kontrolom jedne političke opcije i kako bi se osigurao širi politički konsenzus oko ljudi koji trebaju štititi Ustav, a ne interese vladajućih, ustvrdila je Marković

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!