Trump prijeti Iranu: Zatišje pred oluju

Napetosti između Washingtona i Teherana ponovno ulaze u opasnu fazu nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio novom vojnom eskalacijom protiv Irana usred zastoja u pregovorima o nuklearnom sporazumu. Trump je upozorio da će se Iran suočiti s "vrlo lošim vremenom" ako uskoro ne pristane na dogovor sa SAD-om, istodobno tvrdeći da Teheran ipak "ima interes za postizanje sporazuma".



Trump je dodatno pojačao atmosferu neizvjesnosti objavom fotografije generirane umjetnom inteligencijom na svojoj platformi Truth Social. Na slici stoji na američkom ratnom brodu uz admirala američke mornarice, okružen olujnim morem i munjama, dok se u pozadini vide iranski brodovi. Uz fotografiju je objavio poruku: "Zatišje pred oluju." Mnogi su to protumačili kao izravno upozorenje Teheranu i najavu mogućeg nastavka američkih zračnih udara.