OPASNA FAZA

Trump prijeti Iranu: Zatišje pred oluju

Autor
Hassan Haidar Diab
17.05.2026.
u 22:03

Krhko primirje, koje je na Bliskom istoku na snazi od 8. travnja, zasad još traje, no i dalje traju napetosti oko Hormuškog tjesnaca, ključne energetske arterije

Napetosti između Washingtona i Teherana ponovno ulaze u opasnu fazu nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio novom vojnom eskalacijom protiv Irana usred zastoja u pregovorima o nuklearnom sporazumu. Trump je upozorio da će se Iran suočiti s "vrlo lošim vremenom" ako uskoro ne pristane na dogovor sa SAD-om, istodobno tvrdeći da Teheran ipak "ima interes za postizanje sporazuma".

Trump je dodatno pojačao atmosferu neizvjesnosti objavom fotografije generirane umjetnom inteligencijom na svojoj platformi Truth Social. Na slici stoji na američkom ratnom brodu uz admirala američke mornarice, okružen olujnim morem i munjama, dok se u pozadini vide iranski brodovi. Uz fotografiju je objavio poruku: "Zatišje pred oluju." Mnogi su to protumačili kao izravno upozorenje Teheranu i najavu mogućeg nastavka američkih zračnih udara.

Ključne riječi
Kina Trump Xi Teheran Washington

Serđo23
22:58 17.05.2026.

Znači da su noćas opet Tom Cruise i Bruce Willis u visokom stupnju pripravnosti i da spavaju u kombinezonu a ne u pidžami !

Antidominium
22:25 17.05.2026.

Zna našminkani dobro što znači ,, malo morgen"!

