Završen očevid nezgode u Zračnoj luci Split. Poznati detalji daljnje istrage: 'Ovo moramo spriječiti u budućnosti'

I dalje nije poznato što je dovelo do incidenta u Zračnoj luci Split, kada je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja izletio s piste. Na mjestu događaja bili su istražitelji Agencije za istraživanje nesreća, a šteta se još procjenjuje. Pred istražiteljima su sada i razgovori s članovima posade kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

‘Očevid je završio, međutim istraga je tek počela, sada slijede tehničke analize, prikupljanje podataka razno raznih. Poznato je da je avion prilikom uzlijetanja bio zanesen u lijevu stranu. Zbog čega još ne znamo, utvrdit ćemo u kasnijem tijeku istrage’, rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, javlja Dnevnik.hr.

Iz zrakoplova koji je letio prema Frankfurtu evakuirano je ukupno 130 putnika i pet članova posade, a ozlijeđenih nije bilo. Iz Croatia Airlinesa kratko su poručili: ‘Čim budemo imali potvrđene nove informacije, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost’. Prema standardnoj proceduri, istražitelji će detaljno pregledati podatke iz crne kutije, komunikaciju između posade i kontrole leta, rad motora te provjeriti sustav opskrbe gorivom i cisternu koja je opskrbila avion prije leta.

‘Da li je došlo do kontroliranog ili nekontroliranog kočenja lijevog kotača, namjernog ili nenamjernog kočenja lijevog kotača koji je zanio, to će se u izjavama pilota ustanoviti. U svakom slučaju, do blokade lijevog kotača vjerujem da nije došlo jer se vidi da kotač nakon toga ispravno radi. Ono što se na snimci ne vidi a što je moglo prouzročit naglo angažiranje aviona u lijevo je i kratkotrajni prekid rada lijevog motora. Zastanak rada motora se može pojaviti u slučaju neispravnosti goriva’, rekao je Tonči Peović, stručnjak za zračni promet.

Oštećenja uz pistu u međuvremenu su sanirana, dok se materijalna šteta na samom zrakoplovu još utvrđuje. Riječ je o jednom od novih Airbuseva u floti Croatia Airlinesa, koji ima manje od dvije tisuće sati naleta. Trenutačno ih kompanija koristi šest, dok se očekuje dolazak još devet zrakoplova.

‘Oštećenja nisu velika, možemo reći da su minimalna, oštećena je prednja noga, znači prednji dio trapa i nekakva oštećenja manja na lijevom motoru’, nadodao je Petrin. Incident je privremeno poremetio promet u splitskoj zračnoj luci. Obustava rada trajala je oko dva i pol sata, pri čemu su dva leta otkazana, a sedam ih je preusmjereno na druge destinacije. U međuvremenu je promet normaliziran.

‘Bez obzira koliko je zrakoplov bio star, svi sistemi morali su raditi ispravno. Štete prema putnicima idu na teret Croatije Airlines, ali ona ima pravo tražiti odštetu ako je neki dio na zrakoplovu ili sam proizvođač aviona, nemojmo zaboraviti da postoji tisuće dobavljača’, nadodao je Peović. U istragu će biti uključen i proizvođač zrakoplova, a nakon što se utvrde sve okolnosti događaja, Agencija će donijeti preporuke kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti. Konačni rezultati istrage očekuju se tek za nekoliko mjeseci.