Što znamo o avionu koji je izletio s piste u Splitu? Ovo su neki od mogućih razloga zašto je došlo do cijele situacije

Što je uzrokovalo incident i iskliznuće zrakoplova Airbus A220 Croatia Airlinesa istražitelji tek trebaju utvrditi. Prema analizama snimke nesreće koja se prvo pojavila na specijaliziram profilima koji prate avijaciju na društvenim mrežama, a potom ju je u punoj rezoluciji ekskluzivno objavila sinoć objavila Nova TV u Dnevniku vidljivo je da je zrakoplov otklizao u lijevu stranu prilikom naglog kočenja nakon otkazivanja polijetanja.

Odmah na početku naglašavamo da će sve uzroke utvrditi Agencija za istraživanje nesreća u željezničkom, pomorskom i zrakoplovnom prometu (AIN) čiji su istražitelji odmah započeli s analizom nakon nesreće koja se dogodila jučer u 13:35 sati u Zračnoj luci Split. Njihovi će nalazi biti jedini službeni, no do objave konačnih rezultata može proći nekoliko dana pa i više, dok se ispitaju svi tehnički aspekti i napravi rekonstrukcija polijetanja zrakoplova registarskih oznaka 9A-CAN na liniji kodnog broja OU412 od Splita prema Frankfurtu.

Zahvaljujući brojnim „spotterima“ odnosno zaljubljenicima u avijaciju koji na dobrim pozicijama uz pistu promatraju promet na aerodromu, igrom slučaja, kako smo ranije spomenuli, incident je zabilježen profesionalnom kamerom u visokoj rezoluciji, što će biti od pomoći i istražiteljima, ali i brojnim međunarodnim kao i domaćim analitičarima koji prate avijaciju. Saželi smo dio njihovih prvih zaključaka, a s dijelom i porazgovarali i u nastavku rekonstruiramo incident te odgovaramo na ključna pitanja.

Što se dogodilo?

U Zračnoj luci sv. Jeronim dan je kao i u većini Hrvatske u subotu 16. svibnja bio više jesenski nego proljetni. Pljuskovi kiše uz umjeren do jak vjetar brzine 30-50 kilometara na sat nisu stvorili idealne uvjete za odvijanje zračnog prometa. Posada novog Airbusa A220-300 pripremala je zrakoplov za polijetanje koje je prema planu bilo u 13 sati. Avion registarskih oznaka 9A-CAN pod imenom Osijek, tog je dana u prometu bio od otprilike šest sati ujutro kada je poletio iz Zagreba za Split, a potom odande otišao do Düsseldorfa i natrag. Zrakoplov star 11 mjeseci svakoga dana prije toga bio je u prometu, čak i bez previše dnevnih rotacija.

Nakon što su prošli sve „checkliste“ i procedure prije polijetanja, piloti su dobili odobrenje i krenuli „taksirati“ do početka 2550 metara duge uzletno-sletne staze (USS). Sve je bilo uobičajeno do trenutka kada je počeo zalet za polijetanje. Pri brzini od 131 čvor (oko 240 kilometara na sat, a prema podacima Flight Radara) posada odlučuje otkazati polijetanje, što se prema proceduri radi prije takozvane V1 brzine odnosno brzine do koje se zrakoplov može zaustaviti na pisti, a koja se računa prema masi letjelice, uvjetima staze i atmosferskim uvjetima. Onda počinje naglo kočenje tijekom kojeg dolazi do zanošenja, a zrakoplov umjesto ravno skreće ulijevo, i lijevim kotačem silazi s 45 metara široke piste, donjim dijelom motora zahvaća vertikalne oznake i svjetla uz USS i naposljetku se uspješno zaustavlja nakon otprilike 1800 metara piste.

Reakcija aerodroma i evakuacija

Aerodromske službe u rekordnom roku dolaze do zrakoplova i u koordinaciji s osobljem zrakoplova započinju evakuaciju 130 putnika (visoka popunjenost kabine od 87 posto) i pet članova posade. Činjenica da nisu korišteni tobogani na napuhavanje, već aerodromske stepenice znak je da je situacija bila pod kontrolom te da nije prijetila veća nesreća poput zapaljenja zrakoplova ili sličnih neželjenih posljedica koje se mogu dogoditi u slučaju ovakvog

incidenta na pisti. Srećom i pribranom i profesionalnom reakcijom pilota zrakoplov je zaustavljen bez ozlijeđenih osoba, a u roku 20 minuta preplašeni putnici su evakuirani u zgradu terminala gdje su čekali sve do nakon 20 sati kada je zamjenski stari Airbus A319 Croatia Airlinesa došao i prebacio ih do konačnog odredišta. Navodno je 10 putnika odustalo od nastavka putovanja te ih je do Frankfurta u konačnici stiglo 120. Ono što treba pohvaliti, uz reakciju pilota jest i reakcija službi u splitskoj zračnoj luci koji su osigurali i odvukli oštećeni avion te počistili i ponovno pustili pistu u promet u roku od tri sata. Podsjetimo, kada je nedavno manji poslovni mlažnjak skliznuo s piste u Zračnoj luci Zagreb aerodrom je bio zatvoren satima i došlo je do velikih poremećaja u prometu. I ovdje u Splitu je nažalost došlo do otkazivanja dva leta, devet ih je preusmjereno na obližnje zračne luke, najviše u Zadar, a još 15 odlaznih letova imalo je značajna kašnjenja.

Zašto je avion skliznuo?

Na to će pitanje istraga dati točan odgovor, no skliznuće u stranu može ukazivati na problem s nejednakom silom kočenja, a što sugerira i snimka na kojoj se vidi oblak vodene pare i zemlje koju uzrokuje obrnuti potisak prilikom kočenja, a koji je izraženiji s desne strane, a što može biti posljedica kvara motora. Jedna od otegotnih okolnosti može biti vrijeme odnosno brzina vjetra i kiša što smanjuje performanse zrakoplova, kao i činjenica da je zrakoplov bio skoro skroz popunjen samim time imao je i veću masu. Velik je broj faktora i gotovo nikada u pitanju nije samo jedan uzrok, a kao što smo već ponovili više puta trebat će pričekati zrakoplovne istražitelje da utvrde točan uzrok.

Zašto su otkazali polijetanje?

Ovo je jedan u nizu dokaza da je avijacija danas jedan od najsigurnijih sustava jer postoji čitav niz provjera i sigurnosnih „kočnica“ te planova B u slučaju problema. Polijetanje i slijetanje općenito se smatraju najrizičnijim fazama leta. Prije leta avion se pregledava i testiraju se njegovi sustavi. Nakon toga i kada se sve provjeri i dobije dozvola za polijetanje počinje zalet na pisti do brzine odluke odnosno V1, ako se u toj fazi ubrzavanja kada je avion posebice motori, pod velikim opterećenjem pojavi upozorenje na kvar nekog od kritičnih sustava poput motora, hidraulike, odnosno kočnica ili dođe do nekog ispada ili incidenta piloti pokreću proceduru otkazivanja polijetanja što je i u ovom slučaju učinjeno i zrakoplov je zaustavljen.

Kako je moguće da se to dogodilo na novom zrakoplovu?

Kvarovi su mogući i na novim i na starim zrakoplovima, ali valja naglasiti da su oni rijetki jer upravo niz svakodnevnih pregleda, detaljnih inspekcija i kontrola čini avijaciju ovako sigurnom. Iako ovakvi incidenti mogu pokvariti sliku sigurnosti, u kontekst treba staviti da je u svakom trenutku u zraku preko 10 tisuća aviona i upravo stroge regulacije razlog su sigurnosti i malog broja težih incidenata, a razvojem i učenjem iz pogrešaka industrija nastoji taj broj i dodatno smanjivati.

Konkretno, Airbus A220 je kanadsko-europski proizvod. Najsuvremeniji zrakoplov nastao u suradnji tvrtki Bombarider iz kanadske i francuskog diva Airbusa. Proizvodi se u tvornici u kanadskom Mirabellu, a odakle stiže i ovaj primjerak koji je isporučen Croatia Airlinesu u lipnju prošle godine.

Iako se putnicima posebno sviđa zbog znatno tiše i udobnije kabine, većih prozora, manje potrošnje goriva, utičnica i WiFija, zrakoplovna struka ističe i neke boljke koje su se pojavile kod ovog modela, a zbog čega je u jednom trenutku bilo prizemljena čak petina svih modela. Kao i svaki model i ovaj ima „dječje bolesti“ koje se razvojem i kontrolom otklanjaju, a kod A220 najviše dječjih bolesti uzrokovali su Pratt & Whitney motori. Zbog korozije kao posljedice greške u proizvodnji u studenom je bila prizemljen svaki peti A220. Dio stručne javnosti zato je kritizirao nabavu ovog modela za nacionalnog avioprijevoznika jer Croatia Airlinesa do kraja sljedeće godine planira samo taj model imati u floti pa bi bilo kakva buduća prizemljenja imala posljedice na cijelu flotu.

Modernizacija flote nacionalnog avioprijevoznika najveći je projekt u povijesti ove kompanije težak preko pola milijarde eura. Samo jedan ovaj avion vrijedi 40 milijuna eura, a Croatia ih je kupila 15, od čega je više od pola već isporučeno. Ima 149 sjedala, smještenih u 31 red, te tri izlaza. Duljina trupa iznosi 38,7 metara, raspon krila je 35 metara. Najveća brzina koju može postići je 871 kilometar na sat, a najviša visina na kojoj može letjeti je 12,5 kilometara.

Zaključno, istraga će utvrditi uzrok nesreće, kvar će prije ponovnog puštanja u promet svakako biti uklonjen, a iz cijele situacije izvući će se pouke kako bi u budućnosti let bio još sigurniji i udobniji. Na kraju spomenimo, kako je Croatia Airlines u 35 godina međunarodnog prometa do sada imala tek jedan ozbiljniji incident. 28. rujna 2013. turbopropelerski zrakoplov Dash 8 Q-400 registracijske oznake 9A-CQC sletio u Zračnu luku Zürich s uvučenim prednjim stajnim trapom, odnosno bez prednjeg kotača. Nitko od 60 putnika i 4 člana posade nije bio ozlijeđen. Ovaj događaj bilo je prvo prisilno slijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa od početka djelovanja tvrtke 1991. godine.