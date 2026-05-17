Stručnjaci otkrivaju: 'Zbog ovog problema prizemljeni su deseci aviona diljem svijeta, a sada se isti incident dogodio i u Splitu'

Incident sa zrakoplovom Airbus A220-300 u Zračnoj luci Split ponovno je otvorio pitanje pouzdanosti motora Pratt & Whitney PW1500G, koje koristi cijela nova flota Croatia Airlinesa. Iako službeni uzrok još nije poznat, stručne analize upućuju na mogućnost privremenog gubitka snage lijevog motora tijekom zaleta za polijetanje, zbog čega je zrakoplov naglo skrenuo ulijevo, javlja autoportal.

Posada je uspjela prekinuti polijetanje prije dostizanja kritične brzine V1, čime je izbjegnuta teža nesreća. No, incident je dodatno aktualizirao raspravu o dugoročnoj pouzdanosti Airbusa A220 i njegovih motora GTF (Geared Turbofan).

Airbus A220 smatra se modernim i ekonomičnim zrakoplovom, s manjom potrošnjom goriva, tišim radom i većom udobnošću za putnike. Međutim, problem predstavlja činjenica da koristi isključivo Pratt & Whitney PW1500G motore, bez mogućnosti izbora alternativnog proizvođača, za razliku od obitelji Airbus A320neo.

Riječ je o tehnološki vrlo naprednim motorima koji koriste složeni sustav planetarnog prijenosnika, zahvaljujući kojem postižu manju potrošnju goriva i nižu razinu buke. No upravo se taj sofisticirani sustav posljednjih godina pokazao i kao najveći izazov. Operatori diljem svijeta prijavljivali su učestale tehničke probleme, preventivna skidanja motora s krila, produljene remonte te nedostatak rezervnih dijelova i servisnih kapaciteta.

Poseban problem predstavlja i takozvana kontaminacija metalnim česticama unutar pojedinih komponenti motora, zbog čega su proizvođači morali uvoditi dodatne inspekcije i češće kontrole. U praksi to znači da brojni zrakoplovi ostaju prizemljeni tjednima ili mjesecima, ne nužno zbog neposredne opasnosti, nego zbog dugotrajnih postupaka održavanja.

Zbog problema s GTF motorima, kompanije poput SWISS, airBaltic i Air France morale su prizemljivati dijelove flote, otkazivati letove ili privremeno unajmljivati zamjenske zrakoplove. U pojedinim razdobljima čak je i do petine svjetske flote Airbusa A220 bilo izvan uporabe zbog problema s motorima Pratt & Whitney.

Stručnjaci upozoravaju da je Croatia Airlines prelaskom cijele flote na Airbus A220 postao potpuno ovisan o jednom tipu motora i jednom proizvođaču. To povećava operativni rizik, posebno tijekom turističke sezone kada je svaki zastoj u prometu iznimno skup. Za razliku od A220, zrakoplovi iz obitelji Airbus A320neo omogućuju izbor između Pratt & Whitney i CFM LEAP motora, što kompanijama daje veću fleksibilnost i smanjuje rizik od sustavnih tehničkih problema.

Iako incident u Splitu možda neće biti izravno povezan s konstrukcijskim problemom motora, uklapa se u širi niz tehničkih izazova koji posljednjih godina prate Pratt & Whitney GTF tehnologiju. Upravo zato ovaj događaj nije samo izolirani incident, nego i upozorenje na moguće dugoročne izazove s kojima bi se nacionalni avioprijevoznik mogao suočavati u budućnosti.