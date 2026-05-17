Nagrade Poslovnog dnevnika i PwC-a Hrvatska : 'Veliko priznanje za sve financijaše, zaista nam je ovo trebalo'

Zoran Stanković, potpredsjednik Atlantic Grupe za financije, IT i nabavu, okrunjen je nagradom CFO godine, u kulminaciji premijernog izdanja strateškog projekta Poslovnog dnevnika i PwC-a Hrvatska, priznanje kojim naglašavamo nezamjenjivu ulogu i važnosti financijskih direktora u suvremenom poslovanju. Rising Star, posebna kategorija koja prepoznaje vrhunske stručnjake o kojima će se u budućnosti još puno govoriti, osvojio je Matija Mandić, CFO Telemacha Hrvatska. Laureatima tog premijernog izdanja nagrade su dodijeljene na svečanoj večeri u zagrebačkom hotelu Westin, koji je okupio kremu industrije.

Među finalistima izbora bili su 'teškaši' domaćih financija: Marko Čižmek iz Valamara, Matija Kovačević iz HT-a, Jozo Ljubičić iz osječkog Žita te Marijan Bošković, član Uprave za financije tvrtke BIPA Hrvatska. Iza svakog od njih stoje respektabilne karijere, ali i potezi o kojima smo ekstenzivno izvještavali – od realizacija kompleksnih investicijskih projekata do izlazaka na tržište kapitala.

– Jako mi je drago priznanje dobiti u ovakvoj konkurenciji. Uvijek je zanimljivo vidjeti kolege koji rade u drugim industrijama i onda se istaknuti u takvoj zajednici – rekla je primajući nagradu Matija Mandić i našalila se kako joj 'rising' kategorija imponira da je pred njom dovoljno godina u smislu novih profesionalnih ostvarenja "pa možda jednog dana bude i prva". U dobrom raspoloženju nastavio je i prvi "financijaš" Atlantica Zoran Stanković. – Prvo bih čestitao Matiji, a malo mi je i drago što nisam Rising Star, imam malo previše godina za to – rekao i nasmijao okupljene.

– Ne sumnjam da će Matija vrlo brzo biti na ovoj glavnoj pozornici. Bila je član mog tima i kolegica u Atlantic Grupi. Također čestitam i kolegama koji su ušli u uži izbor. Znam Jozu, Matiju i Marka, a danas sam upoznao Marijana. Nemam sumnje da su nijanse odlučivale, bez obzira na to što je odluka bila jednoglasna. Zahvaljujem žiriju na povjerenju i ovom priznanju, kao i PwC-u i Poslovnom dnevniku na sjajnoj inicijativi. Drago mi je čuti da je ovo prvo izdanje, ali nadam se da će postati velika tradicija. Ovo je trebalo našoj financijskoj zajednici. Veliko je to priznanje ne samo za mene nego i za moj tim, ali i za sve financijaše i CFO-ove. Zaista nam je ovo trebalo – poručio je s pozornice Stanković.

Odluku o laureatima donio je stručni žiri koji su činili Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze, Tamara Maćašović, partnerica i članica Uprave PwC-a Hrvatska, iskusni CFO Marijan Sršen, Mladen Komšić, voditelj Službe za financije i planiranje HGK te Ana Blašković Meić, izvršna urednica Poslovnog dnevnika.

Premda jednoglasna, odluka o najboljem među izvrsnima, tko je financijski lider koji je najbolje odgovorio na zahtjeve moderne CFO funkcije, nije bila jednostavna. Žiri se vodio metodologijom koja je naglasak stavila na stvarni doprinos financijskih direktora strateškom razvoju, otpornosti poslovanja i dugoročnom stvaranju vrijednosti. Cilj je bio omogućiti objektivnu i usporedivu procjenu jasno definiranim kriterijima i mjerljivim rezultatima.

Odabir kandidata proveden je na temelju liste Poslovnog dnevnika "505 najuspješnijih", rang-liste tvrtki prema ukupnim prihodima. Nakon toga uslijedio je dodatni filter prema unaprijed definiranim kriterijima. U obzir su uzete isključivo kompanije koje posluju pozitivno, nisu u postupku predstečaja, stečaja ili blokade te imaju CFO-a koji najmanje dvije godine obnaša funkciju člana uprave, prokurista ili direktora zaduženog za financije i ovlaštenog za zastupanje društva.

Ocjenjivanje se temeljilo na popunjenim upitnicima iz četiri ključna područja: održivosti i integriranom promišljanju, transformaciji i tehnologiji, upravljanju rizicima i vodstvu te strategiji i stvaranju vrijednosti. U tim segmentima posebno se vrednovala uloga CFO-a u digitalizaciji poslovanja, automatizaciji procesa, korištenju umjetne inteligencije i napredne analitike, ali i doprinos organizacijskoj otpornosti, upravljanju rizicima i razvoju timova. Među važnim područjima ocjenjivalo se koliko su ESG principi integrirani u financijsko upravljanje, planiranje i investicijske odluke te u kojoj mjeri financijski direktori aktivno sudjeluju u oblikovanju strategije i upravljanju profitabilnošću. Treba naglasiti da je dodatno po potrebi organiziran razgovor s kandidatima kako bi se osigurao cjelovit pristup ocjenjivanju.