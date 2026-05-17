Kolega hladnokrvno ubijenog mladića: 'Ubojica je svima poznat, ovo je morala znati i policija. Postoji nešto čega se bojao...'

Nakon što je ubojstvo mladića u Drnišu potreslo građane, pojavljuje se sve više priča i svjedočanstava o hladnokrvnom ubojici, ali i predivnom mladiću čiji je život tragično završio. Kolega iz pizzerije, ubijenog mladića opisao je najboljim riječima. 'Radio sam s ubijenim mladićem, ima 15 dana da ne radim u toj pizzeriji. On je došao prije mjesec i pol raditi, riječ je o odličnom, vrhunskom momku. I on i obitelj su divni. Što drugo reći o momku od 19 godina koji subotu navečer ne ide vani, nego ide zaradit dnevnicu radom. Nemam riječi za njega, od kulture do dobrote i poštovanja ', rekao je za 24sata mladić koji je želio ostati anoniman budući da je ubojica još na slobodi.

Ubojica je, kaže, bio poznat svima. 'Kako mi svi znamo o njemu, tako je morala znati i policija. Dostavljači inače njemu nisu dostavljali, a ja ga kao konobar nikad nisam posluživao. Muški rod ga se nije bojao, jer se on njih bojao. Ali prema ženama je bio bezobrazan i bahat', istaknuo je mladić.

Ubojica je, podsjećamo, još uvijek u bijegu, a potraga za njim je intenzivna. Više ljudi istaknulo je kako je nevjerojatno da je 'ovakav čovjek šetao gradom, te da je bilo pitanje kada će ovakvo nešto napraviti, jer je nakon izlaska iz zatvora prijetio i o tome govorio na ulici. Građani su trenutno u velikom strahu.