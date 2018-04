VIDEO Hrvatski pilot Željko Ninić prvi put pilotirao zrakoplovom F-16

U zrakoplovnoj bazi Ramat David na sjeveru Izraela jutros je hrvatski pilot pukovnik Željko Ninić prvi put pilotirao borbenim zrakoplovom F-16 c/d Barak koje nabavlja MORH.

Ovim letom pukovnik Ninić postao je prvi hrvatski pilot u povijesti koji je letio izraelskim F-16 avionom tipa Barak. Pukovnik Ninić nakon uspješno odrađenog leta istaknuo je:

„Ovo je san svakog pilota i veliki dan za mene i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ponosan sam što sam prvi imao priliku letjeti na ovom vrhunskom avionu kojim će biti opremljeno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i veseli me što će moji kolege svoj posao uskoro raditi upravo ovim avionima“.

Dojmove ovog leta pukovnik je opisao riječima: „Kada bih mogao poželjeti bolje dobro jutro nego danas, teško bi ga poželio. Imati priliku kao pilot probati drugi tip aviona osim onog kojeg letite uvijek je izazov, a u ovoj situaciji probati avion koji je na korak do dolaska u Hrvatsku bila je prilika koja se vjerujem pruža jednom u životu. Barak je čudo od aviona. Barak je toliko pun snage. Oprema unutra je tako dobro složena. Imao sam priliku koristiti kacigu DASH (Display and Sight Helmet). To je kaciga koja ima spregnut ciljnik s glavom pilota i ključne informacije upravljanja avionom prenosi na kacigu. Stoga moj let iz zadnje kabine nije bio klasičan let iz zadnje kabine gdje u pravilu ne vidite ništa, nego, obzirom na kompleksnost opreme i integraciju svega toga, ovaj let je bio pravi užitak.“

Pukovnik Ninić opisao je i rutu leta.

„Imali smo priliku letjeti iznad države Izrael na visinama od minus nekoliko desetaka metara iznad Mrtvog mora do 25000 fita uzduž obale od sjevera prema jugu do pojasa Gaze tako da je to bilo jedno prekrasno iskustvo. Isprobali smo i određene manevre s avionom koji nam je bio u pratnji. Isprobali smo razdvajanje i presretanje jedan na jedan i temeljni manevar zračne borbe jedan na jedan, manevar napada na zemlju s tipičnim iskakanjem u sastavu para, formiranje napada za odbacivanje bombi te nakon toga kontrolu učinjenoga i povratak na aerodrom s razlazom i slijetanjem. Let je trajao 44 minute“ pojasnio je.

Do sada je pukovnik Ninić tri puta letio u američkom tipu F-16, a ovaj tip aviona, F-16 „Barak“ isprobao je prvi put 2018. godine. Avion F-16 je proizveden u više od 4.400 komada i koristi se u 26 zemalja svijeta, od kojih je devet zemalja u Europi: Belgija, Danska, Grčka, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska i Turska. Izraelski avioni F-16 C/D Block 30 BARAK su modernizirani i potpuno NATO kompatibilni višenamjenski borbeni avioni kojim se može osigurati provedba svih obrambenih i napadnih protuzračnih operacija.

Avion F-16 C/D Block 30 (Barak) dužine je 15.037 metara, širine krila 9.4488 metara te visine 5.093 metara. Površina krila iznosi mu 27,87 m2. Maksimalna brzina koju dostiže je 2.02 Macha na 40.000 stopa, maksimalni dolet 3944 kilometara i maksimalna visina 50.000 stopa.

